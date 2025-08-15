Tùng Dương hãnh diện vì khán giả từng "nhìn thấy chú là cháu tắt tivi" giờ lại lụy giọng hát

Chiều ngày 14/8, divo Tùng Dương chính thức ra mắt MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Chia sẻ về ca khúc, Tùng Dương cho biết, sau ca khúc "Một vòng Việt Nam" và "Khát vọng tuổi trẻ" được làm mới, anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là người trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đây là động lực để nghệ sĩ thực hiện MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người.

Divo Tung Dương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đạo diễn Vũ Hồng Thắng.

"Tùng Dương muốn thông qua ca khúc để thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước, đặc biệt trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với một nghệ sĩ như Tùng Dương, lý tưởng, khát vọng rất lớn nên được hát ca ngợi đất nước, quê hương là điều Tùng Dương tự hào, hãnh diện.

Những bài hát quê hương, đất nước mà thành hot hit triệu view giống "Một vòng Việt Nam" và "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" thì đáng giá, thiêng liêng vô cùng. Trong MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", Dương và ê-kíp muốn mang những hình ảnh Việt Nam thân thương, thật đẹp và ý nghĩa tới cộng đồng, giới thiệu cảnh đẹp đất nước với một tinh thần Việt Nam thời bình - vươn vai Việt Nam.

Hy vọng ca khúc này sẽ lan tỏa tinh thần tích cực nhất. Nếu có điều kiện, Dương sẽ giới thiệu ca khúc này ở nước bạn để quảng bá du lịch, văn hoá, kinh tế để cho khán giả quốc tế thấy Việt Nam phồn thịnh và có nhiều sự sáng tạo", nam ca sĩ chia sẻ.

Tùng Dương chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Với ca khúc này, Tùng Dương tiếp tục phô diễn khả năng thanh nhạc thượng thừa khi xử lý uyển chuyển nhịp nhàng giữa đoạn trầm lắng, dồn nén cảm xúc và với những cao trào, những luyến láy tinh tế đặc trưng đầy phóng khoáng và nội lực tốt.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, ca khúc mới được viết trong tháng 7, khi đất nước có nhiều thay đổi, cải cách lớn và toàn diện trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

"Tôi cảm nhận được những thay đổi của đất nước chuẩn bị cho một giai đoạn vươn mình, phát triển vượt bậc, sẽ mang lại sự phồn thịnh trong tương lai. Sau thành công của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", tôi chưa nghĩ đến việc viết ca khúc tiếp theo. Nhưng sống giữa thời khắc chuyển mình ấy, tôi muốn viết một bài hát để ghi dấu sự phát triển này, đây cũng là tấm lòng của người trẻ muốn cống hiến, phụng sự đất nước. Tôi là nhạc sĩ thì khả năng cống hiến là những bài hát, tinh thần trong nhạc phẩm đó, lan tỏa nguồn năng lượng trong ca khúc đó tới khán giả", Nguyễn Văn Chung trải lòng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tặng quà cho Tùng Dương.

Tại buổi gặp gỡ cặp đôi ca sĩ, nhạc sĩ cũng có nhiều màn "bóc phốt" nhau khiến không khí thêm sôi động, vui vẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ, trong quá trình hợp tác anh chiều Tùng Dương bằng tất cả những lần chiều các cô bạn gái của mình cộng lại. Tùng Dương thì hết lời khen người bạn cùng tuổi: "Nhạc sĩ hiền nhất quả đất là Nguyễn Văn Chung, trong quá trình làm việc chưa xảy ra lục đục tranh cãi bao giờ cả".

Ngoài ca khúc được sáng tác bởi nam nhạc sĩ đang hot nhất hiện nay thì phần MV cũng được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Hồng Thắng - người từng gây tiếng vang với các MV triệu view của các ca sĩ trẻ hot như Đức Phúc, Chi Pu, Hoà Minzy, Erik, Quân AP, Hoàng Bách, Hoàng Thùy Linh…

Khi nhận lời thực hiện "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", điều khiến Vũ Hồng Thắng trăn trở nhiều nhất chính là việc làm sao để mang đến một hình ảnh trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn giữ được tinh thần hào hùng, trang trọng vốn có của ca khúc.

Đạo diễn Vũ Hồng Thắng

Bài hát hào hùng, mạnh mẽ nếu không tiết chế phần hình ảnh có thể khiến người xem cảm thấy nặng nề. Vì thế, bài toán của đạo diễn Vũ Hồng Thắng và ê-kíp là dung hòa giữa sự hùng tráng và những khoảnh khắc đời thường để MV vừa có chiều sâu tinh thần dân tộc, vừa gợi cảm xúc chân thật, gần gũi với khán giả hôm nay.

MV được thực hiện vào những ngày đầu tháng 8 nắng gắt nhất của Hà Nội. Cả ê-kíp đã "cháy" mình dưới cái nắng Quảng trường Ba Đình và Cột cờ Hà Nội, với năng lượng tràn đầy để ghi lại những khuôn hình đẹp nhất. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với ê-kíp là khi cả đoàn cùng ghi hình lễ thượng cờ tại Quảng trường, đứng giữa không gian linh thiêng, lắng nghe "Quốc ca" vang lên cảm xúc khi ấy thật sự rất tự hào và khó diễn tả thành lời.

"Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước qua từng ánh mắt, nụ cười, từ gia đình nhỏ đến đại cảnh cộng đồng. Tôi tin tương lai Việt Nam sẽ rực rỡ hơn nếu mỗi người hôm nay bước tiếp bằng trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng phát triển", đạo diễn Vũ Hồng Thắng chia sẻ.

Với cách làm âm nhạc kỹ lưỡng đến từng chi tiết, từ phối khí, thông điệp đến hình ảnh và tư duy mới mẻ, nhiều năng lượng, Tùng Dương là cái tên có sức hút khó cưỡng với khán giả, bảo chứng cho những ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ. Loạt hit gần đây như "Tái sinh", "Một vòng Việt Nam" hay các dự án "Cánh chim phượng hoàng", "Lời nói dối của cha" đã chứng minh sự thức thời của anh khi lựa chọn kết hợp với các nhạc sĩ trẻ, khẳng định đẳng cấp của một divo trong làng nhạc Việt.

"Cống hiến hết mình vì nền nghệ thuật nước nhà, lan tỏa thông điệp và tinh thần tích cực là cách mà thế hệ nghệ sĩ chúng tôi báo đáp công ơn của cha ông xưa gây dựng và giữ nước, đã hy sinh anh dũng để có được hòa bình ngày hôm nay", Tùng Dương chia sẻ.

VIỆT NAM - TỰ HÀO TIẾP BƯỚC TƯƠNG LAI - TÙNG DƯƠNG

Tùng Dương cũng xúc động khi tiết lộ thêm về phản hồi của khán giả trước những nỗ lực cống hiến, thay đổi bản thân của anh trong con đường ca hát cho phù hợp thời đại và giới trẻ. "Dạo này các fan hâm mộ cứ lên tiktok của tôi hồn nhiên bày tỏ là "ngày xưa nhìn thấy chú là cháu tắt tivi, mẹ cháu tắt tivi và cả nhà cháu tắt tivi. Hát cái gì quá khó nghe, ai mà nghe nổi nhưng đến bây giờ thì cháu lại lụy tiếng hát của chú". Xong có người còn bảo "chú phải mua bảo hiểm dây thanh của chú đi nhé"… thì tất cả những điều đấy, những comment đấy rất là tuyệt vời dành cho tôi.

Điều đó chứng tỏ họ nhìn nhận, đánh giá tôi đã thay đổi theo thời gian. Tôi cũng rất chịu khó lắng nghe chính vì vậy mà Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai có nhịp điệu rất trẻ trung để gần gũi các bạn trẻ, các bạn khán giả trẻ nhiều hơn. Đây cũng là cách mà tôi lựa chọn - trẻ hóa chính mình. Chúng tôi sẽ luôn giữ tinh thần phơi phới, trẻ trung để đứng cạnh các nghệ sĩ trẻ vẫn phải trẻ hơn họ".