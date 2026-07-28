Bộ Y tế đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030). Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Theo dự thảo, chương trình được triển khai trong giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, trong đó một nội dung trọng tâm là thích ứng với già hóa dân số và dân số già thông qua việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân ngay từ khi còn trẻ.

Trong đó, dự thảo đề xuất nhiều giải pháp nhằm thích ứng với già hóa dân số và dân số già với các hoạt động nhằm giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh.

Người từ 40 tuổi được trang bị kỹ năng cho tuổi già

Theo dự thảo, Bộ Y tế dự kiến xây dựng, biên soạn tài liệu nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người từ 40 tuổi trở lên về các nội dung thiết thực như xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm phù hợp khi bước vào giai đoạn tuổi già.

Đây được xem là giải pháp giúp người dân chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số thay vì chỉ quan tâm đến sức khỏe khi đã bước sang tuổi cao.

Theo dự thảo, các tài liệu sau khi hoàn thiện sẽ được in ấn, cấp phát cho các địa phương. Tùy điều kiện thực tế, địa phương có thể sử dụng nguyên bản hoặc biên tập, bổ sung để phù hợp với đặc điểm dân cư, văn hóa và nhu cầu của từng địa bàn.

Kiến thức sẽ được phổ biến ngay tại cộng đồng

Không chỉ biên soạn tài liệu, Bộ Y tế còn đề xuất tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế - dân số các cấp để làm lực lượng nòng cốt trong việc truyền tải kiến thức đến người dân.

Đồng thời, việc tư vấn, phổ biến kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già sẽ được lồng ghép vào hoạt động của các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng cũng như các hoạt động văn hóa ở địa phương. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận thông tin thường xuyên, dễ hiểu và gần gũi hơn.

Khuyến khích chuẩn bị tuổi già ngay từ khi còn trẻ

Bên cạnh nhóm từ 40 tuổi trở lên, dự thảo cũng đề cập việc xây dựng tài liệu hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già dành cho người dưới 60 tuổi.

Nội dung hướng dẫn sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng lối sống lành mạnh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lao động, tích lũy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có cuộc sống chủ động khi về già.

Để triển khai, các cơ quan chuyên môn sẽ khảo sát đối tượng, xác định nhu cầu, xây dựng và biên soạn tài liệu hướng dẫn. Sau khi hoàn thiện, tài liệu sẽ được in ấn, cấp phát làm mẫu cho các địa phương để sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất tổ chức các lớp hướng dẫn dành cho cán bộ y tế - dân số các cấp nhằm nâng cao năng lực tư vấn về già hóa khỏe mạnh.

Tài liệu được phổ biến thông qua các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng và lồng ghép vào các hoạt động văn hóa ở địa phương để người dân dễ dàng tiếp cận.

Các hình thức truyền thông sẽ được triển khai đa dạng như tin, bài trên báo chí, phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số. Hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng, giúp người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già từ sớm thay vì chỉ quan tâm khi đã bước vào giai đoạn cao tuổi.

Theo Bộ Y tế, việc chuẩn bị sớm sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già, đồng thời giảm gánh nặng chăm sóc đối với gia đình và xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Theo dự thảo, đây là một trong những nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, hướng tới mục tiêu giúp người dân thích ứng với già hóa dân số, xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trong những năm tới.