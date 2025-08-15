Đoạn clip cũ của Cục trưởng Xuân Bắc được "đào" lại, anh nói gì với Bi béo mà dân tình xuýt xoa: Dạy con hay và thấm quá!

Năm 2015, NSND Xuân Bắc cùng con trai thứ hai là Bi béo (tên thật Nguyễn Nhật Võ Nguyên) tham gia mùa thứ 2 của chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế?". Hai bố con đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Nếu Bi béo thông minh, tinh nghịch và có nhiều câu nói đậm chất "ông cụ non" thì NSND Xuân Bắc lại gây ấn tượng vì cách dạy con đầy tinh tế những cũng rất nghiêm khắc.

10 năm đã trôi qua nhưng những hình ảnh của 2 bố con thời kỳ "Bố ơi mình đi đâu thế?" vẫn được cư dân mạng chia sẻ lại và hoài niệm. Mới đây, một clip về hai bố con được cắt ra từ chương trình một lần nữa khiến người ta phải dành nhiều lời khen cho cách dạy con của NSND Xuân Bắc.

Theo đó, trong một tập, khi đứng trên con tàu và mặc bộ đồng phục Hải quân, NSND Xuân Bắc đã có những lời dạy con về lòng yêu nước cực thấm thía. Anh hỏi và Bi béo lần lượt đáp:

- "Ngôi nhà mình có thuộc về đất nước không"?

- "Có".

Cách dạy con của NSND Xuân Bắc nhận cơn mưa lời khen

- "Đúng! Trường Quang Trung của con có thuộc về đất nước không"?

- "Có".

- "Chuẩn. Lớp học tiếng Anh có thuộc về đất nước không"?

- "Có".

- "Bố mẹ có thuộc về đất nước không? Ông bà? Các em?".

- "Có"!

Khi bố nói "Đó", Bi béo như hiểu ra và nói: "Cái gì cũng thuộc về đất nước". Khi bố nói tiếp: "Thế nếu xảy ra chiến tranh, con sẽ xung phong ra trận để con bảo vệ...", - "Đất nước", Bi béo lập tức tiếp lời bố.

"Đúng rồi, tức là bảo vệ những điều gì... ", NSND Xuân Bắc hỏi tiếp - "Bảo vệ những điều quan trọng với con, những điều con dành tình cảm", Bi béo trả lời.

Cách dạy con của NSND Xuân Bắc đã nhận được hàng trăm nghìn lượt like của cộng đồng mạng. Một số bình luận đáng chú ý như: "Có thể một đứa trẻ chưa hiểu hết được những lý tưởng lớn lao, nhưng tình yêu nước vẫn được nhóm lên từ những điều thân thuộc và bình dị nhất đối với nó"; "Cách dạy con của chú Xuân Bắc quá hay và thấm. Con có thể chưa hiểu đất nước là gì, nhưng con hiểu những thứ thân thương xung quanh con. Đất nước không phải gì xa lạ, đất nước là chính những điều con thấy, con gặp hàng ngày"; "10 điểm cho cách dạy con của chú Bắc";...

Thực tế, đây không phải lần đầu NSND Xuân Bắc được ngợi khen cách dạy con. Trước đó, Bi béo từng có những hành động cụ thể để thể hiện lòng yêu nước, tinh thần ủng hộ, giúp đỡ đồng bào. Được biết, tiền lì xì hàng năm của Bi béo được mẹ gửi vào ngân hàng làm một khoản tiết kiệm. Khoản tiền sẽ được dành cho việc đi học đại học và... lấy vợ sau này của cậu nhóc. Điều này từng được chính nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Vào thời điểm dịch Covid xảy ra ở Đà Nẵng, Xuân Bắc chia sẻ, Bi béo muốn trích khoản "quỹ đen" này của mình để quyên góp, ủng hộ cho công cuộc chống dịch ở "thành phố sông Hàn".

Hành động của Bi béo sau đó nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.