Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!

Năm 2025, Việt Nam cử hành 2 đại lễ quan trọng - A50 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và A80 kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Chuỗi đại lễ làm làn sóng yêu nước nở rộ, làng nhạc ngập tràn MV, album về chủ đề quê hương, tự hào dân tộc. Concert quốc gia liên tục diễn ra từ Nam chí Bắc, không khí tưng bừng chưa từng có.

Giữa làn sóng ấy, hàng loạt ca khúc trở thành hit lớn với khán giả. Nhưng để nói về bài hát có tầm ảnh hưởng nhất, chắc chắn Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ được xướng tên đầu tiên.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cập nhật thành tích Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình

Vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cập nhật thành tích Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước số khủng của bài hát này. Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình ghi dấu ấn như bài hát không thể thiếu ở các concert quốc gia. Theo số liệu tính đến ngày 31/8, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã có hơn 6.5 tỷ views, hơn 3.8 triệu lượt video ngắn sử dụng nhạc trên đa nền tảng video.

Ca khúc có 3 phiên bản được chính thức phát hành trên TikTok đang ở vị trí #1, #3 & #13 TikTok sound thịnh hành tại Việt Nam. Đoạn âm thanh cũng trending trở lại trên Facebook, ngay trước thềm Quốc khánh 2/9.

Phiên bản Tùng Dương gây sốt không kém

Thời gian này, bài hát gây sốt khi Tùng Dương thể hiện bản phối mới ở Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim và phát hành MV tiền tỷ cho bản phối này. Phiên bản MV của Tùng Dương cũng được chú ý không kém, sau hơn 1 tuần lên sóng đã thu về 3 triệu views trên YouTube.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh lần đầu song ca Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình

Mới đây nhất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã cùng Nguyễn Duyên Quỳnh trình diễn ca khúc tỷ view trên sóng chương trình Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi. Đây là lần đầu tiên, "cha đẻ" Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình hát ca khúc của chính mình. Do đó, sân khấu này trở thành cột mốc rất đặc biệt ngay sau khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đạt 6.5 tỷ lượt xem.

Nguyễn Văn Chung tự hào biểu diễn ca khúc tỷ view

Ra mắt từ 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình chính là biểu tượng mới của dòng nhạc quê hương đất nước. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện mất 2 năm để đến với khán giả trẻ. Từ bản remix 45 giây giúp bài hát lan toả thành hiện tượng mạng xã hội.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hit quốc dân, được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ở Đại lễ 30/4

Dần dần, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hit quốc dân, được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ở Đại lễ 30/4. Từ A50 đến A80 - Quốc khánh 2/9, đi đâu người dân cũng ngân vang bài hát này. Nguyễn Văn Chung thành công ghi dấu ấn, sở hữu cho mình sáng tác mang tính biểu tượng mới.