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Điều tra giao dịch 300 triệu đồng vào tài khoản Phạm Văn Hậu, công an mời người đàn ông SN 1982 lên làm việc

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Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận hơn 300 triệu đồng từ người lạ, ông Phạm Văn Hậu (Tây Ninh) đã chủ động trình báo Công an để tìm chủ nhân và trao trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 20/7/2026, ông Phạm Văn Hậu (SN 1982, ngụ khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh) đã đến Công an phường Gia Lộc trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được hơn 300 triệu đồng từ một người không quen biết.

Công an phường Gia Lộc tiếp nhận số tiền do ông Phạm Văn Hậu giao nộp. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Ông Hậu cho biết, sau khi phát hiện số tiền lớn được chuyển vào tài khoản, ông cho rằng có thể ai đó đã chuyển khoản nhầm nên không sử dụng số tiền này mà chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời mong muốn nhờ lực lượng chức năng xác minh để tìm chủ nhân và trao trả lại đầy đủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Gia Lộc đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm tiền là ông Nguyễn Văn Sang (SN 1982, hiện cư trú tại TP.HCM).

Sau đó, Công an phường Gia Lộc đã liên hệ, mời ông Sang đến trụ sở để làm việc và nhận lại toàn bộ số tiền hơn 300 triệu đồng do ông Phạm Văn Hậu tự nguyện giao nộp.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hành động trung thực, tự giác trả lại tài sản của ông Phạm Văn Hậu là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đồng thời thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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