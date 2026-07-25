Người Nhật chăm sóc sức khỏe chủ động từ nguồn nước mỗi ngày

Khi chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Khi bước sang tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu thay đổi cách nhìn về sức khỏe. Thay vì chỉ điều trị khi bệnh xuất hiện, họ chủ động đầu tư cho những yếu tố nền tảng như chế độ ăn uống, giấc ngủ, vận động và đặc biệt là nguồn nước sử dụng hằng ngày.

Đây cũng là triết lý chăm sóc sức khỏe đã được người Nhật theo đuổi trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm chất lượng, nhiều gia đình tại Nhật Bản quan tâm đến các công nghệ xử lý nước hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, công nghệ điện giải tạo nước ion kiềm giàu hydro được biết đến như một trong những hướng ứng dụng được nghiên cứu và phát triển tại Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Sự xuất hiện của showroom trải nghiệm Trim Ion đầu tiên tại Hà Nội không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam mà còn mang đến cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu về xu hướng chăm sóc sức khỏe từ nguồn nước.

Không chỉ mua máy, khách hàng muốn được "mắt thấy - tay chạm"

Ban lãnh đạo Việt Thiên cùng đại diện Nihon Trim Co., Ltd. thực hiện nghi thức khai trương showroom trải nghiệm Trim Ion tại Hà Nội.

Ngày 13/7, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Việt Thiên Hà Nội chính thức khai trương showroom trải nghiệm Trim Ion tại số 12 Louis XVII, khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Khác với mô hình bán lẻ truyền thống, showroom được thiết kế như một không gian trải nghiệm, nơi khách hàng có thể quan sát trực tiếp quá trình điện giải nước, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị và sử dụng thử các dòng nước có mức pH khác nhau trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh khu vực trưng bày sản phẩm, khách tham quan còn được đội ngũ kỹ thuật hướng dẫn cách vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng cũng như giải đáp các câu hỏi liên quan đến công nghệ điện giải nước.

Theo chia sẻ của nhiều khách tham dự, việc được trực tiếp quan sát thiết bị hoạt động và trải nghiệm sản phẩm giúp họ có thêm cơ sở để đánh giá trước khi lựa chọn, thay vì chỉ tìm hiểu qua quảng cáo hoặc các kênh trực tuyến.

Vì sao nguồn nước ngày càng được người trung niên quan tâm?

Theo các chuyên gia, nước tham gia vào hầu hết các hoạt động sinh lý của cơ thể, từ vận chuyển dưỡng chất, điều hòa thân nhiệt đến hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Nếu trước đây người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến việc loại bỏ tạp chất, vi khuẩn và kim loại nặng trong nước, thì hiện nay nhiều người bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các công nghệ xử lý nước nhằm đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau trong sinh hoạt.

Máy điện giải nước hoạt động theo nguyên lý điện phân sau khi nước đã được hệ thống lọc làm sạch. Quá trình này tạo ra các loại nước có mức pH khác nhau để phục vụ nhiều mục đích như nước uống hằng ngày, chế biến thực phẩm hay ngâm rửa rau củ quả.

Ở các dòng máy Trim Ion, buồng điện phân sử dụng điện cực titan phủ bạch kim kết hợp công nghệ tự động đảo chiều điện cực, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động trong quá trình sử dụng lâu dài.

Công nghệ Nhật Bản với nền tảng nghiên cứu nhiều năm

Trim Ion là thương hiệu thuộc Nihon Trim Co., Ltd. – doanh nghiệp Nhật Bản chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ điện giải nước.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 13485 đối với các dòng sản phẩm Trim Ion

Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở thành phố Nangoku, tỉnh Kochi (Nhật Bản), với hệ thống quản lý chất lượng đạt các tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485 dành cho lĩnh vực thiết bị y tế. Theo thông tin từ doanh nghiệp, các model của hãng đều được chứng nhận là thiết bị y tế tại Nhật Bản.

Đại diện Nihon Trim cho biết doanh nghiệp đã hợp tác với nhiều trường đại học và cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Nhật Bản để nghiên cứu về công nghệ điện giải nước. Đến nay, hơn 45 công trình khoa học liên quan đã được công bố trên các tạp chí quốc tế, góp phần mở rộng hiểu biết về những ứng dụng tiềm năng của nước ion kiềm giàu hydro trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Từ trải nghiệm đến thay đổi thói quen sống

Showroom hiện đại, tiện lợi được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Trong nhiều năm qua, khái niệm "chăm sóc sức khỏe chủ động" đã trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia phát triển, trong đó Nhật Bản được xem là một trong những hình mẫu tiêu biểu.

Thay vì chỉ quan tâm đến điều trị bệnh, ngày càng nhiều người lựa chọn đầu tư cho những yếu tố gắn liền với cuộc sống hằng ngày như dinh dưỡng, môi trường sống và chất lượng nguồn nước.

Sự ra đời của showroom trải nghiệm Trim Ion tại Hà Nội vì vậy không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ điện giải nước của Nhật Bản, mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của nguồn nước trong lối sống hướng tới sức khỏe chủ động của người Việt.

Thông tin doanh nghiệp

Máy điện giải tạo nước ion kiềm Trim Ion

Nhà phát triển: Nihon Trim Co., Ltd. (Nhật Bản)

Xuất xứ: Nhà máy Nihon Trim, tỉnh Kochi, Nhật Bản

Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001 và ISO 13485

Đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Việt Thiên Hà Nội

Showroom trưng bày: Số 12 Louis XVII, Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hà Nội.