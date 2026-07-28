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Toàn bộ người dân nhận được tin nhắn SMS, thông báo từ Zalo, Facebook có nội dung sau cần trình báo công an gần nhất

| | Sống

Toàn bộ người dân nhận được tin nhắn SMS, thông báo từ Zalo, Facebook có nội dung sau cần trình báo công an gần nhất

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh thông báo phạt nguội qua tin nhắn SMS, Zalo, Facebook.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hải Phòng liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng. Những đối tượng này phát tán tin nhắn SMS và gửi thông báo qua Zalo, Facebook cùng nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu người nhận truy cập đường link để kiểm tra hoặc thực hiện nộp phạt.

Theo Phòng CSGT, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước tình trạng trên, Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link được gửi từ số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho người lạ qua điện thoại hay trên môi trường mạng.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện tin nhắn, cuộc gọi hoặc website có dấu hiệu giả mạo cơ quan chức năng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Phòng CSGT nhấn mạnh, việc nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo thông báo vi phạm giao thông là biện pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

(Theo Công an TP Hải Phòng)

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Ánh Lê

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