5 mẹo đặt vé máy bay rẻ mà không cần săn sale

Trong khi đó, giá vé máy bay vốn được các hãng điều chỉnh liên tục dựa trên nhu cầu của thị trường. Điều đó cũng đồng nghĩa, chỉ cần hiểu cách giá vé vận hành và linh hoạt trong quá trình đặt vé, hành khách hoàn toàn có thể tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho mỗi chuyến đi mà không cần phụ thuộc vào những đợt khuyến mãi hiếm hoi.

Đặt vé vào thời điểm phù hợp

Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến giá vé chính là thời điểm đặt. Nhiều người có thói quen chỉ tìm vé khi lịch trình đã cận kề, nhưng đây cũng là lúc mức giá thường tăng mạnh vì lượng chỗ trống không còn nhiều.

Đối với các chuyến bay nội địa trong giai đoạn bình thường, nhiều chuyên gia du lịch khuyến nghị nên đặt vé trước khoảng 2–6 tuần. Khoảng thời gian này giúp hành khách có nhiều lựa chọn hơn về mức giá cũng như khung giờ bay. Riêng với các chặng quốc tế hoặc những dịp cao điểm như mùa hè, lễ hay Tết, việc lên kế hoạch sớm từ một đến ba tháng, thậm chí lâu hơn, sẽ giúp tăng cơ hội mua được vé với mức giá hợp lý.

Tuy nhiên, đặt vé càng sớm cũng không đồng nghĩa chắc chắn sẽ rẻ nhất. Điều quan trọng là theo dõi biến động giá trong một khoảng thời gian và lựa chọn thời điểm phù hợp, thay vì đợi đến sát ngày mới bắt đầu tìm kiếm.

Linh hoạt về khung giờ và ngày khởi hành

Sau khi xác định được thời điểm đặt vé, yếu tố tiếp theo cần cân nhắc là khung giờ bay. Đây là chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại có thể tạo ra sự chênh lệch đáng kể về giá.

Thông thường, các chuyến bay vào sáng sớm hoặc tối muộn có mức giá thấp hơn những khung giờ đẹp như giữa buổi sáng hoặc cuối giờ chiều, khi nhu cầu đi lại của hành khách cao hơn. Trên cùng một chặng bay và cùng một ngày, mức chênh lệch giữa hai khung giờ có thể lên tới gần 1 triệu đồng.

Không chỉ khung giờ, ngày khởi hành cũng tác động trực tiếp đến giá vé. Nếu không bị ràng buộc về lịch trình, bạn nên ưu tiên bay vào giữa tuần, đặc biệt là thứ Ba hoặc thứ Tư. Đây thường là những ngày có lượng khách thấp hơn cuối tuần nên các hãng hàng không cũng đưa ra nhiều mức giá cạnh tranh hơn để tối ưu tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi.

Linh hoạt trong cách đặt để tối ưu chi phí

Nếu thời gian bay quyết định một phần mức giá, thì cách đặt vé cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen khi tìm kiếm và so sánh vé, bạn có thể tiết kiệm thêm một khoản chi phí đáng kể.

So sánh vé khứ hồi và vé từng chiều

Không ít người mặc định rằng mua vé khứ hồi sẽ rẻ hơn so với đặt riêng từng chặng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ở một số thời điểm, các hãng chỉ áp dụng mức giá ưu đãi cho một chiều bay nhất định. Khi đó, việc đặt riêng chiều đi và chiều về, thậm chí kết hợp giữa các hãng hàng không khác nhau, có thể giúp tổng chi phí thấp hơn so với mua vé khứ hồi.

Ngược lại, cũng có nhiều trường hợp vé khứ hồi lại là lựa chọn tiết kiệm hơn. Vì vậy, trước khi thanh toán, bạn nên dành vài phút thử cả hai phương án để so sánh tổng chi phí thay vì mặc định chọn một cách duy nhất.

Đừng bó hẹp ở một điểm đến

Nếu mục tiêu là có một chuyến du lịch với chi phí hợp lý, sự linh hoạt về điểm đến cũng là một lợi thế đáng cân nhắc. Vào mùa hè hoặc các kỳ nghỉ lễ, những địa điểm nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc thường ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Khi nhu cầu tăng, giá vé máy bay cũng có xu hướng leo thang theo.

Trong khi đó, các điểm đến như Huế, Cần Thơ hoặc một số thành phố khác thường giữ mức giá ổn định hơn. Chỉ cần thay đổi địa điểm hoặc lùi lịch trình vài ngày, khoản tiền tiết kiệm được từ vé máy bay đôi khi đủ để chi trả cho một đêm khách sạn hoặc nhiều chi phí khác trong chuyến đi.

Đừng chỉ nhìn vào giá vé ban đầu

Sau khi tìm được một tấm vé có mức giá hấp dẫn, đừng vội quyết định ngay. Con số hiển thị trên màn hình đôi khi chỉ là mức giá cơ bản và chưa bao gồm nhiều khoản phí phát sinh.

Hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi, suất ăn hay các khoản phí dịch vụ đều có thể khiến tổng chi phí tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tính đến chi phí di chuyển ra sân bay, đặc biệt với những chuyến bay khởi hành quá sớm hoặc quá muộn khi phương tiện công cộng hạn chế và giá taxi thường cao hơn.

Chính vì vậy, thay vì chỉ so sánh giá vé giữa các hãng, hãy tính tổng số tiền thực sự phải chi cho toàn bộ hành trình. Đây mới là cơ sở chính xác để biết lựa chọn nào thực sự tiết kiệm.

Thực tế, không có công thức nào đảm bảo bạn sẽ luôn mua được tấm vé rẻ nhất bởi giá vé máy bay thay đổi liên tục theo thời điểm và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, việc chủ động lên kế hoạch, linh hoạt về ngày bay, khung giờ, cách đặt vé và cả điểm đến sẽ giúp tăng đáng kể cơ hội sở hữu mức giá tốt. Thay vì chỉ chờ đợi những đợt khuyến mãi ngắn ngủi, áp dụng đều đặn những mẹo trên sẽ là cách tiết kiệm chi phí bền vững hơn cho mọi chuyến đi.