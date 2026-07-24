Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện bọc tiền nằm ven đường, cô giáo Nguyễn Kiều Oanh lập tức báo công an

| | Sống

Trên đường đón con đi học về, cô Oanh phát hiện một bọc tiền với nhiều mệnh giá khác nhau. Ngay lập tức, cô đã mang đến cơ quan công an trình báo để tìm người đánh rơi.

Ngày 20/7 vừa qua, tại Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, cô giáo Nguyễn Kiều Oanh, giáo viên Trường THCS Mỹ Lâm, cùng cán bộ Công an phường đã trao trả số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Trúc Giang (sinh năm 1980, trú tại 21/30 Phạm Ngũ Lão, phường Rạch Giá), là người không may đánh rơi số tiền trên.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19/7, trên đường đón con đi học về, khi lưu thông trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Rạch Giá, cô Nguyễn Kiều Oanh phát hiện một bọc màu đen rơi bên đường.

Dừng xe kiểm tra, cô thấy bên trong có số lượng lớn tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau. Không chút do dự, cô đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Rạch Giá trình báo, đề nghị lực lượng Công an phường hỗ trợ xác minh để tìm và trao trả cho người bị mất.

Phát hiện bọc tiền nằm ven đường, cô giáo Nguyễn Kiều Oanh lập tức báo công an - Ảnh 1.

Qua kiểm đếm, tổng số tiền trong bọc là hơn 50 triệu đồng (Ảnh: Công an An Giang).

Không chỉ giao nộp tài sản cho cơ quan Công an, cô giáo Nguyễn Kiều Oanh còn chủ động đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân và Zalo, mong muốn cộng đồng cùng hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân của số tiền. Sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã góp phần giúp việc xác minh diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Ngày 20/7, sau khi biết được thông tin có người nhặt được số tiền mình đánh rơi và đang tìm cách trao trả, chị Nguyễn Trúc Giang đã liên hệ với Công an phường Rạch Giá để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Nhận lại đầy đủ số tiền bị mất, chị Giang không giấu được niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Nguyễn Kiều Oanh vì nghĩa cử cao đẹp, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Rạch Giá trong việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản cho người dân.

Phát hiện bọc tiền nằm ven đường, cô giáo Nguyễn Kiều Oanh lập tức báo công an - Ảnh 2.

Lực lượng Công an phường Rạch Giá và cô giáo Nguyễn Kiều Oanh trao trả lại số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Trúc Giang (Ảnh: Công an An Giang).

Việc làm của cô giáo Nguyễn Kiều Oanh không chỉ xuất phát từ lòng trung thực mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng. Hành động đẹp ấy đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, bồi đắp niềm tin về sự tử tế và trách nhiệm của mỗi công dân trong cuộc sống hằng ngày.

Đáng trân trọng hơn, đây không phải là lần đầu cô giáo Nguyễn Kiều Oanh thực hiện nghĩa cử này. Trước đó, vào trung tuần tháng 3/2026, cô cũng đã chủ động trao trả hơn 10 triệu đồng cho một chủ cửa hàng chuyển nhầm tiền khi thanh toán.

Hai lần liên tiếp trả lại tài sản có giá trị lớn cho người bị mất không chỉ phản ánh phẩm chất trung thực, liêm chính của một nhà giáo mà còn cho thấy lối sống giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân.

Cụ bà nhặt bọc tiền, được chủ nhân hậu tạ hơn 300 triệu đồng nhưng từ chối nhận: Chỉ quyết xin 1 thứ này

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Vingroup chi 11.000 tỷ đồng để xây tặng các căn nhà 75-100m2 cho những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương Binh hạng 1/4

Tập đoàn Vingroup chi 11.000 tỷ đồng để xây tặng các căn nhà 75-100m2 cho những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương Binh hạng 1/4 Nổi bật

Chủ nhân HCV Olympic Toán quốc tế: Tự học không quá 2 tiếng liên tục, ngủ đủ giấc

Chủ nhân HCV Olympic Toán quốc tế: Tự học không quá 2 tiếng liên tục, ngủ đủ giấc Nổi bật

Lời khuyên cho 12 con giáp trong năm 2027

Lời khuyên cho 12 con giáp trong năm 2027

06:42 , 24/07/2026
Nhà tuyển dụng hỏi "khi nào bạn có thể bắt đầu làm việc?", sếp 33 năm kinh nghiệm tiết lộ: câu trả lời này khiến bạn bị loại ngay

Nhà tuyển dụng hỏi "khi nào bạn có thể bắt đầu làm việc?", sếp 33 năm kinh nghiệm tiết lộ: câu trả lời này khiến bạn bị loại ngay

06:14 , 24/07/2026
4 thói quen khiến hạt vi nhựa âm thầm tích tụ trong cơ thể: Nhiều người Việt làm mỗi ngày mà không biết

4 thói quen khiến hạt vi nhựa âm thầm tích tụ trong cơ thể: Nhiều người Việt làm mỗi ngày mà không biết

06:12 , 24/07/2026
Công an đang tìm tất cả người dân mua sắm online từng chuyển khoản 10k-20k vào loạt tài khoản 1068052633, 9325048034,1068275012, 060207010856, 799165202,107886566973...

Công an đang tìm tất cả người dân mua sắm online từng chuyển khoản 10k-20k vào loạt tài khoản 1068052633, 9325048034,1068275012, 060207010856, 799165202,107886566973...

04:07 , 24/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên