Tôi mất 3 năm dọn dẹp tủ quần áo, nhìn từng túi đồ bị bỏ đi mới hiểu vì sao càng mua nhiều càng thấy không có gì để mặc

Hôm nọ, trong lúc dọn lại tủ quần áo, tôi tìm thấy một chiếc quần tây mua từ năm ngoái. Chiếc quần gần như còn mới nhưng kích thước không vừa. Bên cạnh là một chiếc quần lửng denim tôi từng rất thích lúc thử ở cửa hàng, nhưng mỗi lần mặc lại cảm thấy vải hơi cứng, cọ vào da và không thực sự thoải mái.

Trong vài phút, tôi tự hỏi liệu cơ thể mình đã trở nên nhạy cảm hơn hay hai chiếc quần vốn không phù hợp ngay từ đầu. Dù nguyên nhân là gì, sự thật vẫn không thay đổi: tôi đã không mặc chúng trong một thời gian dài và gần như chắc chắn sẽ tiếp tục bỏ quên chúng.

Tôi định cho cả hai vào túi đồ bỏ đi. Tuy nhiên, khi nhìn chiếc quần tây còn nguyên dáng, tôi lại thấy tiếc. Nó chưa cũ, không hỏng, chỉ đơn giản là không thuộc về tủ quần áo của tôi.

Cuối cùng, tôi chụp ảnh và đăng bán trên một nền tảng mua bán đồ cũ. Ngay ngày hôm sau, chiếc quần đã có người mua. Số tiền thu lại dĩ nhiên không thể so với giá ban đầu, nhưng vẫn tốt hơn việc để nó tiếp tục chiếm chỗ hoặc bị bán như quần áo phế liệu.

Khoản tiền ấy không lớn, nhưng khiến tôi nhẹ nhõm. Ít nhất một món đồ bị lãng quên đã có cơ hội được sử dụng đúng giá trị của nó.

Dọn tủ nhiều lần, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở chiếc tủ

Trong khoảng ba năm theo đuổi lối sống tối giản, thay đổi lớn nhất của tôi không phải là học cách gấp quần áo đẹp hơn hay mạnh tay vứt bỏ nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là tôi đã dần học được cách mua quần áo.

Trước đây, tôi thường bước vào cửa hàng mà không biết mình đang cần gì. Tôi không hiểu rõ kiểu dáng nào phù hợp với vóc dáng, chất liệu nào khiến mình thoải mái hay màu sắc nào có thể kết hợp với những món đồ sẵn có.

Tôi dễ bị thu hút bởi các xu hướng mới, các video phối đồ trên mạng hoặc những lời giới thiệu như "mẫu này đang rất hot". Đôi khi, chỉ cần nhân viên bán hàng nói: "Chị mặc chiếc này đẹp lắm", tôi đã bắt đầu dao động, dù trong lòng không thật sự thích.

Kết quả thường giống nhau. Những món đồ khiến tôi phấn khích vài phút trong phòng thử lại nằm im nhiều tháng trong góc tủ. Có món không vừa, có món khó phối, có món chất liệu gây khó chịu, cũng có món đơn giản là không giống phong cách thường ngày của tôi.

Tủ quần áo ngày càng đầy nhưng mỗi sáng tôi vẫn có cảm giác không biết mặc gì.

Cảnh những túi quần áo bị bỏ đi khiến tôi tỉnh táo hơn khi mua sắm

Khi bắt đầu dọn tủ, tôi chia quần áo thành nhiều nhóm. Những món còn tốt được đăng bán hoặc tặng cho người thân, bạn bè sau khi hỏi trước. Những món phù hợp để quyên góp được giặt sạch, đóng gói riêng. Quần áo đã bạc màu, giãn dão hoặc hư hỏng được chuyển đến điểm thu gom đồ cũ nếu có.

Nhìn những túi quần áo lớn được mang ra khỏi nhà, tôi không cảm thấy tự hào vì đã "tối giản thành công". Cảm giác rõ rệt nhất lại là tiếc tiền.

Mỗi chiếc áo, chiếc quần đều từng được mua bằng thu nhập của tôi. Có món chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng khi cộng lại, số tiền đã nằm yên trong tủ nhiều năm không hề nhỏ. Tôi nhận ra việc mua một món đồ không phù hợp không chỉ gây lãng phí tiền bạc mà còn tiêu tốn diện tích lưu trữ, thời gian sắp xếp và cả năng lượng tinh thần.

Có lẽ chính hình ảnh những túi quần áo bị bỏ đi đã giúp tôi thay đổi. Từ đó, tôi ít chạy theo xu hướng hơn và không còn coi lời khen của nhân viên bán hàng là lý do đủ thuyết phục để thanh toán.

Khi nghe câu "mặc đẹp lắm", tôi bắt đầu tự hỏi: Tôi có thật sự thích không? Tôi có mặc được ít nhất 20 lần không? Chất liệu có thoải mái không? Nó có kết hợp được với những món đang có trong tủ không?

Nếu câu trả lời không rõ ràng, tôi sẵn sàng để món đồ lại cửa hàng.

Hiện tại, tủ quần áo của tôi không có quá nhiều món. Tuy nhiên, phần lớn đều là những thứ tôi thích, mặc thường xuyên và dễ kết hợp. Vì vậy, tôi không còn cảm giác tủ rất đầy nhưng vẫn "thiếu một chiếc áo để mặc".

Ba nhóm quần áo nên được xử lý đầu tiên

Việc dọn tủ quần áo thường khó bắt đầu vì chúng ta dễ tiếc những món còn lành lặn. Để bớt áp lực, tôi thường bắt đầu từ ba nhóm dễ nhận diện nhất.

Nhóm thứ nhất là quần áo đã biến dạng, phai màu hoặc xuống cấp

Những chiếc áo bị giãn cổ, quần mất dáng, vải xù lông hoặc đổi màu thường rất ít khi được mặc lại. Giữ chúng trong tủ chỉ khiến không gian thêm chật chội. Nếu sản phẩm không còn khả năng sử dụng, có thể mang đến điểm thu gom hoặc tái chế quần áo thay vì bỏ lẫn với rác sinh hoạt.

Nhóm thứ hai là quần áo không vừa kích thước

Đó có thể là chiếc quần quá chật, chiếc váy quá rộng hoặc món đồ từng được mua với suy nghĩ "sau này giảm cân sẽ mặc". Nếu quần áo còn tốt và ít sử dụng, bạn có thể đăng bán trên các nền tảng đồ cũ, ký gửi hoặc tặng cho người phù hợp. Khi tặng, nên hỏi trước thay vì mặc định người khác sẽ cần, bởi một món đồ không phù hợp với mình cũng có thể trở thành gánh nặng trong tủ của người khác.

Nhóm thứ ba là những món không còn muốn mặc

Đây là nhóm khó xử lý nhất bởi quần áo có thể vẫn mới, kiểu dáng không xấu và kích thước vẫn vừa. Tuy nhiên, mỗi lần mặc, bạn lại cảm thấy không tự tin, khó chịu hoặc đơn giản là không còn thấy mình thuộc về phong cách ấy.

Nếu một món đồ đã nhiều lần bị bỏ qua khi bạn lựa chọn trang phục, khả năng cao nó cũng sẽ tiếp tục bị bỏ qua trong một hoặc hai năm tới. Thay vì để nó chiếm chỗ và khiến bạn cảm thấy có lỗi mỗi khi mở tủ, hãy tìm cho nó một chủ nhân phù hợp hơn.

Sau khi xử lý ba nhóm này, tủ quần áo thường sẽ rộng rãi rõ rệt. Quan trọng hơn, bạn có thể nhìn thấy chính xác những gì mình đang sở hữu và nhận ra mình thực sự thường xuyên sử dụng kiểu quần áo nào.

Muốn tủ quần áo gọn lâu dài, phải thay đổi từ lúc mua

Dọn tủ chỉ là bước đầu. Nếu thói quen mua sắm không thay đổi, khoảng trống vừa tạo ra sẽ nhanh chóng được lấp đầy bằng những món đồ mới.

Sau ba năm thử nghiệm, tôi tự đặt cho mình một số nguyên tắc. Tôi không mua quần áo chỉ vì đang giảm giá. Tôi không chọn món đồ chỉ vì người khác mặc đẹp. Tôi ưu tiên sự thoải mái hơn những thiết kế khó sử dụng trong đời sống hằng ngày. Trước khi thanh toán, tôi luôn thử ngồi xuống, bước đi, giơ tay và kiểm tra xem chất liệu có khiến cơ thể khó chịu hay không.

Tôi cũng hạn chế mua những món chỉ kết hợp được với một bộ duy nhất. Một chiếc áo đẹp nhưng cần mua thêm quần, giày và túi mới để phối cùng thường không phải món đồ tiết kiệm.

Quan trọng nhất, tôi không còn mua quần áo cho một phiên bản tưởng tượng của bản thân: phiên bản sẽ gầy hơn, thường xuyên dự tiệc hơn, chăm phối đồ hơn hoặc sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Tôi mua cho cuộc sống mình đang thực sự sống.

Tối giản không phải là sống thiếu, mà là ngừng thỏa hiệp với đồ không phù hợp

Nhiều người cho rằng sống tối giản đồng nghĩa với việc sở hữu càng ít càng tốt. Nhưng sau ba năm dọn dẹp tủ quần áo, tôi hiểu rằng tối giản không nằm ở một con số cụ thể.

Một người có thể sở hữu 20 món đồ nhưng chỉ mặc 5 món. Một người khác có thể có 50 món nhưng sử dụng tất cả một cách hợp lý. Vấn đề không phải tủ có bao nhiêu quần áo, mà là bao nhiêu món trong số đó thật sự phục vụ cuộc sống.

Quần áo không phù hợp thường được giữ lại vì tiếc tiền. Nhưng số tiền ấy đã được chi từ lúc mua. Việc tiếp tục cất giữ không giúp chúng ta lấy lại tiền, mà chỉ khiến sai lầm kéo dài thêm.

Khi ngừng thỏa hiệp với những món đồ quá chật, khó chịu, không đúng phong cách hoặc không còn khiến mình vui, tôi thấy tủ quần áo nhẹ hơn và việc lựa chọn trang phục cũng đơn giản hơn.

Quần áo là như vậy, cuộc sống cũng vậy. Đôi khi, sự thoải mái không đến từ việc có thêm thật nhiều, mà từ việc đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì không còn phù hợp và mạnh dạn để nó rời đi.