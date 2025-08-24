Chuyện Tùng Dương khóc giữa 60 nghìn khán giả và bị Duyên Quỳnh "ép" hát lại ca khúc 5 tỷ view

Ở đoạn cao trào, tôi khóc vì đồng cảm với ca từ của Nguyễn Văn Chung

- Hiện tại, cảm xúc của Tùng Dương khi nhớ về concert quốc gia Tổ quốc trong tim cách đây gần nửa tháng như thế nào?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào, thăng hoa như vậy, còn hơn cả những liveshow cá nhân của mình. Liveshow riêng thì tôi có thể đo được phản ứng của khán giả nhưng hôm đó, trước gần 60 nghìn người – lại toàn khán giả trẻ – thì thực sự là chưa bao giờ tôi hát trong không khí như thế.

Họ hát cùng tôi từng câu, từng chữ, thậm chí khiến tôi thấy rõ lòng yêu nước luôn thường trực trong tim mọi người. Ca sĩ hát trên sân khấu cũng rưng rưng vì đó là sự cộng hưởng. Tất cả đều là những người con hát trong sự thăng hoa, với niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S. Có những khoảnh khắc khiến tôi rơi nước mắt.

Cụ thể khi hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình ở đoạn cao trào, tôi khóc vì đồng cảm với ca từ của Nguyễn Văn Chung. Chung là thế hệ 8X, vẫn lưu giữ vốn liếng văn học nên sáng tác có chiều sâu cộng thêm bản phối mới của Nguyễn Hữu Vượng, ca khúc trở nên hừng hực, mạnh mẽ, mang tinh thần anh hùng ca.

Ví dụ, bản của Duyên Quỳnh là nhạc dance tiết tấu nhanh, Võ Hạ Trâm và Đông Hùng lại tha thiết. Còn đến tôi thì ca khúc mang màu sắc hừng hực, hào hùng, tinh thần sử thi hơn.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở thành hiện tượng âm nhạc đúng dịp đại lễ 30/4, phủ sóng mạnh mẽ trên hầu hết các nền tảng. Đến khoảng tháng 6, theo thống kê từ nhiều nguồn, ca khúc đã cán mốc 5 tỷ lượt xem và nghe trên nhiều nền tảng.

- Lý do nào khiến anh cover lại Viết tiếp câu chuyện hòa bình thậm chí sắp tới còn ra mắt MV về ca khúc này?

Tháng 6, tôi gặp Duyên Quỳnh trong một show diễn tại Nhật Bản. Chính Duyên Quỳnh đã nói: "Anh phải cover, anh phải hát lại bài này. Em không biết đâu, anh nhất định phải hát lại". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng mong muốn tôi hát để ca khúc có nhiều phiên bản khác nhau. Lúc đó tôi bận, chưa để ý nhiều, sau này mới nghe kỹ lại và hiểu tại sao bài hát có sức hút lớn đến vậy.

Nó thể hiện đúng tâm thế con người thời bình, tiếp nối mong mỏi của cha ông – những người đã gìn giữ đất nước, chiến thắng kẻ thù, hy sinh xương máu để chúng ta có được hòa bình hôm nay. Đây là một thông điệp bất tử về thời gian, về con người, về những biểu tượng để chúng ta có thể truyền cảm hứng từ họ.

MV sắp tới, tôi cố gắng khai thác đúng tinh thần mà Nguyễn Văn Chung đưa ra. Tôi nghĩ tuổi trẻ chỉ sống một lần, hãy sống sao để tạo ra giá trị cho cuộc đời. Hãy tử tế, hãy chung tay với cộng đồng. Đó là cách mỗi người con thể hiện lòng biết ơn với thế hệ đi trước. Và khi hàng triệu điều tốt đẹp cộng hưởng lại, chúng ta sẽ có một Việt Nam rực rỡ, nở hoa.

Tôi không đanh đá. Tôi chỉ quyết liệt bảo vệ cái tôi trong nghệ thuật

- Không chỉ cover ca khúc đình đám, anh còn ra mắt bài hát mới Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai cùng Nguyễn Văn Chung. Động lực nào khiến anh thực hiện?

Tôi muốn thông qua ca khúc này thể hiện trách nhiệm của nghệ sĩ với đất nước, nhất là trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9. Với một nghệ sĩ như tôi, được hát về Tổ quốc, quê hương là điều hãnh diện, tự hào. Những ca khúc quê hương mà trở thành hit triệu view như Một vòng Việt Nam hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình thì càng ý nghĩa, thiêng liêng.

Trong MV, tôi và ê-kíp muốn mang hình ảnh Việt Nam thật đẹp, thật gần gũi tới cộng đồng, thể hiện tinh thần Việt Nam thời bình – "vươn vai Việt Nam". Nếu có điều kiện, tôi sẽ giới thiệu ca khúc này ở nước ngoài để quảng bá du lịch, văn hoá, kinh tế để khán giả quốc tế thấy một Việt Nam phồn thịnh, sáng tạo.

- Đặt hàng Nguyễn Văn Chung, anh có áp lực sợ ca khúc không thành hit không?

Tôi nghĩ Chung đang ở giai đoạn viết rất chắc tay. Đặc biệt năm nay, đất nước có nhiều sự kiện lớn, cảm xúc của anh ấy càng dồi dào. Tôi phải "chụp ngay cơ hội". Chung hot, tôi cũng cần một bài hát mới – biết đâu sự gặp gỡ này lại tạo thêm hit.

Giống như nhạc sĩ Trần Tiến từng nói, trong kho tàng hơn 100 ca khúc của ông, đa số đều là đặt hàng. Một vòng Việt Nam của Đông Thiên Đức cũng là ca khúc đặt hàng cho truyền hình, sau mới viral và trở thành bài hát quốc dân.

Đặt hàng cũng có cái hay: Nhạc sĩ hiểu rõ hơn tâm tư, mong muốn của ca sĩ. Chung từng bảo "chiều Tùng Dương còn khó hơn chiều người yêu" nhưng chính vì thế mới ra tác phẩm đúng tinh thần.

Tùng Dương đầu tư nhiều công sức cho các sản phẩm âm nhạc quê hương, đất nước.

- Nhiều nghệ sĩ gần đây cũng ra mắt ca khúc yêu nước. Anh có thấy áp lực không?

Không hề. Tôi hiểu rằng tất cả vì đất nước, mỗi người sẽ là một bông hoa trong vườn chung. Ở nước ngoài, như World Cup cũng có nhiều ca khúc được sáng tác để cổ vũ tinh thần. Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng có thể dùng cho bóng đá, sự kiện lớn của đất nước.

Với tôi, những ca khúc mình từng hát, đồng nghiệp muốn cover thì cứ thoải mái, chỉ cần tôn trọng ý kiến tác giả. Đó là quyền tối cao của người sáng tác.

- Nhiều người nhận xét Tùng Dương "đanh đá"?

Tôi không đanh đá. Tôi chỉ quyết liệt bảo vệ cái tôi trong nghệ thuật. Giọng hát tôi đanh thép, tinh thần tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn lắng nghe. Ví dụ, với Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai, tôi thích tên Vươn vai Việt Nam hơn vì dễ viral. Nhưng cuối cùng tôi nghe theo Chung, vì anh là tác giả.

Tên bài hát không quan trọng bằng giai điệu dễ nghe, hừng hực. Sau 20 năm ca hát, tôi nhận ra khán giả đôi khi cần những gì dung dị. Trước đây, nhạc tôi nhiều triết lý, khó nghe với số đông. Giờ tôi điều tiết tiết tấu sôi động hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ được chất, nội lực và tinh thần đanh thép.

Tinh thần yêu nước của người Việt sôi sục, trào dâng

- Theo anh, tinh thần yêu nước hiện nay của người Việt thế nào?

Sôi sục, trào dâng. Các bạn trẻ rất trân trọng hòa bình, nâng niu hòa bình. Ở các hoạt động như diễu binh hay concert quốc gia, phần lớn đều là các bạn còn rất trẻ.

Ngày xưa cha ông giữ nước bằng máu xương. Ngày nay thế hệ trẻ tiếp nối bằng tri thức, sáng tạo, bằng tư tưởng. Dù sống ở đâu, trái tim vẫn hướng về Việt Nam. Đi xa rồi trở về để cống hiến cũng là điều rất ý nghĩa.

- Cá nhân anh có tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà không?

Có chứ. Thời buổi 4.0, chỉ cần tra cứu là có thể nắm hết những mốc quan trọng. Với tôi, tìm hiểu lịch sử chính là cách thể hiện lòng yêu nước. Nhưng nếu ai học môn Lịch sử chỉ trung bình thì cũng không có nghĩa là không yêu nước mà có thể họ đang dành thời gian cho lĩnh vực khác để sáng tạo cho đất nước.

Chúng ta muốn phát triển nhanh thì phải đi về phía trước nhưng cũng luôn cần nhìn lại. Tôi đọc tin tức, nghiên cứu nhiều tài liệu để bổ sung kiến thức. Tôi nghĩ dự án app A80 – Tự hào Việt Nam cũng là một kênh hữu ích để giới trẻ tìm thấy thông tin xác thực, thiết thực nhất về lịch sử và các hoạt động hướng về ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.