Bản hit 1,2 tỷ views làm thay đổi cách nhạc Việt ra quốc tế: Dàn sao toàn cầu mê mẩn, Hoàng Thùy Linh "thắng đậm"!

Khi nhắc đến những ca khúc làm thay đổi cách nhạc Việt tiếp cận khán giả quốc tế, See Tình là trường hợp khó bỏ qua. Bài hát không ra thế giới bằng một phiên bản tiếng Anh, màn kết hợp cùng ngôi sao ngoại hay chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Cú bùng nổ đến từ một bản remix nằm ngoài kế hoạch phát hành ban đầu, sau đó lan khắp mạng xã hội.

See Tình được Hoàng Thùy Linh phát hành ngày 20/2/2022, sau đó xuất hiện trong album LINK ra mắt cùng năm. Ca khúc do DTAP sáng tác và sản xuất, tiếp tục hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm thanh Pop hiện đại đã được nữ ca sĩ định hình từ album Hoàng.

LINK không chỉ tạo hiệu ứng tại Việt Nam mà còn được chuyên trang âm nhạc Mỹ Pitchfork chấm 7,2/10. Trang này đánh giá cao cách album đặt những câu chuyện và hình ảnh mang bản sắc Việt trong phần sản xuất hiện đại, giàu màu sắc sân khấu. Riêng See Tình được nhắc đến như một ví dụ nổi bật cho công thức ấy.

Bản gốc mang màu sắc disco-funk tươi sáng, với phần bass có độ nảy và giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai. Tên bài hát chơi chữ giữa “see tình” và “si tình”, còn chuỗi âm “tình tang” gợi liên tưởng đến cách sử dụng từ đệm trong dân ca. Những chất liệu quen thuộc được đặt trong cấu trúc Pop hiện đại, giúp ca khúc giữ được màu sắc Việt nhưng vẫn dễ tiếp cận với số đông.

MV See Tình khai thác chất liệu miền Tây với chợ nổi, sông nước và hình ảnh nàng tiên cá phải lòng chàng trai bán chiếu.

MV tiếp tục khai thác chất liệu miền Tây với chợ nổi, sông nước và hình ảnh nàng tiên cá phải lòng chàng trai bán chiếu. Thay vì tái hiện không gian truyền thống theo cách chân thực, Hoàng Thùy Linh đưa mọi thứ vào một thế giới nhiều màu sắc, kỳ ảo và có phần hoạt hình. Đây cũng là công thức quen thuộc của nữ ca sĩ: sử dụng văn hóa Việt làm nền nhưng kể lại bằng ngôn ngữ đại chúng.

Ca khúc nhanh chóng được chú ý trong nước, xuất hiện trên các bảng xếp hạng và mang về cho Hoàng Thùy Linh cùng DTAP nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, quy mô trong nước chưa phải lý do khiến See Tình trở thành một trong những bài hát Việt được nhận diện rộng nhất ở nước ngoài. Bước ngoặt đến khi producer Cukak tung ra bản remix.

See Tình phiên bản remix giúp ca khúc trở nên viral toàn cầu

Bản Cukak Remix đẩy tốc độ See Tình lên nhanh hơn, tăng lực cho phần trống và đặt đoạn “tình tình tang tang” vào một cấu trúc lặp ngắn, bắt tai. Đây là kiểu âm thanh đặc biệt phù hợp với TikTok và Douyin, nơi một đoạn nhạc cần đủ rõ nhịp để ghép vũ đạo, chuyển cảnh hoặc lặp lại liên tục mà không cần người dùng nghe toàn bộ ca khúc.

Chính cấu trúc này giúp See Tình bùng nổ mạnh tại Trung Quốc. Phần lời tiếng Việt không còn là rào cản bởi người dùng chủ yếu ghi nhớ chuỗi âm “tình tình tang tang”, nhịp remix và động tác lắc hông đi kèm. Đoạn nhạc nhanh chóng được dùng cho các thử thách vũ đạo, video hóa trang và nội dung giải trí trên Douyin, sau đó lan sang nghệ sĩ, chương trình truyền hình và nhiều nền tảng nội địa.

Điệu nhảy See Tình viral toàn cầu, được nhiều sao quốc tế cover

Các video gắn hashtag #SeeTinh từng đạt khoảng 1,2 tỷ lượt xem trên TikTok. Tại Trung Quốc, ca khúc được truyền thông gọi là “thần khúc Việt Nam”, đặt lời tiếng Trung, tiếng Quảng Đông và xuất hiện thường xuyên trong các chương trình giải trí. Hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ như Thái Y Lâm, Angelababy, Vương Hạc Đệ hay Trương Nghệ Hưng từng nhảy theo. Hiệu ứng tiếp tục lan sang Hàn Quốc.

PSY, Shindong của Super Junior, Seunghoon của WINNER, Jihoon của TREASURE cùng nhiều nghệ sĩ khác lần lượt cover hoặc thực hiện điệu nhảy. Ngay cả khi cơn sốt TikTok đã hạ nhiệt, See Tình vẫn được lựa chọn mỗi khi nghệ sĩ quốc tế muốn kết nối với khán giả Việt Nam. BLACKPINK từng nhảy theo ca khúc trong concert tại Hà Nội năm 2023. Nhiều sao ngoại đến Việt Nam sau đó cũng sử dụng giai điệu này cho các phần giao lưu, cho thấy bài hát đã trở thành một trong những dấu hiệu nhận diện rõ nhất của nhạc Pop Việt.

Cách See Tình lan rộng cũng tạo ra một góc nhìn mới về con đường ra quốc tế của Vpop.

Cách See Tình lan rộng cũng tạo ra một góc nhìn mới về con đường ra quốc tế của Vpop. Một ca khúc không nhất thiết phải được dịch sang tiếng Anh hay thay đổi toàn bộ bản sắc để tiếp cận khán giả nước ngoài. Chỉ cần một phần hook đủ mạnh, cấu trúc âm thanh phù hợp với video ngắn và chất liệu đủ khác biệt, bài hát vẫn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, chính độ phủ toàn cầu ấy lại tạo ra một nghịch lý. Khi nhắc đến See Tình, phần lớn khán giả quốc tế nhớ đến nhịp nhanh và đoạn drop của Cukak, thay vì cách phối disco-funk nhẹ hơn do DTAP thực hiện ban đầu. Phiên bản do một producer bên ngoài tạo ra gần như thay đổi hoàn toàn số phận của ca khúc.

Bản Cukak Remix đưa See Tình phủ sóng TikTok và nhiều thị trường quốc tế, nhưng đây vốn không phải phiên bản do chính Hoàng Thùy Linh phát hành

Bản Cukak Remix đưa See Tình phủ sóng TikTok và nhiều thị trường quốc tế, nhưng đây vốn không phải phiên bản do chính Hoàng Thùy Linh phát hành. Khi bản remix lấn át bản gốc, câu chuyện bản quyền cũng xuất hiện khoảng trống: nghệ sĩ sở hữu ca khúc, producer tạo ra bản phối đang nổi, còn lượt nghe và nguồn thu lại phát sinh từ một phiên bản nằm ngoài hệ thống chính thức.

Ê-kíp Hoàng Thùy Linh sau đó đạt thỏa thuận với Cukak để đưa chính bản phối này lên các nền tảng âm nhạc. See Tình (Cukak Remix) được phát hành chính thức ngày 5/5/2022 dưới hệ thống The Leader Entertainment, với Cukak được ghi nhận ở vai trò remixer.

Từ một ca khúc mang màu sắc Việt, Hoàng Thùy Linh không chỉ đưa See Tình lan rộng khắp châu Á mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới với thị trường quốc tế và việc khai thác nhạc số.

Động thái này mở ra một case đáng chú ý về bản quyền trong thời đại TikTok. Thay vì để phiên bản nổi tiếng nhất tồn tại như một đoạn nhạc tự phát trên mạng xã hội, nghệ sĩ có thể làm việc với producer, hoàn thiện credit và đưa bản phối vào hệ thống phát hành chính thức. Độ phủ sóng trên TikTok từ đó được nối với lượt nghe nhạc số, doanh thu và đúng tên những người tham gia tạo nên sản phẩm.

Từ một ca khúc mang màu sắc Việt, Hoàng Thùy Linh không chỉ đưa See Tình lan rộng khắp châu Á mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới với thị trường quốc tế và việc khai thác nhạc số. Đến nay, đây vẫn là một trong những ca khúc được nhắc đến đầu tiên khi nói về nhạc Việt từng tạo hiệu ứng lớn trên thị trường quốc tế.

Mộc Cam - Ảnh: FBNV