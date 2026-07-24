Nữ sinh tự chấm đỗ ĐH top đầu, tra điểm thật chưa bằng 1/2, nghi bị tráo bài thi, Sở giáo dục: "Không có thí sinh nào tên như vậy"

Những ngày qua, một bài viết với tiêu đề đại ý "tự chấm 715 điểm nhưng tra cứu chỉ được 299, nữ sinh khẳng định đây không phải bài thi của mình" đã lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi của cư dân mạng nước này.

Theo nội dung lan truyền, một nữ sinh tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), được cho là đã tự ước tính điểm thi đại học của mình lên tới 715 điểm, một con số cực kỳ cao. Thế nhưng khi tra cứu kết quả chính thức, em chỉ đạt vỏn vẹn 299 điểm. Bài viết còn liệt kê chi tiết điểm số từng môn bất thường, đồng thời dựng lên tình tiết rằng sau khi xin phúc khảo, gia đình phát hiện chữ viết và cách tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm không trùng khớp với nét chữ thường ngày của nữ sinh, ngầm ám chỉ bài thi đã bị đánh tráo.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao vì chạm đúng vào nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh và học sinh về tính minh bạch của các kỳ thi tuyển sinh đại học, vốn là kỳ thi quan trọng bậc nhất trong đời học sinh Trung Quốc.

Vụ việc gây xôn xao trên MXH nhiều ngày (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau khi Sở Giáo dục và Thể thao thành phố Miên Dương phối hợp cùng Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên tiến hành xác minh toàn diện, cơ quan chức năng khẳng định toàn bộ nội dung bài viết là tin đồn được dựng lên hoàn toàn.

Ngày 16 tháng 7, cảnh sát thành phố Miên Dương cho biết người đăng tải bài viết là một cư dân mạng họ Chu, đến từ thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Người này đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để sản xuất hàng loạt bài viết chứa thông tin sai sự thật. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ, cơ quan công an thành phố Miên Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức tạm giữ và đang tiến hành thủ tục dẫn giải theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy trong bài viết, đối tượng họ Chu đã tự dựng lên một thí sinh với tên gọi "Chu Mỗ Hòa" ở Miên Dương, bịa đặt sự chênh lệch điểm số cực đoan, hư cấu chi tiết từng môn thi, đồng thời tạo ra tình tiết giả về việc kiểm tra bài thi điện tử phát hiện chữ viết không khớp nhằm cố tình lan truyền tin đồn tiêu cực về việc bài thi đại học bị đánh tráo.

Qua rà soát, Sở Giáo dục và Thể thao thành phố Miên Dương cùng Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên xác nhận tại địa phương không hề có thí sinh nào mang tên như trong bài viết. Toàn bộ điểm số cũng như quy trình phúc khảo bài thi được mô tả đều hoàn toàn trái với quy chế quản lý thi cử chính thức, chứng tỏ đây là nội dung bịa đặt từ đầu đến cuối.

Theo điều tra của cảnh sát Miên Dương, mục đích chính của đối tượng khi tạo ra hàng loạt bài viết giả bằng công cụ AI là nhằm câu kéo lượng tương tác, tạo độ nóng trên mạng xã hội để trục lợi bất hợp pháp. Vì muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và kiếm lợi nhuận không chính đáng, đối tượng đã lợi dụng công nghệ AI để bịa đặt thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi đại học, vốn là chủ đề luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Hiện đối tượng họ Chu đã bị cơ quan công an bắt giữ. Căn cứ theo Điều 29 của Luật Xử phạt vi phạm trật tự trị an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bản sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026), cơ quan công an thành phố Miên Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức tạm giữ đối với đối tượng, đồng thời tiến hành các thủ tục dẫn giải liên tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Đối tượng họ Chu đã bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Hongxin News)

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng công cụ AI để sản xuất tin giả hàng loạt nhằm câu view, đặc biệt là khi nhắm vào những chủ đề nhạy cảm, dễ gây tranh cãi như kỳ thi tuyển sinh đại học, vốn liên quan trực tiếp đến tương lai của hàng triệu học sinh và luôn là tâm điểm chú ý của xã hội mỗi mùa thi.

Theo Xinhua News Agency, People's Daily