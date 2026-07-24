Nhà tuyển dụng hỏi "khi nào bạn có thể bắt đầu làm việc?", sếp 33 năm kinh nghiệm tiết lộ: câu trả lời này khiến bạn bị loại ngay

Trong hầu hết các buổi phỏng vấn xin việc, ứng viên gần như chắc chắn sẽ gặp câu hỏi quen thuộc: "Bạn có thể bắt đầu làm việc sớm nhất khi nào?" Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng theo nhiều chuyên gia tuyển dụng, đây lại là một trong những câu hỏi "bẫy" khiến không ít ứng viên tự loại mình khỏi vòng xét duyệt mà không hề hay biết.

Câu trả lời "an toàn" hóa ra lại là sai lầm chí mạng

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã đăng đàn chia sẻ băn khoăn: Nên trả lời câu hỏi "khi nào bạn có thể đi làm?" như thế nào khi đang nộp đơn cùng lúc vào nhiều công ty. Và nếu giữa chừng, bạn phát hiện đây không phải công việc mình muốn thì xử lý ra sao. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận trái chiều.

Một số cư dân mạng cho rằng câu trả lời chuẩn nhất là "khoảng 2 tuần tới một tháng sau khi nhận được lời mời chính thức tôi có thể đi làm", bởi ứng viên cần thời gian bàn giao công việc cũ một cách đàng hoàng. Nếu công ty mới cố tình ép rút ngắn thời gian này, ứng viên hoàn toàn có quyền từ chối. Cũng có người thẳng thắn thừa nhận chiến thuật của mình: nói rằng bản thân đang có nhiều lịch phỏng vấn khác, hoặc thậm chí trả lời có thể bắt đầu ngay lập tức rồi sau đó mới tính tiếp khi thực sự nhận được lời mời.

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Vì sao câu trả lời "sau 2-4 tuần" lại khiến bạn mất việc?

Theo các chuyên gia, chính câu trả lời tưởng như phổ biến nhất - "tôi có thể bắt đầu trong vòng hai tuần" - lại là câu dễ khiến ứng viên bị loại nhất, bởi nó vô tình bộc lộ sự thiếu trung thành với công ty cũ.

Ông Gary Shapiro, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA) - đơn vị đứng sau Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế CES, cho biết suốt từ năm 1991 đến nay, ông luôn đặt câu hỏi này với mọi ứng viên. Theo ông, nếu một người đang còn đi làm nhưng sẵn sàng nói rằng chỉ cần hai tuần là có thể nghỉ và bắt đầu công việc mới, điều đó cho thấy họ cũng sẽ đối xử với công ty hiện tại theo đúng cách họ đang đối xử với công ty cũ.

Ông Shapiro kể lại một trường hợp để lại ấn tượng mạnh: một nữ ứng viên trả lời thẳng thắn rằng cô cần đến 6 tuần để hoàn tất bàn giao công việc cũ. Chính sự trung thực và trách nhiệm đó đã giúp cô được tuyển dụng.

Bài kiểm tra ẩn về đạo đức nghề nghiệp

Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp Joyce Guan West, làm việc tại San Francisco, nhận định câu hỏi này thoạt nghe có vẻ khắt khe nhưng thực chất là một phép thử tinh tế. Nó giúp nhà tuyển dụng đánh giá khả năng quản lý thời gian, đạo đức nghề nghiệp, và quan trọng hơn là mức độ phù hợp giữa giá trị cá nhân của ứng viên với văn hóa công ty. Nói cách khác, cách bạn đối xử với công ty cũ trong giai đoạn nghỉ việc chính là "bản xem trước" cho cách bạn sẽ đối xử với công ty mới trong tương lai.

Vậy nếu là bạn, khi gặp câu hỏi "Bạn có thể bắt đầu làm việc sớm nhất khi nào?", bạn sẽ trả lời ra sao để vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa không đánh mất cơ hội trúng tuyển?

Theo Aboluowang