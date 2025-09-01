Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!

01-09-2025 - 15:15 PM | Lifestyle

Đây chính là bài hát gắn liền với lễ kỷ niệm 2 cột mốc quan trọng của dân tộc.

Năm 2025, Việt Nam cử hành 2 đại lễ quan trọng - A50 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và A80 kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Chuỗi đại lễ làm làn sóng yêu nước nở rộ, làng nhạc ngập tràn MV, album về chủ đề quê hương, tự hào dân tộc. Concert quốc gia liên tục diễn ra từ Nam chí Bắc, không khí tưng bừng chưa từng có. 

Giữa làn sóng ấy, hàng loạt ca khúc trở thành hit lớn với khán giả. Nhưng để nói về bài hát có tầm ảnh hưởng nhất, chắc chắn Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ được xướng tên đầu tiên.

Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cập nhật thành tích Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình

Vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cập nhật thành tích Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước số khủng của bài hát này. Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình ghi dấu ấn như bài hát không thể thiếu ở các concert quốc gia. Theo số liệu tính đến ngày 31/8, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã có hơn 6.5 tỷ views, hơn 3.8 triệu lượt video ngắn sử dụng nhạc trên đa nền tảng video.

Ca khúc có 3 phiên bản được chính thức phát hành trên TikTok đang ở vị trí #1, #3 & #13 TikTok sound thịnh hành tại Việt Nam. Đoạn âm thanh cũng trending trở lại trên Facebook, ngay trước thềm Quốc khánh 2/9.

Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!- Ảnh 2.

Phiên bản Tùng Dương gây sốt không kém

Thời gian này, bài hát gây sốt khi Tùng Dương thể hiện bản phối mới ở Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim và phát hành MV tiền tỷ cho bản phối này. Phiên bản MV của Tùng Dương cũng được chú ý không kém, sau hơn 1 tuần lên sóng đã thu về 3 triệu views trên YouTube.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh lần đầu song ca Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình 

Mới đây nhất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã cùng Nguyễn Duyên Quỳnh trình diễn ca khúc tỷ view trên sóng chương trình Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi. Đây là lần đầu tiên, "cha đẻ" Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình hát ca khúc của chính mình. Do đó, sân khấu này trở thành cột mốc rất đặc biệt ngay sau khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đạt 6.5 tỷ lượt xem. 

Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!- Ảnh 3.

Nguyễn Văn Chung tự hào biểu diễn ca khúc tỷ view

Ra mắt từ 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình chính là biểu tượng mới của dòng nhạc quê hương đất nước. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện mất 2 năm để đến với khán giả trẻ. Từ bản remix 45 giây giúp bài hát lan toả thành hiện tượng mạng xã hội.

Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!- Ảnh 4.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hit quốc dân, được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ở Đại lễ 30/4

Dần dần, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hit quốc dân, được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ở Đại lễ 30/4. Từ A50 đến A80 - Quốc khánh 2/9, đi đâu người dân cũng ngân vang bài hát này. Nguyễn Văn Chung thành công ghi dấu ấn, sở hữu cho mình sáng tác mang tính biểu tượng mới. 

Chuyện Tùng Dương khóc giữa 60 nghìn khán giả và bị Duyên Quỳnh "ép" hát lại ca khúc 5 tỷ view

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25

Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25 Nổi bật

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80 Nổi bật

Giữa bão thất nghiệp lan tràn, cô gái 30 tuổi vẫn thong dong kiếm tiền tỉ nhờ nghề siêu hot, chỉ phục vụ giới siêu giàu

Giữa bão thất nghiệp lan tràn, cô gái 30 tuổi vẫn thong dong kiếm tiền tỉ nhờ nghề siêu hot, chỉ phục vụ giới siêu giàu

15:10 , 01/09/2025
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80

Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80

14:50 , 01/09/2025
Có một quán cà phê đỉnh thế này tại phường Thảo Điền: Nước ngon, concept thú vị, ngồi cả ngày cũng không chán

Có một quán cà phê đỉnh thế này tại phường Thảo Điền: Nước ngon, concept thú vị, ngồi cả ngày cũng không chán

13:29 , 01/09/2025
Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice

12:06 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên