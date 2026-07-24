Ăn nhiều ớt có gây ung thư? Nghiên cứu mới phát hiện con số đáng chú ý

Kết quả cho thấy những người ăn nhiều ớt nhất có nguy cơ mắc một số loại ung thư cao hơn so với nhóm ăn ít.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là mối liên hệ được ghi nhận từ các nghiên cứu quan sát, chưa đủ cơ sở để khẳng định ăn ớt là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư. Do đó, cần thêm các nghiên cứu dài hạn để làm rõ vấn đề này.

Ăn nhiều ớt tăng nguy cơ mắc ung thư tiêu hóa (nguồn ảnh: Thehealthsite).

Nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa tăng 64%

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 14 nghiên cứu quan sát với hơn 11.000 người tham gia, trong đó có hơn 5.000 trường hợp được chẩn đoán mắc ung thư đường tiêu hóa.

Kết quả cho thấy, nhóm tiêu thụ nhiều ớt nhất có nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa cao hơn khoảng 64% so với nhóm ăn ít nhất.

Đáng chú ý, nguy cơ ung thư thực quản ở những người ăn nhiều ớt được ghi nhận cao gần gấp 3 lần so với những người ít ăn đồ cay.

Đối với ung thư dạ dày và ung thư trực tràng, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận xu hướng nguy cơ gia tăng ở nhóm ăn nhiều ớt. Tuy nhiên, riêng với ung thư dạ dày, mức tăng chưa đạt ý nghĩa thống kê nên chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Theo các nhà khoa học, hoạt chất tạo vị cay đặc trưng của ớt là capsaicin đã được nghiên cứu trong nhiều năm nhưng vẫn cho kết quả chưa thống nhất.

Một số nghiên cứu cho thấy capsaicin có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và có khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư trong điều kiện thí nghiệm.

Ngược lại, một số nghiên cứu khác lại ghi nhận rằng trong những điều kiện nhất định, capsaicin có thể gây kích ứng mô hoặc thúc đẩy sự phát triển của khối u.

Các chuyên gia cho rằng việc thường xuyên tiêu thụ lượng lớn thực phẩm quá cay có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản ở một số người, đặc biệt là những người vốn có tổn thương hoặc yếu tố nguy cơ từ trước. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

Mối liên hệ giữa ăn ớt và ung thư

Điểm đáng chú ý của nghiên cứu là mối liên hệ giữa việc ăn ớt và nguy cơ ung thư không đồng nhất giữa các quốc gia.

Các nghiên cứu tại châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ có xu hướng ghi nhận người ăn nhiều ớt có nguy cơ ung thư đường tiêu hóa cao hơn.

Trong khi đó, một số nghiên cứu ở châu Âu và Nam Mỹ lại không phát hiện nguy cơ gia tăng.

Theo nhóm nghiên cứu, sự khác biệt này có thể liên quan đến nhiều yếu tố như đặc điểm di truyền, loại ớt sử dụng, cách chế biến món ăn, thói quen ăn uống, cũng như việc hút thuốc lá và sử dụng rượu bia.

Có nên ngừng ăn đồ cay?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên vội vàng loại bỏ hoàn toàn ớt khỏi chế độ ăn chỉ dựa trên kết quả của nghiên cứu này.

Nguyên nhân là toàn bộ các nghiên cứu được đưa vào phân tích đều là nghiên cứu quan sát, vốn chỉ cho thấy sự liên quan giữa hai yếu tố chứ không chứng minh được quan hệ nhân quả.

Ngoài việc ăn cay, nhiều yếu tố khác như hút thuốc, uống rượu, chế độ dinh dưỡng hoặc lối sống cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.

Một câu hỏi vẫn chưa có lời giải là liệu ăn ớt với lượng vừa phải có làm tăng nguy cơ tương tự như việc tiêu thụ với lượng lớn hay không.

Cho đến khi có thêm các nghiên cứu chất lượng cao và theo dõi dài hạn, các nhà khoa học khuyến nghị mọi người nên ăn đồ cay ở mức vừa phải, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, thay vì lạm dụng thực phẩm quá cay trong thời gian dài.

Theo The Health Site