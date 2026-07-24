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Tất cả người dân cả nước đã chuyển khoản đến số tài khoản sau, khẩn trương đến Công an để trình báo

| | Sống

Tất cả người dân cả nước đã chuyển khoản đến số tài khoản sau, khẩn trương đến Công an để trình báo

Hiện nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tìm người bị hại có liên quan đến vụ án xảy ra từ tháng 12/2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Thông báo số 2956/CSHS-Đ1 về việc tìm người bị hại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 12/2025 tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương trên cả nước.

Cụ thể, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định: Từ ngày 8 đến ngày 16/12/2025, Trương Kim Bốn (SN 1988, trú tại thôn 5, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã dùng thủ đoạn gian dối tạo lập trang fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên “Cánh diều ước mơ” đăng tải hình ảnh, nội dung người có hoàn cảnh khó khăn, éo le sai sự thật nhằm mục đích kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện của những người hảo tâm gửi đến Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB số tài khoản 372878532 mang tên NGO THANH TUNG rồi chiếm đoạt nhằm mục đích chi tiêu cá nhân. Trong đó rất nhiều người tin tưởng là thật nên đã chuyển tiền ủng hộ đến số tài khoản trên với số tiền từ 10.000đ đến 3.000.000đ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đến tất cả người dân trên cả nước, nếu ai bị lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí điều tra viên Nguyễn Thế Mạnh qua số điện thoại 0932.227.466 để được hướng dẫn khai báo và tiếp nhận theo quy định.

Đinh Anh

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