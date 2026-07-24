Thuế TP Hà Nội vừa có thông báo đặc biệt: Những cá nhân sau cần đến ngay cơ quan thuế để làm việc

Thực hiện chỉ đạo của Cục thuế tại Công điện số 18/CĐ-CT về việc triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Thuế TP Hà Nội thông báo công khai danh sách người nộp thuế có mã số thuế ở các trạng thái sau:

- Trạng thái 03: Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

- Trạng thái 06: Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có) theo quy định.

Danh sách chi tiết NNT được công khai tại link ﻿.

Theo đó, mục tiêu cốt lõi được ngành Thuế đặt ra trong thực hiện chiến dịch "Làm sạch MST - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" nhằm làm sạch, chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế (NNT) tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST (trạng thái 03) và NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Theo ngành thuế, việc tồn tại số lượng lớn hồ sơ ở trạng thái này đang gây áp lực lên công tác quản lý, kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường kinh doanh.﻿

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng yêu cầu kiểm soát chặt các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh để không xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài.

Theo đánh giá của cơ quan thuế, việc làm sạch dữ liệu mã số thuế không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, ngăn chặn hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để gian lận hóa đơn, trốn thuế hoặc trục lợi ngân sách nhà nước.﻿