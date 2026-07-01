Trường nội trú 220 tỷ đồng hiện đại bậc nhất vùng biên giới do Sun Group cùng đối tác triển khai: Xây dựng thần tốc trong 5 tháng, quy mô hơn 1.000 học sinh

Sáng ngày 4/3/2026, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn rộn ràng tiếng cười trong ngày đầu tiên đón học sinh. Từ khắp các thôn bản trên địa bàn xã Si Pa Phìn, những bậc phụ huynh tạm gác công việc nương rẫy để đưa con đến nhập học. Họ cùng thầy cô sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị hành trang để các con bắt đầu cuộc sống nội trú tại "ngôi nhà thứ hai".

Ít ai nghĩ rằng, chỉ 5 tháng trước đó, nơi đây vẫn là khu đất trống giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn được khánh thành ngày 31/1/2026. Công trình có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của UBND TP Hà Nội và các nguồn xã hội hóa.

Đây là ngôi trường đầu tiên hoàn thành trong chương trình xây dựng 248 trường học tại khu vực biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dự án được khởi công cuối tháng 7/2025 trên khu đất rộng 6,88 ha giữa núi rừng Tây Bắc, sát biên giới và cách trung tâm tỉnh Điện Biên gần 100 km. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 là đơn vị triển khai dự án.

Dự án được triển khai đúng vào mùa mưa năm 2025, khi thời tiết bất lợi kéo dài hơn 45 ngày gây nhiều khó khăn cho công tác san lấp và thi công nền móng. Để đưa dự án về đích đúng tiến độ, hàng trăm kỹ sư và công nhân tổ chức thi công liên tục 2–3 ca mỗi ngày với mục tiêu kịp đón học sinh bước vào học kỳ II năm học 2025–2026 trong ngôi trường mới.

Chỉ sau 151 ngày thi công, khu đất hoang giữa núi rừng Điện Biên đã "thay da đổi thịt", trở thành một trong những trường phổ thông dân tộc nội trú hiện đại bậc nhất khu vực biên giới. Khánh thành ngày 31/1/2026, công trình này được đánh giá là kỳ tích về tiến độ thi công khi hoàn thành trong điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông cách trở và thời tiết khắc nghiệt của vùng biên.

Được xây dựng trên khu đất gần 7 ha, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn được định hướng trở thành ngôi trường kiểu mẫu của khu vực biên giới. Công trình được đầu tư đồng bộ với 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng học bộ môn, 120 phòng nội trú cho học sinh, 15 phòng công vụ dành cho giáo viên cùng đầy đủ các hạng mục chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở chất lượng cơ sở vật chất. Hệ thống phòng học, phòng bộ môn như âm nhạc, mỹ thuật, STEAM, tư vấn học đường, thư viện... đều được đầu tư theo tiêu chuẩn của các trường công lập hiện đại tại các đô thị lớn. Cùng với đó là nhà đa năng, nhà văn hóa, sân thể thao, bể bơi, khu bếp ăn, khu vệ sinh đạt chuẩn và nhiều hạng mục phụ trợ khác, tạo nên môi trường giáo dục toàn diện, đáp ứng cả nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng sống.

Nhờ hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại, Trường Si Pa Phìn được xem là ngôi trường "5 sao" đầu tiên tại khu vực biên giới phía Bắc. Không chỉ hiện đại về công năng, công trình còn mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.

Theo Sun Group, tổng thể kiến trúc của trường được lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái và H'Mông - hai dân tộc sinh sống chủ yếu tại xã Si Pa Phìn. Thiết kế này góp phần tạo nên một không gian học tập gần gũi với bản sắc vùng cao, đồng thời kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và kiến trúc giáo dục hiện đại.

Một điểm nhấn khác là khuôn viên trường được tạo hình cờ Đảng và cờ Tổ quốc bằng hàng trăm cây xanh, góp phần tạo nên cảnh quan đặc sắc và mang ý nghĩa giáo dục về truyền thống, lòng yêu nước cho học sinh.

Tháng 3/2026, Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học sơ sở Si Pa Phìn đã chính thức mở cửa đón các em học sinh bước vào những ngày học tập và sinh hoạt đầu tiên tại ngôi trường mới. Việc trường hoàn thành sớm hơn kế hoạch cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng 248 trường học tại các xã biên giới thuộc 17 tỉnh, thành trên cả nước.

* Ảnh trong bài do AI thực hiện

(Tổng hợp)



