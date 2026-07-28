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Hưng Yên: Xác minh phản ánh trẻ 3 tuổi bị bầm tím chân sau khi ở trường mầm non về

| | Sống

Lãnh đạo xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ việc giáo viên mầm non trên địa bàn bị tố đánh trẻ bầm tím lòng bàn chân.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về trường hợp một nữ giáo viên Trường mầm non An Vinh bị phụ huynh tố có hành vi bạo hành trẻ .

Theo vị lãnh đạo xã Quỳnh An, qua tìm hiểu sơ bộ thì vụ việc chủ yếu do cách trao đổi thông tin giữa các bên không rõ ràng. Tuy nhiên để có cơ sở đánh giá, xử lý khách quan thì xã vẫn giao các đơn vị chuyên môn vào cuộc xác minh làm rõ.

Lòng bàn chân cháu bé hằn vết bầm tím nghi do bị giáo viên bạo hành. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ngày 28/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh về việc một học sinh lớp 3 tuổi tại Trường mầm non An Vinh thuộc xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo nội dung phụ huynh cung cấp, khoảng một tuần gần đây, bé có biểu hiện lo lắng, thường xuyên khóc và không muốn đến lớp. Chiều 25/7, sau khi đón con về, gia đình phát hiện dưới lòng bàn chân cháu bị tổn thương, bầm tím. Khi gặng hỏi, bé nói liên quan đến một giáo viên trong lớp.

Gia đình sau đó đã trao đổi với đại diện Ban giám hiệu và giáo viên được nhắc đến để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, hai bên chưa thống nhất được phương án giải quyết. Đến ngày 27/7, gia đình gửi đơn đề nghị Công an xã Quỳnh An tiếp nhận, xác minh.

Phụ huynh cho biết bé được đưa đi kiểm tra sức khỏe và nhận kết quả tổn thương phần mềm. Bé đang tạm nghỉ học để ổn định tâm lý. Gia đình mong cơ quan chức năng và nhà trường sớm kiểm tra, làm rõ diễn biến vụ việc, bảo đảm quyền lợi và sự an toàn của trẻ, đồng thời có thông tin chính thức để tránh những suy diễn không cần thiết.

Sau khi thông tin chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng. Sự việc được cho là xảy ra khi cháu bé mới đi học được khoảng 2 tháng nay.

Theo Tiến Thắng/VTC News

VTC NEWS

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