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Lưu ý quan trọng với người đang dùng điện thoại Samsung

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Nếu điện thoại Samsung phản hồi chậm hoặc giật nhẹ khi đa nhiệm, người dùng nên kiểm tra một cài đặt ít được chú ý.

Nhiều smartphone Samsung Galaxy được trang bị tính năng RAM Plus nhằm tăng khả năng đa nhiệm bằng cách sử dụng một phần bộ nhớ trong làm RAM ảo.

Tuy nhiên, với không ít thiết bị, đặc biệt là các mẫu sở hữu 8 GB RAM trở lên, việc tắt tính năng này lại có thể giúp máy phản hồi nhanh và mượt hơn.

RAM Plus được Samsung giới thiệu như giải pháp mở rộng bộ nhớ tạm thời khi RAM vật lý gần đầy. Thay vì chỉ dựa vào RAM sẵn có, hệ thống sẽ trích một phần dung lượng lưu trữ trong để làm bộ nhớ ảo, giúp duy trì nhiều ứng dụng chạy nền hơn. Cơ chế này tương tự bộ nhớ ảo trên máy tính.

Với nhiều mẫu Galaxy, việc tắt tính năng RAM Plus có thể giúp máy hoạt động mượt hơn. (Ảnh: Framesira/Shutterstock)

Dù vậy, bộ nhớ trong, kể cả khi sử dụng chuẩn UFS tốc độ cao, vẫn chậm hơn đáng kể so với RAM LPDDR. Khi hệ thống phải liên tục truy xuất dữ liệu từ vùng nhớ ảo, độ trễ có thể tăng lên, đặc biệt trong các tác vụ đòi hỏi phản hồi nhanh như chuyển đổi ứng dụng, chơi game hoặc chỉnh sửa ảnh, video.

Đó là lý do nhiều người dùng nhận thấy điện thoại hoạt động mượt hơn sau khi vô hiệu hóa RAM Plus. Trên các mẫu Galaxy được trang bị 8 GB hoặc 12 GB RAM, dung lượng bộ nhớ vật lý thường đã đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, khiến RAM ảo không còn mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Thậm chí, việc phải sử dụng bộ nhớ trong thay cho RAM có thể khiến trải nghiệm kém linh hoạt hơn trong một số tình huống.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa RAM Plus là tính năng dư thừa. Với những smartphone chỉ có 4 GB hoặc 6 GB RAM, bộ nhớ ảo vẫn phát huy tác dụng khi giúp giữ nhiều ứng dụng chạy nền hơn, giảm tình trạng ứng dụng phải tải lại mỗi khi người dùng chuyển đổi giữa các tác vụ.

Hiệu quả của RAM Plus cũng phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị. Những người thường xuyên mở nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc cần duy trì hàng chục tác vụ chạy nền có thể vẫn hưởng lợi từ tính năng này. Trong khi đó, nếu chủ yếu sử dụng các ứng dụng phổ biến như mạng xã hội, trình duyệt web, xem video hay chơi game thông thường, việc tắt RAM Plus có thể mang lại cảm giác phản hồi nhanh hơn.

(Ảnh: BGR)

Trên nhiều mẫu Galaxy chạy One UI mới, Samsung cho phép người dùng điều chỉnh hoặc tắt hoàn toàn RAM Plus. Để thực hiện, người dùng mở Cài đặt > Chăm sóc pin và thiết bị (hoặc Chăm sóc thiết bị) > Bộ nhớ > RAM Plus, sau đó chọn mức dung lượng mong muốn hoặc vô hiệu hóa tính năng nếu thiết bị hỗ trợ.

Theo các chuyên gia, không có một thiết lập phù hợp với mọi smartphone. Nếu điện thoại có từ 8 GB RAM trở lên nhưng xuất hiện hiện tượng phản hồi chậm hoặc giật nhẹ khi đa nhiệm, người dùng có thể thử tắt RAM Plus và trải nghiệm trong vài ngày để đánh giá sự khác biệt. Ngược lại, với các thiết bị có dung lượng RAM thấp hoặc thường xuyên phải xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc, việc giữ nguyên hoặc giảm mức RAM Plus sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

Nói cách khác, RAM Plus không phải tính năng mặc định giúp điện thoại nhanh hơn hay chậm đi. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào cấu hình phần cứng cũng như nhu cầu sử dụng thực tế của từng người dùng.

Tin vui dành cho người dùng điện thoại Samsung cũ

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

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