Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9

Là con trai NSND kiêm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, các con của nghệ sĩ Xuân Bắc nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Được biết, vợ chồng Cục trưởng Xuân Bắc có 3 con trai là Minh, Bi Béo và Bão. Trong đó Minh và Bi đều đã lớn, vừa có tài khoản MXH riêng vừa thường xuyên được bố cho lên sóng.

Nhưng có lẽ nhiều người chưa biết cả Minh và Bi Béo đều có ngày sinh đặc biệt và được đặt tên cũng rất ý nghĩa.

Cục trưởng Xuân Bắc và 2 con trai Minh (trái) - Bi Béo (phải) dịp lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Con trai đầu của NSND Xuân Bắc sinh năm 2007, có tên thật là Nguyễn Nhật Khánh Minh. Cái tên Khánh Minh này có liên quan đến ngày sinh của Minh - 2/9. Do có sinh nhật trùng với ngày Quốc khánh 2/9 của đất nước, vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc đã quyết định đặt tên cho con trai là Khánh Minh.

Trong khi đó Bi Béo - con trai thứ 2 của Cục trưởng sinh ngày 19/8/2009. Vì con trai có ngày sinh trùng với ngày Cách mạng tháng Tám thành công và bản thân NSND Xuân Bắc rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên đã đặt tên cho Bi Béo là Nguyễn Nhật Võ Nguyên.

Riêng con trai thứ 3 - bé Bão còn bé nên ít khi lên sóng và cũng chưa được bố mẹ tiết lộ tên thật.

Bi Béo và Minh Bủm đều có ngày sinh đặc biệt

Trong thực tế, việc người Việt sinh vào ngày Quốc khánh 2/9 và được gia đình đặt tên là Quốc Khánh hoặc liên quan như Minh Bủm khá phổ biến. Dù chưa có thống kê cụ thể nhưng cách đây không lâu, trên MXH cũng viral một bài đăng về chuyện này và được nhiều người đồng tình.

“Fact: Ở Việt Nam hầu hết những ai sinh ngày 2/9 đều được đặt tên là Quốc Khánh!” - là nội dung bài đăng.

Ở phần bình luận, nhiều người xác nhận điều này và chia sẻ thêm nhiều cái tên thú vị khác của những người sinh vào dịp Tết Độc lập.

“Trước có quen 1 bạn sinh ngày 1/9, họ Mai. Và thế là ba mẹ đặt hẳn tên Mai Quốc Khánh, dễ thương”, “Chồng mình sinh 2/9 và tên Đình Khánh”, “Tôi sinh ngày 2/9 nên được đặt tên là Ngọc Khánh”, Mình không phải Quốc Khánh mà là Khánh Hồng”, “Tôi cũng sinh ngày mùng 2/9, bố tôi bảo sinh vào ngày Tết Độc lập mà ai cũng đặt tên Quốc Khánh nên ổng đặt tôi là Quốc Lập”, “Sinh ngày 2/9 và được đặt tên là Quốc Ái ạ”,... là một số chia sẻ từ netizen.