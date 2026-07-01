Phát hiện hàng nghìn trụ đá lục giác đường kính 50–60cm dựng san sát bên bờ biển Việt Nam: Là kỳ quan hiếm gặp trên thế giới, đã hơn 2 triệu năm tuổi

Tuyệt tác diệu kỳ của thiên nhiên

Tọa lạc tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gành Đá Đĩa (hay Ghềnh Đá Đĩa) từ lâu được xem là biểu tượng du lịch của địa phương. Trải rộng trên diện tích khoảng 2 km², danh thắng này gây ấn tượng bởi hàng nghìn cột đá bazan có đường kính khoảng 50–60 cm xếp chồng theo phương thẳng đứng, tạo nên khung cảnh hiếm thấy.

Đây là một trong số rất ít nơi trên thế giới sở hữu cấu trúc đá bazan dạng cột hình đa giác được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Những khối đá với hình lục giác liên kết khít đến mức khiến nhiều người lần đầu chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng, tưởng như một công trình được con người kỳ công xây dựng.

Ảnh: Internet

Theo các nhà địa chất, Gành Đá Đĩa được hình thành cách đây khoảng 2 triệu năm từ hoạt động phun trào núi lửa. Khi dòng nham thạch nóng chảy gặp nước biển lạnh, chúng nguội đi đột ngột, tạo ra hiện tượng co ngót và nứt gãy theo nhiều phương khác nhau. Kết quả là hàng nghìn cột đá bazan hình đa giác, chủ yếu là lục giác, được hình thành với kết cấu đều đặn, dựng thẳng đứng như những chiếc cột khổng lồ – một hiện tượng địa chất hiếm gặp trên thế giới.

Chính cấu trúc độc đáo ấy đã tạo nên diện mạo không thể trộn lẫn của Gành Đá Đĩa. Nhìn từ trên cao, toàn bộ ghềnh đá hiện lên như một công trình kiến trúc khổng lồ với vô số cột đá xếp khít lên nhau một cách kỳ diệu. Nhiều du khách ví nơi đây như một cây đàn piano khổng lồ, còn những con sóng ngày đêm vỗ vào ghềnh đá tựa những giai điệu bất tận giữa biển trời.

Ảnh: Internet

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng kỳ vĩ, Gành Đá Đĩa còn mang vẻ đẹp biến đổi theo từng thời khắc trong ngày. Bình minh phủ lên các phiến đá lớp ánh sáng vàng óng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, trong khi hoàng hôn lại nhuộm cả ghềnh đá bằng sắc cam đỏ rực rỡ, phản chiếu trên mặt biển trong xanh. Sự thay đổi của ánh sáng cùng nhịp lên xuống của thủy triều khiến mỗi lần ghé thăm đều mang đến một trải nghiệm mới mẻ.

Trải qua hàng triệu năm cùng những biến động của tự nhiên, Gành Đá Đĩa vẫn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ. Không chỉ là niềm tự hào của địa phương, nơi đây còn trở thành điểm đến thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm.

Năm 2014, Gành Đá Đĩa được bình chọn là một trong 20 điểm đến được yêu thích nhất Việt Nam. Đến cuối năm 2020, danh thắng này tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, khẳng định giá trị nổi bật về địa chất, cảnh quan và du lịch.

Kinh nghiệm khám phá Gành Đá Đĩa

Sau hơn 2 triệu năm hình thành, Gành Đá Đĩa không chỉ là minh chứng sống động cho quá trình kiến tạo địa chất của Trái Đất mà còn là một trong những thắng cảnh độc đáo bậc nhất Việt Nam. Những cột đá bazan xếp khít như một công trình kiến trúc khổng lồ do thiên nhiên tạo tác đã biến nơi đây thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trên hành trình khám phá vùng duyên hải phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Từ khu vực trung tâm phường Tuy Hòa, du khách chỉ mất khoảng 45–60 phút để di chuyển quãng đường khoảng 35 km theo cung đường ven biển hướng về phía bắc để đến Gành Đá Đĩa. Nếu xuất phát từ các tỉnh, thành khác, có thể bay hoặc đi xe khách đến Tuy Hòa, sau đó thuê xe máy, đi taxi hoặc sử dụng xe công nghệ để tiếp tục hành trình.

Ảnh: Internet

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Gành Đá Đĩa là mùa khô, kéo dài từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hằng năm. Đây là giai đoạn thời tiết nắng đẹp, ít mưa, biển lặng và bầu trời trong xanh, thuận lợi cho việc tham quan, chụp ảnh. Ngược lại, từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa mưa, sóng biển thường lớn và bề mặt đá trở nên trơn trượt, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm cũng như mức độ an toàn khi di chuyển.

Để chuyến đi trọn vẹn hơn, du khách nên chuẩn bị nón, kem chống nắng và nước uống vì khu vực ghềnh đá khá ít bóng râm. Giày thể thao hoặc dép có đế bám tốt sẽ giúp việc di chuyển trên các khối đá bazan an toàn hơn.

Ảnh: Internet

Trong quá trình tham quan, cần hạn chế leo trèo lên những vị trí nguy hiểm, tránh đứng sát mép ghềnh đá, đặc biệt khi đi cùng trẻ nhỏ. Nếu muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, nên đến vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn và theo dõi trước lịch thủy triều để lựa chọn thời điểm thích hợp. Những bộ trang phục có gam màu tươi sáng cũng sẽ nổi bật hơn trên nền đá bazan màu sẫm, tạo nên những bức ảnh ấn tượng.

Dù đến để chiêm ngưỡng kỳ quan địa chất, săn những khung hình độc đáo hay đơn giản là lắng nghe tiếng sóng vỗ giữa những cột đá hàng triệu năm tuổi, du khách đều khó tránh khỏi cảm giác choáng ngợp trước sức sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên.

Chính vẻ đẹp vừa kỳ vĩ, vừa nguyên sơ ấy đã giúp danh thắng này trở thành một trong những biểu tượng du lịch đặc sắc của dải duyên hải miền Trung và là điểm đến khiến nhiều du khách muốn quay trở lại thêm nhiều lần.

(Tổng hợp)