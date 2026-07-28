Ngôi trường lần đầu có cầu truyền hình Olympia sau 38 năm thành lập, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Chiến thắng 225 điểm của Nguyễn Huy Quang Minh tại trận Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 mới đây không chỉ mang về cho nam sinh tấm vé vào Chung kết năm, mà còn ghi dấu mốc lịch sử cho ngôi trường nơi nam sinh theo học - Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên). Đây là lần đầu tiên trong 38 năm thành lập, trường có học sinh mang cầu truyền hình chung kết Olympia về cho mình.

Nam sinh Nguyễn Huy Quang Minh vừa chính thức mang cầu truyền hình Chung kết năm Olympia 26 về cho trường THPT chuyên Thái Bình (Ảnh chụp màn hình)

Ngôi trường ra đời từ 2 nhóm học sinh chuyên Toán và chuyên Văn

Trường THPT chuyên Thái Bình chính thức được thành lập ngày 15/9/1988, theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ), trên cơ sở tập hợp 2 nhóm học sinh chuyên Toán và chuyên Văn - Nga, vốn đã được hình thành riêng lẻ từ năm 1968 và 1984. Ngày đầu thành lập, trường chỉ có 24 thầy cô, 195 học sinh thuộc 8 lớp, cơ sở vật chất là 2 dãy nhà nhỏ vốn từng là nơi làm việc của Ban tuyển sinh tỉnh.

Năm 1993, trường được tiếp nhận cơ sở cũ của Ban Cơ khí nông nghiệp tỉnh tại đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình (cũ), sử dụng suốt hơn 20 năm sau đó. Đến năm 2015, trường chuyển đến cơ sở mới, vốn là tòa nhà 6 tầng được tiếp nhận từ Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tọa lạc tại đường Phan Bá Vành, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Trường hiện có khu ký túc xá riêng, tiếp nhận khoảng 300 học sinh lưu trú, cùng hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.500 học sinh thuộc 43 lớp.

Khuôn viên khang trang hiện tại của trường (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Trường THPT chuyên Thái Bình nhìn từ trên cao (Ảnh: Website nhà trường)

Trường hiện có khoảng 1.500 học sinh (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Bảng thành tích nghìn giải quốc gia

Trong 38 năm xây dựng và trưởng thành, trường THPT chuyên Thái Bình đã có hơn 1.000 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia cấp THPT và hơn 10 học sinh đoạt giải quốc tế, khu vực. Riêng trong giai đoạn 2020-2026, số lượng giải quốc gia của trường tăng dần qua từng năm, từ 41 giải năm 2020 lên 57 giải trong kỳ thi năm học 2025-2026, trong đó năm học 2024-2025 trường có 51 học sinh đoạt giải, gồm 1 giải Nhất.

Ở đấu trường khu vực, học sinh Vũ Xuân Trung của trường từng 2 năm liên tiếp đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế vào các năm 2015 và 2016, còn Vũ Anh Duy giành Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu năm 2024.

Về kết quả thi tốt nghiệp THPT, trường giữ vững thành tích 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trong suốt giai đoạn 2020-2025, nhiều năm liền xếp thứ nhất toàn tỉnh nếu tính điểm trung bình chung các môn thi trong số 47 trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên. Với những đóng góp này, trường từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002.

Học sinh Chuyên Thái Bình học giỏi mà chơi cũng giỏi (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Bên cạnh học tập, các bạn học sinh còn được tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Lần đầu tiên góp mặt trên bản đồ Olympia

Dù sở hữu bảng thành tích học thuật đáng nể trong các kỳ thi học sinh giỏi và tốt nghiệp THPT, Trường THPT chuyên Thái Bình trước đây chưa từng có học sinh nào lọt vào chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Chiến thắng của Nguyễn Huy Quang Minh tại trận Quý 3 năm thứ 26, sau khi cậu đã giành vòng nguyệt quế cả 2 trận Tuần và Tháng trước đó, chính thức đưa tên tuổi ngôi trường lên bản đồ Olympia lần đầu tiên trong lịch sử 38 năm thành lập.

Nam sinh Chuyên Thái Bình là ggương mặt thứ 3 bước vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

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