Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân SN 1988 liên quan đến số tiền 10 tỷ đồng

| | Sống

Đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn kinh doanh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời, đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác. Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A (xin được giấu thông tin) tham gia góp vốn.

Để tăng tính thuyết phục, Vân cung cấp cho bà A số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền góp vốn. Sau khi bà A chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân. Không dừng lại ở đó, nhằm tiếp tục tạo niềm tin và che giấu hành vi phạm tội, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N rồi nhờ ông N chuyển lại cho bà A để tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường; đồng thời làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N gửi cho bà A nhằm củng cố niềm tin của bị hại. Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả. Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ tính xác thực của dự án, năng lực của đối tác và các tài liệu liên quan; không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao hoặc các giấy tờ, giao dịch do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân SN 1988 liên quan đến số tiền 10 tỷ đồng - Ảnh 2.Công an điều tra số tiền 30.000.000 đồng gửi tới tài khoản của Nguyễn Thị Kim Yên SN 1964, 1 người phụ nữ trú cùng địa phương được mời tới làm việc với cơ quan chức năng

Công an địa phương nhanh chóng hỗ trợ công dân xác mình nguồn gốc số tiền lạ.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mời làm việc với mức lương gần 50 triệu đồng cho nhân tài đáp ứng những điều kiện sau

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mời làm việc với mức lương gần 50 triệu đồng cho nhân tài đáp ứng những điều kiện sau Nổi bật

Ngôi trường lần đầu có cầu truyền hình Olympia sau 38 năm thành lập, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Ngôi trường lần đầu có cầu truyền hình Olympia sau 38 năm thành lập, sở hữu bảng thành tích đáng nể Nổi bật

Phát hiện hơn 200 xe tải Trung Quốc không người lái: Tích hợp AI, hoạt động 24/7, bí mật khai thác "kho báu lộ thiên" rộng hơn 12.000 sân bóng đá

Phát hiện hơn 200 xe tải Trung Quốc không người lái: Tích hợp AI, hoạt động 24/7, bí mật khai thác "kho báu lộ thiên" rộng hơn 12.000 sân bóng đá

15:46 , 28/07/2026
Nghiên cứu bất ngờ: Yếu tố này càng dài, não bộ của trẻ càng thông minh, cha mẹ có thể can thiệp được

Nghiên cứu bất ngờ: Yếu tố này càng dài, não bộ của trẻ càng thông minh, cha mẹ có thể can thiệp được

15:40 , 28/07/2026
Loạt công ty, doanh nghiệp cần lưu ý quy định về mức phạt 10-40 triệu đồng liên quan đến lao động nữ sắp được áp dụng

Loạt công ty, doanh nghiệp cần lưu ý quy định về mức phạt 10-40 triệu đồng liên quan đến lao động nữ sắp được áp dụng

15:30 , 28/07/2026
Công an thông báo: Cuộc gọi không nên nghe máy, kết bạn, không tải file gửi qua Zalo, Messenger, SMS

Công an thông báo: Cuộc gọi không nên nghe máy, kết bạn, không tải file gửi qua Zalo, Messenger, SMS

15:12 , 28/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên