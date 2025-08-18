Thêm 1 ca khúc sắp thành hiện tượng concert quốc gia qua giọng hát của Hoà Minzy

Tối 17/8, sự kiện nghệ thuật Tự Hào Là Người Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Mỹ Đình, Hà Nội, với sự góp mặt của dàn sao khủng như Tùng Dương, Hoà Minzy, Lâm Bảo Ngọc, ban nhạc Bức Tường, Anh Tú Voi, Dương Hoàng Yến,... Tại đây, Hoà Minzy đã mang đến bài hát mới toanh có tên Nỗi Đau Giữa Hoà Bình. Theo tiết lộ của cô, Nỗi Đau Giữa Hoà Bình vừa là nhạc phim Mưa Đỏ - dự án phim về ngày lịch sử ở Thành cổ Quảng Trị, vừa là MV thứ hai mà Hoà Minzy ra mắt trong năm nay sau siêu phẩm Bắc Bling.

Hòa Minzy biểu diễn Nỗi Đau Giữa Hòa Bình tại sự kiện Tự Hào Là Người Việt Nam (Video: VTV1/Fanpage nghệ sĩ)

Nỗi Đau Giữa Hoà Bình là một sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Khán giả “nổi da gà” ngay từ lần đầu tiên nghe. Trên sân khấu Tự Hào Là Người Việt Nam, Hoà Minzy mang đến màn trình diễn xúc động, khơi gợi sự tự hào và tiếc thương cho những mất mát của mẹ Việt Nam Anh Hùng. Dẫu đang ở thời bình, nhưng đâu đó vẫn còn nỗi đau mất đi người thân của những người phụ nữ. Câu hát “Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc; Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết ra với nhiều tâm tư, tình cảm, chạm đến trái tim người nghe.

Hoà Minzy biểu diễn Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Sân khấu cũng được dàn dựng, phối cảnh hoành tráng

Sân khấu cũng được dàn dựng, phối cảnh hoành tráng, tỉ mỉ từng chi tiết. Giọng hát của Hoà Minzy réo rắt, đưa cảm xúc lên cao trào. So với Bắc Bling có màu EDM sôi động, thì Nỗi Đau Giữa Hoà Bình là một bài hát có màu sắc trái ngược. Điểm chung của 2 sản phẩm này là đều hướng về quê hương, đất nước. Hoà Minzy đã tìm được mục đích làm nghề của mình sau nhiều năm thử sức với các thể loại âm nhạc khác nhau.

Hoà Minzy bật mí, đây sẽ là dự án hoành tráng tiếp theo mà cô đầu tư “tất tay”

Qua giọng hát của Hoà Minzy, Nỗi Đau Giữa Hoà Bình vừa chạm đến trái tim người nghe lớn tuổi, vừa dễ gần gũi với giới trẻ. Sự kết hợp giữa ca sĩ hàng đầu hiện nay với nhạc sĩ là chủ nhân của loạt “hiện tượng concert quốc gia” khiến khán giả đứng ngồi không yên. Hoà Minzy bật mí, đây sẽ là dự án hoành tráng tiếp theo mà cô đầu tư “tất tay”, hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang nhất thời gian này.

Hoà Minzy xúc động chia sẻ về cơ duyên hợp tác giữa cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Trên fanpage, Hoà Minzy xúc động chia sẻ về cơ duyên hợp tác giữa cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Hoà Minzy cho biết, bài hát này là để chúng ta nhớ đến và biết ơn những người vợ, người mẹ Việt Nam Anh Hùng. Hoà Minzy cám ơn Nguyễn Văn Chung vì đã viết ra được những lời hát khiến cô nghe là khóc.

Dòng trạng thái của Hoà Minzy: “Hỡi những người mẹ, người vợ, những người phụ nữ Việt Nam Anh Hùng ‘… Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo Dân Tộc. Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông’ Đây là câu hát mà mỗi lần vang lên đều khiến Hoà vô cùng xúc động. Một câu hát nói nên rất nhiều cung bậc cảm xúc của những người mẹ đã mất con, người vợ đã mất chồng trong các cuộc kháng chiến. Ngày hoà bình, nhiều gia đình may mắn được đoàn tụ cùng nhau. Nhưng còn đó là những người phụ nữ không bao giờ gặp lại được chồng con mình nữa. Những người phụ nữ ấy họ vui, vui vì đất nước ko còn chiến tranh nhưng họ đau, đau vì không còn chồng, còn con nữa. Những người chiến sĩ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc nhưng họ ra đi cũng là lúc để lại sau đó là nỗi đau của những người phụ nữ hi sinh tuổi xuân, hi sinh hạnh phúc cá nhân để cho chồng con ra mặt trận. Chúng ta luôn biết ơn công lao của ông cha ta đã hi sinh để giữ hoà bình cho dân tộc Nhưng… chúng ta cũng sẽ luôn phải biết ơn những người phụ nữ ấy! Những người mẹ, người vợ Việt Nam Anh Hùng! Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cảm ơn a vì đã viết ra được 1 ca khúc mà đối với em nó thật sự chạm đến trái tim và vẫn khiến e khóc mỗi khi nghe lại. Em quá hạnh phúc khi cuối cùng dự định của e muốn được hát ca khúc do a sáng tác về chủ đề này đã thành công. Dù cách diễn ra khá đặc biệt nhưng đúng 1 chữ “DUYÊN". Cảm ơn bộ phim Mưa Đỏ đã tin tưởng Hoà, và giao cho Hoà trọng trách lớn là thể hiện ca khúc này cũng như để nó trở thành nhạc phim của bộ phim. Hoà sẽ không để nó chỉ dừng lại ở câu chuyện nhạc phim. Nó sẽ phải là sản phẩm nghệ thuật được đầu tư để xứng đáng với ca khúc hay và ý nghĩa như thế này. Nó sẽ chính thức trở thành ca khúc mới, MV tiếp theo của Hoà để dành tặng cho những người mẹ Việt Nam Anh Hùng, dành tặng cho quý Khán Giả và để chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Vào ngày 22/8 này! Hẹn mọi người đón xem”.

MV tiếp theo sau Bắc Bling khiến khán giả chờ đợi

Theo đó, MV chính thức của Nỗi Đau Giữa Hoà Bình sẽ được công bố ngày 22/8 tới đây. Màn trình diễn của Hoà Minzy nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Ai nấy đều háo hức chờ đến ngày được xem siêu phẩm mới từ giọng ca Bắc Bling.