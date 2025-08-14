Ca sĩ Tùng Dương ra mắt ca khúc mới khiến ai nghe xong cũng “sục sôi” lòng yêu nước, phải thốt lên: “Tự hào 2 tiếng Việt Nam”

Tối 14/8/2025, ca sĩ Tùng Dương phát hành MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây là sản phẩm mới của “Divo” Tùng Dương và nhạc sĩ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung, nối tiếp thành công của các ca khúc ca ngợi quê hương như “Một vòng Việt Nam” hay “Khát vọng tuổi trẻ”. Chỉ vài ngày sau khi bản audio ra mắt 10/8, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Tùng Dương cho biết, dự án là lời tri ân và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với đất nước. “Được hát những ca khúc về quê hương là niềm tự hào và hãnh diện. Khi một ca khúc đất nước trở thành hit triệu view, giá trị và sự thiêng liêng của nó càng lớn,” anh chia sẻ.

MV giới thiệu hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, từ cảnh sắc thiên nhiên đến đời sống con người. Nam ca sĩ kỳ vọng sản phẩm không chỉ lan tỏa tinh thần tích cực trong nước mà còn quảng bá du lịch, văn hóa, kinh tế ra quốc tế.

Ca khúc mở đầu bằng ca từ thân thương: “Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống/ Yêu dải đất bên bờ biển Đông…”, kết hợp giai điệu sâu lắng và hào sảng.

Nhạc sĩ trẻ Lê Phong phối khí theo phong cách Dance/EDM hiện đại, hòa quyện với âm hưởng giao hưởng qua tiếng violin. Tùng Dương phô diễn kỹ thuật thanh nhạc uyển chuyển, đặc biệt ở đoạn cao trào nốt Si cao ở từ “rực rỡ” gần cuối bài, vừa thể hiện nội lực vừa giữ trọn cảm xúc hào hùng.

Nguyễn Văn Chung sáng tác bài hát vào tháng 7/2025, khi đất nước có nhiều cải cách toàn diện, hướng tới giai đoạn phát triển mới. “Tôi muốn ghi dấu thời khắc này bằng âm nhạc, như sự cống hiến của người trẻ dành cho Tổ quốc,” anh nói.

Cả nhạc sĩ và ca sĩ đều mong khán giả tìm thấy niềm tự hào dân tộc trong bài hát để tiếp bước tương lai với khát vọng và niềm tin.

MV do đạo diễn Vũ Hồng Thắng thực hiện, người đứng sau nhiều sản phẩm triệu view của Đức Phúc, Chi Pu, Hoà Minzy… Thách thức lớn là làm sao vừa trẻ trung, gần gũi, vừa giữ được tinh thần hào hùng của ca khúc.

Ê-kíp dung hòa giữa đại cảnh trang nghiêm và khoảnh khắc đời thường. Quá trình quay diễn ra trong những ngày nắng gắt đầu tháng 8 tại Quảng trường Ba Đình và Cột cờ Hà Nội. Khoảnh khắc lễ thượng cờ tại Quảng trường là điểm nhấn xúc động, khi “Quốc ca” vang lên trong không gian linh thiêng.

Ca sĩ Tùng Dương vốn nổi tiếng với cách làm âm nhạc chỉn chu, từ phối khí, thông điệp đến hình ảnh. Các dự án gần đây như “Tái sinh”, “Cánh chim phượng hoàng”, “Lời nói dối của cha” cho thấy anh không ngừng đổi mới và kết hợp cùng nhạc sĩ trẻ để tiếp cận khán giả.

“Cống hiến hết mình vì nghệ thuật, lan tỏa thông điệp tích cực là cách thế hệ nghệ sĩ chúng tôi báo đáp công ơn cha ông đã hy sinh để có được hòa bình hôm nay,” Tùng Dương nói.

Với “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, khán giả kỳ vọng một sản phẩm vừa đậm tinh thần dân tộc, vừa mang hơi thở hiện đại, góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam tươi sáng, vươn mình ra thế giới.