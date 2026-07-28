Thích ăn thịt lợn muối? Người bị huyết áp cao nên đọc ngay 6 cảnh báo này

Thịt lợn muối, thịt xông khói hay các loại thịt chế biến sẵn luôn có sức hấp dẫn nhờ hương vị đậm đà và khả năng bảo quản lâu. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi ấy là lượng muối rất cao - yếu tố được các chuyên gia cảnh báo có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người mắc tăng huyết áp.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Trong khi đó, chỉ khoảng 100g thịt lợn muối đã có thể chứa lượng natri tương đương hơn một nửa mức khuyến nghị này. Nếu ăn kèm các món canh, nước chấm hay thực phẩm chế biến khác, tổng lượng muối nạp vào cơ thể rất dễ vượt ngưỡng an toàn.

Từng chia sẻ trên báo VnExpress, BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) - cho biết người bị tăng huyết áp cần hạn chế thực phẩm chứa nhiều natri như thịt muối, thịt hun khói và các loại thịt chế biến sẵn. Việc tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài không chỉ khiến huyết áp khó kiểm soát mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và bệnh thận mạn.

6 cảnh báo người bị huyết áp cao không nên xem nhẹ

1. Huyết áp dao động thất thường

Đây là hậu quả phổ biến nhất. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, nước sẽ bị giữ lại nhiều hơn, làm tăng thể tích máu và tạo áp lực lên thành mạch. Người bệnh có thể thấy huyết áp tăng cao vào buổi sáng, khó kiểm soát dù vẫn uống thuốc đầy đủ.

2. Phù nề, giữ nước

Nếu thường xuyên thức dậy với mí mắt sưng hoặc cảm giác chân nặng, đi giày chật hơn vào cuối ngày, nguyên nhân có thể đến từ việc ăn quá nhiều thực phẩm mặn. Natri dư thừa khiến cơ thể giữ nước, làm tình trạng phù nề rõ rệt hơn.

3. Chóng mặt, đau đầu xuất hiện nhiều hơn

Huyết áp tăng hoặc dao động liên tục có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu lên não. Người bệnh dễ gặp tình trạng đau đầu vùng thái dương, hoa mắt khi đứng lên đột ngột hoặc cảm giác nặng đầu kéo dài.

4. Thận phải làm việc quá sức

Thận là cơ quan chịu trách nhiệm đào thải natri. Khi lượng muối nạp vào quá nhiều trong thời gian dài, thận phải hoạt động liên tục để cân bằng điện giải. Điều này càng nguy hiểm với người tăng huyết áp đã có dấu hiệu suy giảm chức năng thận.

5. Đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch

Không chỉ nhiều muối, thịt lợn muối còn chứa lượng chất béo bão hòa đáng kể. Sự kết hợp giữa natri và chất béo có thể làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa, khiến mạch máu kém đàn hồi và tăng nguy cơ tắc nghẽn.

6. Gia tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim

Khi huyết áp liên tục ở mức cao, cộng với tình trạng xơ vữa mạch máu, nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Vẫn có thể ăn, nhưng hãy ăn đúng cách

Người bị tăng huyết áp không nhất thiết phải "cấm tuyệt đối" thịt lợn muối. Điều quan trọng là biết kiểm soát lượng ăn và cách chế biến.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 30 - 50g, không nên dùng quá 2 - 3 lần mỗi tháng. Trước khi chế biến, có thể ngâm thịt trong nước ấm khoảng 1 - 2 giờ rồi chần sơ qua nước sôi để giảm bớt lượng muối.

Ngoài ra, nên kết hợp với nhiều rau xanh và thực phẩm giàu kali như rau bina, cần tây, khoai tây, bí đỏ hoặc chuối để hỗ trợ đào thải natri. Vào những ngày đã ăn thịt muối, cần giảm lượng muối ở các món còn lại và tránh dùng thêm dưa muối, cà muối, xúc xích hay đồ hộp.

Sau bữa ăn, nên uống đủ nước và theo dõi huyết áp, nhất là với những người đang điều trị bằng thuốc. Nếu thấy huyết áp tăng bất thường hoặc cơ thể xuất hiện triệu chứng khó chịu, cần điều chỉnh chế độ ăn và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Thịt lợn muối là món ăn truyền thống khó cưỡng, nhưng với người bị tăng huyết áp, điều quan trọng không phải là ăn hay không ăn, mà là ăn bao nhiêu và ăn như thế nào. Một vài thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hôm nay có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng tim mạch về lâu dài, đồng thời vẫn giữ được niềm vui thưởng thức những món ăn yêu thích.