Tùng Dương hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trong concert quốc gia gây sốt

Trong concert Tổ Quốc Trong Tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Tùng Dương đã mang đến bản phối mới cho ca khúc 5 tỷ views Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình.

Nam ca sĩ hát nội lực, dạt dào cảm xúc, vừa lắng đọng, vừa cuộn trào, như chính hành trình viết tiếp những trang sử hòa bình mà dân tộc vẫn đang bền bỉ nối dài. Trên sân khấu, anh chia sẻ: "Có thể nói Viết tiếp câu chuyện hòa bình xứng đáng là Bài hát của năm với sức lan tỏa mạnh mẽ trong một năm đặc biệt như 2025”.

Tùng Dương hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trong concert Tổ Quốc Trong Tim

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ xúc động đặc biệt khi có mặt tại concert Tổ Quốc Trong Tim và nghe Tùng Dương trình bày ca khúc hit của mình trước 50.000 khán giả. Anh cho biết rằng cảm giác ấy thật khó tìm từ ngữ để diễn tả - "quá xúc động, quá tự hào, có thể vỡ cả trái tim".

Nguyễn Văn Chung cảm thấy may mắn khi bài hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình lại được chọn là một trong những bài hát được cất lên ở sân Mỹ Đình trong sự kiện Tổ Quốc Trong Tim. Bản phối mới hoành tráng kết hợp với giọng hát nội lực, truyền cảm của Tùng Dương khiến anh rung động mạnh mẽ.

"Một phiên bản Viết tiếp câu chuyện hoà bình mang lại mỗi cảm xúc hoàn toàn khác biệt với sự bùng nổ mãnh liệt và dòng năng lượng cuộn trào dâng lên như sóng biển khiến mình trong giây phút đó tin rằng bài hát này sẽ có sức sống lâu bền trong lòng khán giả và mọi người dân Việt Nam", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động, tự hào khi bản hit của mình được vang lên ở concert Tổ Quốc Trong Tim

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình là ca khúc nằm trong album cùng tên, từng được Nguyễn Văn Chung ra mắt hồi năm 2023 qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Sau đó ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện như Võ Hạ Trâm - Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Lan Anh... và giờ là Tùng Dương.

Ca khúc sở hữu giai điệu và ca từ hào hùng, gợi nhắc lịch sử dựng nước - giữ nước, tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh cho hòa bình, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người nghe.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đạt con số ấn tượng: Tăng gấp đôi lượt view chỉ sau hơn 2,5 tháng, từ 3,1 tỷ lượt xem vào hồi đầu tháng 5 lên gần 6 tỷ lượt xem trên YouTube, TikTok và Facebook. Lượng người theo dõi, tương tác trên trang mạng xã hội cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tăng vọt. Thú vị hơn nữa, ca từ của ca khúc đặc biệt này được một số trường phổ thông trung học trên cả nước đưa vào trong đề thi văn cả ba khối lớp 10, 11, 12.

Có thể nói, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực sự vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài hát, trở thành hiện tượng văn hóa và góp phần khơi gợi, thắp sáng tinh thần yêu nước trong cộng đồng giới trẻ thời gian qua.