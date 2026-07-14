Từng từ chối thi đại học dù chắc suất vào trường top, nữ sinh 17 tuổi chọn lối đi khác và viết nên thành tích hiếm có

Mỗi mùa thi đại học tại Trung Quốc, những câu chuyện về các học sinh xuất sắc luôn thu hút sự chú ý. Thế nhưng, không phải ai học giỏi cũng chọn con đường quen thuộc là tham dự kỳ thi đại học của quốc gia. Năm 2014, một nữ sinh lớp 12 tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) từng gây xôn xao khi từ chối kỳ thi đại học dù được đánh giá đủ sức đỗ các trường hàng đầu như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh - những ngôi trường top 1 tại đất nước tỷ dân.

Quyết định táo bạo ấy từng khiến hiệu trưởng và giáo viên của nữ sinh hết sức lo lắng, nhưng kết quả sau đó đã chứng minh lựa chọn của cô không hề bốc đồng.

Từ chối kỳ thi đại học, nữ sinh được Đại học Cambridge tuyển thẳng

Năm 2014, Hoàng Vũ Đồng, học sinh lớp thực nghiệm khối Khoa học tự nhiên của Trường THPT Nhã Lễ (Hồ Nam, Trung Quốc), bất ngờ thông báo sẽ không tham dự kỳ thi đại học quốc gia.

Với thành tích học tập xuất sắc, cô được xem là ứng viên sáng giá cho Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh, vì vậy quyết định này khiến cả hiệu trưởng lẫn giáo viên đều tìm cách thuyết phục. Tuy nhiên, Hoàng Vũ Đồng vẫn kiên định với mục tiêu chinh phục Đại học Cambridge.

Vài tháng sau, thành tích của cô khiến nhiều người kinh ngạc. Cô đạt 110/120 điểm TOEFL, 2.360/2.400 điểm SAT I, đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học của SAT II, đồng thời đạt điểm tuyệt đối ở 4 môn AP gồm Giải tích, Hóa học, Điện từ học và Cơ học.

Năm 2014, Hoàng Vũ Đồng, học sinh lớp thực nghiệm khối Khoa học tự nhiên của Trường THPT Nhã Lễ (Trường Trung học Yali, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc)

Trong buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút, cô vượt qua ba bài toán bằng tiếng Anh và chính thức trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT Nhã Lễ được Đại học Cambridge tuyển sinh trong gần 10 năm. Điều thú vị là sau bài thi Toán của Cambridge, Hoàng Vũ Đồng thẳng thắn chia sẻ rằng cô không giải trọn vẹn được bất kỳ câu nào.

Dù vậy, cô vẫn viết hết những gì mình suy luận được thay vì bỏ trắng hay cố tỏ ra hoàn hảo. Chính sự trung thực ấy lại gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh. Ít ai biết rằng thành tích xuất sắc của Hoàng Vũ Đồng không đến từ việc học thêm dày đặc.

Cô chưa từng theo học các lớp Toán nâng cao bên ngoài mà chỉ bắt đầu tiếp xúc với môn học này ở trường. Cô yêu thích Toán vì thấy môn học "đơn giản, rõ ràng và thuần túy", thường tự ghi chép những dạng bài hay vào một cuốn sổ nhỏ để nghiên cứu.

Với thành tích học tập xuất sắc, cô từng được xem là ứng viên sáng giá cho Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh

Việc học ngoại ngữ của Hoàng Vũ Đồng cũng diễn ra rất tự nhiên. Cha cô là bác sĩ nên trong nhà luôn có nhiều tài liệu tiếng Anh. Từ nhỏ, Hoàng Vũ Đồng đã đọc sách nguyên bản, xem phim hoạt hình tiếng Anh, trò chuyện với người nước ngoài qua Internet và theo dõi các bài giảng công khai của Đại học Yale. Tiếng Anh dần trở thành một phần trong cuộc sống thay vì chỉ là một môn học.

Năm lớp 10, cô còn tham gia chương trình tình nguyện do Trường THPT Nhã Lễ và Đại học Yale phối hợp tổ chức tại tỉnh Vân Nam trong 8 ngày. Tại đây, cô biết đến câu chuyện của Lý Triết Viễn - người từng từ chối suất tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa để theo học Yale với mong muốn học hỏi công nghệ tiên tiến rồi quay về cống hiến cho quê hương. Câu chuyện ấy đã tiếp thêm động lực để cô lựa chọn con đường riêng của mình.

Điều làm nên thành công không phải "thiên tài", mà là khả năng tự quyết định cuộc đời

Khi được hỏi về cách giáo dục của gia đình, Hoàng Vũ Đồng từng nói: "Bố mẹ gần như không quản tôi". Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là buông lỏng, mà là trao cho con quyền lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Bốn tuổi, cô học piano nhưng mẹ luôn nói rằng việc học không phải để thi lấy chứng chỉ, nếu không thích có thể dừng bất cứ lúc nào. Sau một thời gian, cô chủ động nghỉ rồi tự quay lại với cây đàn khi cảm thấy yêu thích. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng thi chứng chỉ piano, chỉ chơi những bản nhạc mình thích như Cướp biển vùng Caribe hay các tác phẩm của Joe Hisaishi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge năm 2018 với tấm bằng Thạc sĩ Toán học, Hoàng Vũ Đồng làm chuyên gia định phí bảo hiểm tại London (Anh). Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm rưỡi, cô quyết định nghỉ việc vì cho rằng công việc quá lặp lại và thiếu tính sáng tạo.

Hiện nay, cô làm việc trong lĩnh vực tài chính định lượng tại London, sống khá kín tiếng

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi vì sao chuyển hướng nghề nghiệp, cô trả lời: "Life is too short to do something you're not good at" (Cuộc đời quá ngắn để theo đuổi điều mình không thực sự giỏi).

Theo Hoàng Vũ Đồng, cô không phải người có năng khiếu ở mọi lĩnh vực mà chỉ luôn biết điều gì đáng để theo đuổi. Từ việc từ chối kỳ thi đại học đến quyết định nghỉ việc sau này, cô đều tin tưởng vào sự phán đoán của bản thân hơn là kỳ vọng của người khác.

Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Hoàng Vũ Đồng đã kêu gọi du học sinh quyên góp vật tư y tế cho bệnh viện nơi cha cô công tác. Hiện nay, cô làm việc trong lĩnh vực tài chính định lượng tại London, sống khá kín tiếng, không còn xuất hiện với danh xưng "thiên tài" hay "nữ sinh 7 môn đạt điểm tuyệt đối".

Ngay từ khi mới vào học tại Trường THPT Nhã Lễ, cô từng viết một câu trên blog lớp: "Chúng ta không phải con của thần thánh, chúng ta chỉ là những đứa trẻ có ước mơ".

Có lẽ điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của Hoàng Vũ Đồng không nằm điểm tuyệt đối hay tấm vé vào Đại học Cambridge, mà ở việc cô luôn trung thực với bản thân, đủ dũng cảm để lựa chọn con đường mình tin tưởng và kiên trì theo đuổi nó đến cùng.