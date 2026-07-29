Neymar từ giã đội tuyển Brazil

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu tại giải VĐQG Brazil với TNT Sport, Neymar nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đã cống hiến cả máu và cuộc đời mình cho đội tuyển Brazil. Tôi đã chiến đấu đến giới hạn cuối cùng và luôn xem việc khoác lên mình chiếc áo vàng xanh là niềm tự hào lớn nhất. Nhưng giờ là lúc tôi phải khép lại hành trình này”.

Neymar xác nhận sẽ từ giã tuyển Brazil (TNT Sport)

Ngôi sao sinh năm 1992 thừa nhận quyết định chia tay không hề dễ dàng, nhất là khi anh đã nỗ lực rất nhiều để kịp trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương với mục tiêu cùng Brazil chinh phục World Cup 2026. Tuy nhiên, giấc mơ vô địch thế giới vẫn dang dở khi Selecao phải dừng bước sớm sau thất bại trước Na Uy ở vòng 1/8.

Bên cạnh việc tuyên bố giã từ đội tuyển, Neymar cũng lên tiếng bác bỏ những tin đồn tiêu cực xoay quanh bản thân trong thời gian thi đấu cho Santos. Anh khẳng định mình chưa bao giờ tạo ra bầu không khí xấu trong phòng thay đồ hay có hành động thiếu chuyên nghiệp với đồng đội. Theo Neymar, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã bị thổi phồng và không phản ánh đúng sự thật.

Neymar ra mắt đội tuyển Brazil vào năm 2010 và nhanh chóng trở thành ngôi sao số một của bóng đá xứ samba. Trong suốt sự nghiệp quốc tế, anh có 130 lần ra sân, ghi 80 bàn thắng để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao. Tiền đạo này cũng góp công giúp Brazil vô địch FIFA Confederations Cup 2013, giành HCV Olympic Rio 2016, HCB Olympic London 2012 và giành ngôi Á quân Copa America 2021.

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu Neymar trở lại đội tuyển sau gần ba năm vắng mặt vì chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Dù chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất và chủ yếu được sử dụng từ băng ghế dự bị, anh vẫn để lại dấu ấn với một bàn thắng trên chấm phạt đền trước Na Uy.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Neymar từng để ngỏ khả năng tiếp tục cống hiến nếu còn đủ thể lực. Thậm chí, nhiều huyền thoại bóng đá Brazil, trong đó có Ronaldo Nazario, đã khuyên anh không nên vội vàng chia tay đội tuyển trong thời điểm cảm xúc còn quá nặng nề sau thất bại tại World Cup. Tuy nhiên, sau thời gian cân nhắc, Neymar quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế, kết thúc một chặng đường kéo dài hơn một thập kỷ rưỡi với biết bao vinh quang, tiếc nuối và những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá Brazil.