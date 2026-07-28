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Chính thức: Bộ Nội Vụ thông báo Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tục

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Chính thức: Bộ Nội Vụ thông báo Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tục

Bộ Nội Vụ thông báo Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9), nhờ thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Cụ thể, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9. Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ bảy đến hết thứ tư tuần sau).

Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.

Chính thức: Bộ Nội Vụ thông báo Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tục- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên, Bộ Nội vụ yêu cầu chủ động bố trí lực lượng ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt và phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trong suốt thời gian nghỉ lễ. Các đơn vị cần cử cán bộ, công chức trực xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đột xuất.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương được đề nghị xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, Bộ Nội vụ yêu cầu căn cứ chương trình, kế hoạch công tác để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết mỗi năm, gồm: 1 ngày Tết Dương lịch (1/1), 5 ngày Tết Nguyên đán, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 1 ngày Chiến thắng (30/4), 1 ngày Quốc tế Lao động (1/5) và 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau).

Đáng chú ý, từ năm 2026, người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Quy định này được nêu trong Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam do Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Như vậy, bắt đầu từ năm 2026, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động tăng từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.

Toàn bộ người dân nhận được tin nhắn SMS, thông báo từ Zalo, Facebook có nội dung sau cần trình báo công an gần nhất

Theo Phạm Trang

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