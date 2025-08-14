Vì sao Cường Đô La luôn hot?

Từ một người được mệnh danh là “đại gia phố núi” với bộ sưu tập siêu xe tiền tỷ, gây chú ý với những mỹ nhân đình đám Vbiz đến người đàn ông của gia đình với cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn, doanh nhân thành công với loạt hành xử tinh tế - hành trình của Cường Đô La luôn khiến công chúng tò mò.

Trong suốt hơn 25 năm qua, dù xuất hiện trên truyền thông hay không thì Cường Đô La vẫn luôn hot. Đôi khi chỉ cần nhắc tên hay có một động thái nhỏ cũng đủ khiến cả cõi mạng chú ý.

Thiếu gia 8X đời đầu, cuộc sống thượng lưu luôn khiến công chúng tò mò

Cường Đô La (tên thật Nguyễn Quốc Cường) sinh năm 1982 trong một gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời. Quốc Cường Gia Lai là doanh nghiệp do mẹ anh sáng lập, đây từng là cái tên nổi bật trong làn sóng bất động sản đầu những năm 2010. Gắn bó với công ty gia đình trong hơn 15 năm, Cường Đô la giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc, đồng hành cùng doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn khó khăn lẫn phát triển.

Song khác với nhiều người, Cường Đô La thường không chứng minh xuất thân bằng những lời khoe khoang. Gia thế của anh đã là điều ai cũng biết. Điều quan trọng hơn, nền tảng ấy giúp anh sớm tiếp cận với những môi trường, cơ hội và mối quan hệ mà không phải ai cũng có. Đó là lý do ngay từ thời điểm còn là một chàng trai mê tốc độ, anh đã xuất hiện ở những sự kiện mà người bình thường khó có cơ hội đặt chân đến.

Cường Đô La (Ảnh: Viết Thanh)

Định hình thương hiệu cá nhân từ đam mê siêu xe, nổi tiếng từ những năm 2000

Nhắc đến Cường Đô La là nhắc đến siêu xe. Anh là một trong số ít những cá nhân đầu tiên mở ra trào lưu chơi siêu xe tại Việt Nam khi sở hữu nhiều mẫu xe lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430…

Nhưng điểm đáng nói không chỉ nằm ở giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi chiếc, mà ở cách anh biến đam mê thành một phần thương hiệu cá nhân. Anh không chỉ mua để trưng bày, mà thực sự lái, tham gia các hành trình caravan, gắn bó với cộng đồng chơi xe. Những lần đổi xe, bán xe hay “đập hộp” mẫu mới đều trở thành tin tức khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đến hiện tại, thú chơi siêu xe của Cường Đô La vẫn còn nhưng có phần “trầm” hơn. Nam doanh nhân vẫn “bắt trend” mới nhất, độc quyền nhưng nhiều mẫu xe sang thuộc các thương hiệu Audi, Mercedes-Benz... được mua về để phục vụ cho cá nhân và gia đình thay cho những chiếc siêu xe đến từ Italy.

Anh là một trong số ít những cá nhân đầu tiên mở ra trào lưu chơi siêu xe tại Việt Nam khi sở hữu nhiều mẫu xe lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Đến hiện tại, Cường Đô La vẫn đam mê siêu xe nhưng có phần "trầm" hơn

Mối quan hệ đặc biệt với giới showbiz, lấy gia đình làm nền tảng

Một trong những lý do khiến Cường Đô La “thoát vòng” doanh nhân thuần túy là bởi những mối quan hệ đặc biệt của anh trong Vbiz. Tên tuổi của anh hot rần rần khi có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Hồ Ngọc Hà.

Sau này, nam doanh nhân tiếp tục trở thành gương mặt được quan tâm khi kết hôn với người mẫu Đàm Thu Trang. Tuy vậy, từ câu chuyện hẹn hò, cầu hôn đến đám cưới và cuộc sống sau này của cả hai đều không ồn ào, phô trương, ghi điểm trong mắt công chúng.

Cũng từ khi kết hôn với Đàm Thu Trang, nhiều người nhận ra Cường Đô La trở nên điềm đạm, đúng chất người đàn ông của gia đình. Trên trang cá nhân của mình, anh chủ yếu đăng ảnh đưa con đi học, cùng vợ đi cà phê, du lịch, tự tay tổ chức sinh nhật ấm cúng. Hay thậm chí có một khoảng thời gian, Cường Đô La khoe hình ảnh vào bếp nấu ăn cho gia đình khiến không ít người bất ngờ.

Cuộc hôn nhân viên mãn với Đàm Thu Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Anh từng chia sẻ, cuộc sống gia đình giúp anh “chậm” lại và nhìn mọi thứ khác hơn. Đàm Thu Trang cũng là người đồng hành, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của anh. Sự thay đổi này không chỉ mang đến hình ảnh trưởng thành, mà còn khiến nhiều người tin rằng “tay chơi” năm nào đã thực sự tìm thấy bến đỗ.

Bên cạnh đó, cách Cường Đô La nuôi dạy con, dành sự yêu thương, chăm sóc chu toàn cho cả 3 con đều khiến dân tình nể phục. Anh cũng là cầu nối, dung hoà mối quan hệ con chung, con riêng hay con riêng với bà xã Đàm Thu Trang. Nhiều người bình luận nhìn vào gia đình, họ chỉ thấy một tổ ấm hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ chứ không hề có sự phân biệt hay khoảng cách.

Nam doanh nhân cũng dành trọn vẹn thời gian cho gia đình

Ứng xử tinh tế, EQ cao toát ra trong từng hành động

Trong thời buổi mạng xã hội, nhiều người chọn cách xuất hiện liên tục để giữ độ nóng. Cường Đô La thì ngược lại: anh chỉ chia sẻ những gì cần, đúng lúc và đúng thời điểm. Không phát ngôn sốc, không tham gia tranh cãi trên mạng, không khoe khoang thái quá. Sự kín tiếng ấy không khiến anh “mất nhiệt”, mà ngược lại, khiến khán giả thấy tò mò và tôn trọng hơn.

Với vai trò một người lãnh đạo, Cường Đô La nhiều lần thể hiện được sự tinh tế, lắng nghe của mình với nhân viên. Trong một phiên livestream, hành động phát lì xì đỏ cảm ơn toàn bộ nhân viên, ekip của Cường Đô La viral khắp mạng xã hội.

Không những vậy, khi tham gia một sự kiện, việc nam doanh nhân bo tiền cho một nhân viên bảo vệ cũng khiến dân tình rần rần thả tim. Nhiều người cho rằng cách ứng xử, hành động của Cường Đô La đều thể hiện anh là một người khéo léo, sống tình cảm. Có thể nói, đó cũng chính là yếu tố giúp anh giữ được hình ảnh sạch, ổn định trong suốt nhiều năm, điều mà không phải ai trong giới giàu có cũng làm được.