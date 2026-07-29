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Tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng, lên bàn mổ lần thứ hai trong chưa đầy 2 năm

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Bùi Vĩ Hào tái chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn.

CLB Becamex TP.HCM ngày 29/7 xác nhận tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã gặp chấn thương nghiêm trọng trong buổi tập cuối tuần qua, khi đội bóng chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Theo kết quả thăm khám ban đầu, chân sút sinh năm 2003 bị chấn thương nặng ở đầu gối trái. Các bác sĩ đánh giá anh nhiều khả năng sẽ phải tiến hành phẫu thuật và đối diện quãng thời gian dài rời xa sân cỏ.

Đây là cú sốc lớn với Bùi Vĩ Hào cũng như Becamex TP.HCM, bởi tiền đạo 23 tuổi vừa trải qua quá trình hồi phục sau một chấn thương nặng trước đó. Việc tái phát chấn thương khi mới trở lại tập luyện khiến quá trình phát triển của một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam tiếp tục bị gián đoạn. Như vậy, chỉ trong 2 năm Vĩ Hào đã phải lên bàn mổ tới 2 lần.

Vĩ Hào chấn thương nặng (Ảnh: FBNV)

Bùi Vĩ Hào được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam nhờ tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm đa dạng. Anh từng là nhân tố quan trọng ở các cấp độ đội tuyển trẻ trước khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Về phía Becamex TP.HCM, chấn thương của Bùi Vĩ Hào là tổn thất không nhỏ trong bối cảnh đội bóng đang gấp rút hoàn thiện lực lượng cho mùa giải mới. Ban huấn luyện sẽ phải tìm phương án thay thế trên hàng công, trong khi cầu thủ sinh năm 2003 tập trung điều trị với hy vọng có thể sớm trở lại sân cỏ sau ca phẫu thuật và quá trình phục hồi chức năng.

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
chấn thương

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