3 tập phim hé lộ bí mật của 3 nghệ sĩ: Điểm chung ít ai ngờ tới

Dương Tử Quỳnh trở lại Berlin để nhận giải thưởng ghi nhận một đời làm điện ảnh. Hans Zimmer tiếp tục bước lên sân khấu sau nhiều thập kỷ sáng tác. Trong khi đó, Aya Nakamura chuẩn bị cho ba đêm diễn trước tổng cộng hơn 220.000 khán giả.

Ba nghệ sĩ thuộc những thế hệ, quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, khi máy quay rời khỏi lễ trao giải và những sân khấu đông nghịt người, câu chuyện phía sau họ lại có nhiều điểm tương đồng.

Đó cũng là nội dung được hé lộ trong ba tập phim ngắn do thương hiệu vali Đức RIMOWA thực hiện. Thay vì chỉ ghi lại những khoảnh khắc hào nhoáng, loạt phim đưa người xem vào hậu trường, nơi mỗi thành tựu đều gắn với những năm tháng làm việc, sự dịch chuyển và những vật dụng đặc biệt đồng hành cùng người nghệ sĩ.

Phía sau giải thưởng của Dương Tử Quỳnh

Tập phim đầu tiên theo chân Dương Tử Quỳnh trong chuyến trở lại Berlin để nhận Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 76. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của nữ diễn viên đối với điện ảnh thế giới. Dù vậy, câu chuyện không chỉ dừng ở khoảnh khắc bà bước lên sân khấu nhận tượng vàng.

Trong tập phim, Dương Tử Quỳnh nhìn lại hành trình từ một cô gái Malaysia yêu khiêu vũ đến một trong những gương mặt châu Á nổi bật của điện ảnh quốc tế. Con đường ấy đưa bà qua nhiều quốc gia, ngôn ngữ và môi trường làm việc khác nhau.

Trước khi được khán giả toàn cầu biết đến với tên Michelle Yeoh, bà gây dựng tên tuổi qua những bộ phim hành động, võ thuật tại châu Á. Khi bước sang Hollywood, nữ diễn viên tiếp tục phải thích nghi, tìm kiếm cơ hội và chứng minh khả năng của mình trong một thị trường hoàn toàn mới.

Có những thời điểm, Dương Tử Quỳnh cảm thấy như phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, sự tò mò và mong muốn không ngừng khám phá đã giúp bà tiếp tục đi xa. Năm 2023, bà trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Để lưu giữ tượng Gấu Vàng danh dự, RIMOWA chế tác riêng một hộp nhôm dành cho nữ diễn viên. Chiếc hộp không phải yếu tố tạo nên sự nghiệp của bà, nhưng được sử dụng như một biểu tượng cho cột mốc đã được tích lũy sau nhiều thập kỷ làm nghề.

Hans Zimmer và thứ luôn được mang theo trên hành trình

Nếu tập phim về Dương Tử Quỳnh là một cuộc nhìn lại, câu chuyện của Hans Zimmer lại diễn ra giữa guồng quay của một chuyến lưu diễn lớn. Máy quay theo chân nhà soạn nhạc trong những buổi biểu diễn cuối thuộc chặng châu Âu của tour The Next Level. Hans Zimmer là tác giả đứng sau phần âm nhạc của nhiều bộ phim nổi tiếng như Inception, Interstellar hay Dune, đồng thời từng hai lần giành giải Oscar.

Trên sân khấu, khán giả nhìn thấy ông cùng các nhạc công biểu diễn trước hàng chục nghìn người. Phía sau đó là cả một hệ thống phải vận hành chính xác, từ phòng tập, âm thanh, ánh sáng đến đội ngũ kỹ thuật và sản xuất.

Tập phim cho thấy một buổi biểu diễn lớn không chỉ phụ thuộc vào tài năng của người đứng giữa sân khấu. Để từng thanh âm vang lên đúng thời điểm, hàng loạt con người và thiết bị phải phối hợp liên tục.

Dù nổi tiếng với sự cầu toàn, Hans Zimmer vẫn giữ một cách tiếp cận khá nhẹ nhàng với công việc. Ông cho rằng từ quan trọng nhất trong âm nhạc là “chơi”. Với nhà soạn nhạc, sáng tạo không chỉ là sự chính xác mà còn là niềm vui thử nghiệm và khám phá những điều mới.

Đồng hành cùng ông trong quá trình sáng tác, biểu diễn là bộ đàn tổng hợp mô-đun 5U. Do thiết bị có kích thước đặc biệt, RIMOWA đã điều chỉnh một chiếc vali để bảo vệ bộ đàn khi di chuyển qua các quốc gia.

Trong trường hợp này, vali không đơn thuần dùng để đựng hành lý. Nó bảo vệ công cụ mà Hans Zimmer sử dụng để tạo ra âm nhạc trong suốt hành trình lưu diễn.

Hơn 220.000 khán giả chỉ nhìn thấy phần cuối

Nhân vật thứ ba trong loạt phim là Aya Nakamura, nữ ca sĩ người Pháp gốc Mali. Câu chuyện diễn ra trong thời gian cô chuẩn bị cho ba đêm diễn liên tiếp tại Stade de France.

Theo thông tin được công bố trong loạt phim, các chương trình thu hút tổng cộng hơn 220.000 khán giả. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Aya Nakamura.

Tuy nhiên, những khán đài chật kín chỉ là kết quả cuối cùng. Trước đó là các buổi tập kéo dài, áp lực duy trì thể lực qua ba đêm diễn và quá trình phối hợp giữa ca sĩ với vũ công, kỹ thuật viên cùng đội ngũ sản xuất.

Máy quay không dừng lại khi Aya Nakamura rời sân khấu. Sau tiếng nhạc và những tràng vỗ tay, nữ ca sĩ trở về bên gia đình và những người thân thiết. Khoảnh khắc này cho thấy một hình ảnh khác với ngôi sao trước hàng chục nghìn người: bình dị hơn và tách khỏi sự ồn ào của sân vận động.

RIMOWA cũng chế tác riêng một chiếc vali để bảo quản bộ micro của Aya Nakamura. Đây là vật dụng trực tiếp kết nối cô với khán giả trong mỗi buổi biểu diễn, đồng thời gắn với những chuyến đi và các dấu mốc nghề nghiệp.

Nhìn bề ngoài, tượng Gấu Vàng, bộ đàn tổng hợp và những chiếc micro gần như không có điểm chung. Nhưng cả ba đều đại diện cho một phần quan trọng trong hành trình của người sở hữu: thành tựu của Dương Tử Quỳnh, công cụ sáng tạo của Hans Zimmer và vật dụng biểu diễn của Aya Nakamura.

Những chiếc vali vì thế không tạo nên sự nghiệp của ba nghệ sĩ. Chúng chỉ xuất hiện ở cuối hành trình, với vai trò bảo vệ và lưu giữ những điều đã được tạo ra bằng tài năng, thời gian cùng nhiều năm bền bỉ.

Điểm chung ít ai ngờ tới giữa ba tập phim cũng nằm ở đó. Đằng sau một người được trao giải, một nhà soạn nhạc đứng giữa sân khấu hay một ca sĩ biểu diễn trước hơn 220.000 khán giả luôn là những khoảng thời gian công chúng không nhìn thấy: tập luyện, thử nghiệm, thích nghi và làm việc cùng cả một tập thể.

Nguồn & Ảnh: Rimowa



