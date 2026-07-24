Tỷ phú xây 258 căn biệt thự tặng cả làng vẫn gây tranh cãi đến mức không dám về quê: Cái kết sau 8 năm

Tặng nhà miễn phí cho cả làng tưởng như chỉ có trong phim, nhưng điều đó từng xảy ra ở một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Người đứng sau dự án là doanh nhân Trần Sinh, người đã chi khoảng 200 triệu NDT (khoảng 730 tỷ vào thời điểm năm 2013-2014) để xây khu dân cư mới gồm 258 căn nhà dành cho người dân quê hương.

Tuy nhiên, món quà hàng trăm tỷ đồng này lại kéo theo nhiều tranh cãi ngoài mong đợi, đến mức chính ông từng có thời gian hạn chế trở về làng.

Đến nay, gần 8 năm kể từ khi những hộ dân đầu tiên chuyển vào nhà mới, cuộc sống của Trần Sinh, doanh nghiệp của ông cũng như mối quan hệ với quê hương đã có nhiều thay đổi.

Trần Sinh

Bỏ khoảng 730 tỷ đồng xây 258 căn nhà tặng dân làng, từng gây chấn động Trung Quốc

Trần Sinh sinh năm 1962 tại thôn Quan Hồ, huyện Toại Khê, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gia cảnh khó khăn, cha mất sớm, mẹ một mình nuôi 5 người con. Trong những năm tháng khó khăn, gia đình ông nhận được không ít sự giúp đỡ từ người dân trong làng.

Năm 1984, Trần Sinh tốt nghiệp Khoa Kinh tế, Đại học Bắc Kinh. Sau thời gian làm việc trong khu vực nhà nước, ông lần lượt kinh doanh bất động sản, đồ uống rồi phát triển thương hiệu nước giấm táo Thiên Địa Nhất Hiệu và thương hiệu thịt lợn sạch Nhất Hào Thổ Trư, trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống tại Trung Quốc.

Khi sự nghiệp bước vào giai đoạn ổn định và sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD theo ước tính của truyền thông Trung Quốc, Trần Sinh quyết định thực hiện lời hứa từng ấp ủ từ nhiều năm trước: Trở về quê hương để "trả ơn" những người từng giúp đỡ mình. Ông nhiều lần nhắc đến quãng thời gian gia đình khó khăn, mẹ phải chạy vạy khắp nơi, còn người dân trong làng góp tiền, góp gạo để ông có thể lên Bắc Kinh nhập học. Vì vậy, ông quyết định thực hiện lời hứa từng ấp ủ nhiều năm: trở về quê hương để "trả ơn" những người từng cưu mang mình.

Khoảng năm 2013-2014, ông khởi động dự án xây dựng một khu dân cư hoàn toàn mới tại quê nhà với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu NDT.

Dự án không chỉ gồm 129 khối biệt thự với tổng cộng 258 căn nhà, mà còn có trường mầm non, viện dưỡng lão, nhà văn hóa cùng nhiều hạng mục phục vụ cộng đồng. Song song với việc xây nhà, doanh nhân này còn đầu tư các mô hình chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả và hỗ trợ tiêu thụ nông sản nhằm tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Toàn cảnh ngôi làng xây toàn biệt thự.

Đến cuối năm 2017, giai đoạn đầu cơ bản hoàn thành. Tháng 5/2018, 138 hộ dân đầu tiên tiến hành bốc thăm nhận nhà trước khi toàn bộ dự án được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, điều khiến dự án trở thành chủ đề nóng trên truyền thông Trung Quốc lại không phải quy mô đầu tư mà là những tranh cãi phát sinh trong quá trình phân chia nhà.

Theo HK01, một số hộ dân cho rằng hướng nhà, diện tích hay vị trí chưa thực sự công bằng. Có gia đình mong muốn được nhận thêm suất cho con đã lập gia đình, trong khi một số người từng chuyển hộ khẩu khỏi địa phương cũng muốn quay về để được chia nhà.

Chính quyền địa phương sau đó phải nhiều lần đứng ra hòa giải và tổ chức bốc thăm để đảm bảo việc phân chia diễn ra minh bạch.

Những tranh cãi kéo dài cũng khiến Trần Sinh rơi vào tình huống khó xử. Theo truyền thông Trung Quốc, có giai đoạn ông gần như không còn muốn về quê vì mỗi lần xuất hiện đều có người tìm gặp để hỏi chuyện phân chia biệt thự, kiến nghị hoặc bày tỏ sự không hài lòng. Việc trở về làng - vốn xuất phát từ mong muốn báo đáp quê hương - dần trở thành áp lực đối với vị doanh nhân này.

Cận cảnh các căn biệt thự.

Sau gần 8 năm, doanh nghiệp vẫn phát triển, mối quan hệ với quê hương rao sao?

Dù từng trải qua những áp lực từ dự án thiện nguyện lớn nhất cuộc đời, Trần Sinh không cắt đứt quan hệ với quê hương.

Theo truyền thông Trung Quốc, những chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương do doanh nghiệp của Trần Sinh triển khai vẫn được duy trì. Các mô hình nuôi lợn, trồng cây ăn quả, bao tiêu nông sản... tiếp tục tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, cho thấy sự gắn kết của ông với quê hương không dừng lại sau khi khu biệt thự hoàn thành.

Tuy nhiên, thay vì trực tiếp xuất hiện thường xuyên như giai đoạn đầu triển khai dự án, Trần Sinh hiện được cho là lựa chọn đồng hành với quê hương theo cách kín tiếng hơn. Các hoạt động hỗ trợ chủ yếu được duy trì thông qua doanh nghiệp, trong khi bản thân ông ít trở về làng hơn trước. Một số bài viết gần đây cho biết vị doanh nhân sinh năm 1962 vẫn thỉnh thoảng về thăm quê, nhưng không còn xuất hiện với tần suất dày đặc, một phần vì bận điều hành công việc, phần khác đến từ những trải nghiệm không mấy dễ chịu sau những tranh cãi liên quan đến việc phân chia biệt thự.

Ở tuổi ngoài 60, Trần Sinh vẫn giữ vai trò Chủ tịch và là cổ đông kiểm soát của Công ty Thiên Địa Nhất Hiệu. Báo cáo kinh doanh gần đây cho thấy doanh nghiệp này đã ghi nhận kết quả khả quan trở lại sau giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Trần Sinh hiện tại.

Trong năm 2026, tên tuổi Trần Sinh tiếp tục được báo chí Trung Quốc nhắc đến khi thương hiệu Nhất Hào Thổ Trư vướng tranh luận liên quan đến việc rà soát nhãn hiệu trên thị trường. Khi đó, doanh nhân sinh năm 1962 khẳng định thương hiệu của mình được xây dựng dựa trên mô hình chăn nuôi thực tế và vẫn kiên trì theo đuổi hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

Gần 8 năm sau ngày người dân quê nhà chuyển vào những căn biệt thự mới, câu chuyện của Trần Sinh vẫn thường được truyền thông Trung Quốc nhắc lại như một ví dụ đặc biệt về việc một doanh nhân dùng thành quả kinh doanh để báo đáp quê hương. Song bên cạnh những lời khen dành cho khoản đầu tư hàng trăm tỷ đồng, vụ việc cũng cho thấy một thực tế rằng, với những dự án gắn liền lợi ích của cả cộng đồng, điều khó nhất đôi khi không nằm ở số tiền bỏ ra, mà là cách dung hòa những kỳ vọng khác nhau của con người.

Nguồn: HK01, Sohu.