Ngày 27/7, sân bay Phú Quốc ghi nhận 1 máy bay không chở hành khách nào cất và hạ cánh

Dù thời tiết có nhiều bất lợi, chuyến bay này vẫn cất và hạ cánh tại sân bay Phú Quốc theo đúng kế hoạch.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sáng ngày 27/7 vừa qua, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại đường cất hạ cánh số 2 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đã diễn ra đúng kế hoạch.

Sáng 27/7, dù thời tiết có nhiều bất lợi tại Phú Quốc, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên vẫn cất cánh đúng kế hoạch trên đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn là dòng Beechcraft B300 King Air 350ER thuộc họ King Air 300 series, quốc tịch Cộng hòa Séc, số đăng ký OK-ANS, số hiệu chuyến bay CBA35, được vận hành bởi tổ bay hỗn hợp gồm thành viên Việt Nam và Séc - khởi hành từ Cảng Hàng không Cần Thơ, bay ra Phú Quốc để thực hiện tiếp cận đầu 28R, kiểm tra và hiệu chuẩn hệ thống ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận cùng hệ thống đèn PAPI tại đầu 28R.

Ca bay đầu tiên cất cánh từ đường băng số 1 lúc 6h23, hạ cánh lúc 9h56; ca bay lần hai cất cánh lúc 13h06, hạ cánh lúc 15h29, với bài bay hình rẻ quạt khu vực đầu đường cất hạ cánh cùng nhiều bài bay khác để đo đạc tín hiệu ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau.

Đây là một sự kiện, dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực triển khai và bảo đảm đúng tiến độ theo cam kết mà Sun Group đã đặt ra để phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Việc đưa hệ thống dẫn đường chính xác ILS/DME cùng hệ thống đèn tiếp cận, đèn đường cất hạ cánh mới vào hoạt động giúp nâng cao khả năng an toàn khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Đây là một sự kiện, dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực triển khai và bảo đảm đúng tiến độ theo cam kết mà Sun Group đã đặt ra để phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Ông Dương Cao Nông, Trưởng đội nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống đèn đường cất hạ cánh số 2 chia sẻ: "Hệ thống đèn hiệu sử dụng công nghệ mới nhất của nhà sản xuất ADB SAFEGATE, cho phép điều khiển độc lập từng đèn riêng lẻ từ xa - trong khi các sân bay khác phải điều chỉnh cả một cụm hoặc cả mạch đèn cùng lúc".

Theo ông, điều này mang lại lợi ích thiết thực: khi một đèn trong mạch bị hư hỏng, các đèn còn lại vẫn sáng và hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến hệ thống chung - một chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn với an toàn bay, nhất là trong các ca khai thác ban đêm.

Hệ thống đèn hiệu của đường cất hạ cánh số 2 với công nghệ tân tiến nhất tạo nên “dải ánh sáng” 3,3km giữa đảo Ngọc. Ảnh: Sun Group.

Theo Sun Group, điều đáng chú ý là công nghệ điều khiển độc lập từng đèn này chưa từng được triển khai tại bất kỳ sân bay nào khác ở Việt Nam. Ở các sân bay thông thường, khi kỹ thuật viên cần kiểm tra hoặc điều chỉnh cường độ sáng, họ buộc phải thao tác trên cả một mạch đèn - đồng nghĩa với việc toàn bộ cụm đèn trong mạch đó phải tạm ngừng hoặc thay đổi trạng thái cùng lúc. Còn tại Phú Quốc, mỗi bóng đèn được gán một địa chỉ điều khiển riêng, cho phép giám sát và can thiệp từ xa tới từng điểm sáng cụ thể trên đường băng.

Lợi ích lớn nhất của công nghệ này nằm ở khả năng duy trì tính liên tục của tín hiệu dẫn đường. Trong ngành hàng không, một mạch đèn hiệu bị gián đoạn - dù chỉ một vài giây - cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận diện đường băng của phi công, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế như buổi sáng mưa lớn hôm nay. Với hệ thống điều khiển độc lập từng đèn, một sự cố cục bộ ở một bóng đèn sẽ không kéo theo nguy cơ mất tín hiệu trên diện rộng, giúp duy trì độ tin cậy của toàn bộ hệ thống dẫn đường tiếp cận.

Đường cất hạ cánh số 2 sẽ là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Với chiều dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt chuẩn Code E của ICAO, đường băng đủ năng lực tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F khi cần thiết - điều kiện quan trọng để Phú Quốc đón các chuyến bay chuyên cơ, thương mại quốc tế từ 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn đại biểu quốc tế trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo đó, bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật bắt buộc. Các bài bay nhằm kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện hệ thống thiết bị hàng không, bảo đảm an toàn trước khi sân bay chính thức được khai thác. Vì thế chuyến bay chỉ có tổ bay kỹ thuật, chuyên gia thiết bị và nhân viên kiểm tra an toàn mà không có hành khách thương mại.

Theo Cổng TTĐT Cục Hàng không Việt Nam, Sun Group