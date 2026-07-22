Thi đại học xong, nam sinh nói dối bố mẹ là đi du lịch để cứu trợ vùng lũ

Một chàng trai 18 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc nói với bố mẹ rằng mình đi nghỉ mát, nhưng thực tế lại bí mật cùng một người bạn vượt quãng đường hơn 13 tiếng đến vùng lũ ở Quảng Tây để tham gia công tác cứu trợ.

Wu Yulun, 18 tuổi, hoàn thành kỳ thi Gaokao (cao khảo) kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc vào đầu tháng 7. Như nhiều học sinh khác, cậu dự định thực hiện một chuyến du lịch tốt nghiệp sau kỳ thi. Tuy nhiên, kế hoạch của Wu thay đổi sau khi cậu nhìn thấy lời kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội từ một nhóm tình nguyện tại Quảng Tây, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Những ngày mưa lớn do bão khiến nhiều khu vực ở Quảng Tây chìm trong nước. Lũ lụt nghiêm trọng khiến 39 người thiệt mạng, đồng thời ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân tại nhiều địa phương.

Cậu bé 18 tuổi giấu bố mẹ, trải qua hành trình 13 tiếng đến vùng lũ làm tình nguyện.

Sau khi liên lạc với nhóm tình nguyện, Wu biết lực lượng cứu trợ đang cần thêm người hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Cậu và người bạn cùng lớp Xin Ziyu quyết định lên đường đến Hoành Châu (Hengzhou), một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Để bố mẹ không lo lắng, Wu nói dối rằng cậu sẽ đến Vô Tích, thành phố nằm ở phía tây Thượng Hải. Sau đó, hai chàng trai dùng tiền tiêu vặt để mua các nhu yếu phẩm, trong đó có mì ăn liền, xúc xích, cháo ăn liền và hơn 250 gói băng vệ sinh.

Wu giấu những kiện hàng cồng kềnh ở một bưu cục gần nhà. Sau đó, nam sinh trở về nhà, chuẩn bị một túi đồ riêng cho chuyến “nghỉ mát” mà mình nói với bố mẹ.

Ngày 9/7, Wu và Xin bắt đầu hành trình đến Hoành Châu. Hai người mất hơn 13 tiếng di chuyển để tới khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhận thức rõ bản thân chưa được đào tạo về công tác cứu hộ, hai thanh niên không tham gia các hoạt động ở tuyến đầu. Thay vào đó, họ làm những công việc phù hợp với khả năng như phân loại, dỡ hàng và vận chuyển nhu yếu phẩm tại một trung tâm phân phối.

“Chúng tôi không muốn đóng vai những người hùng. Được giúp đỡ trong khả năng của mình và đóng góp một phần nhỏ vào nỗ lực cứu trợ là đủ rồi”, Wu nói.

Theo hãng truyền thông Xinwenfang, sau đó, các tình nguyện viên khác tiếp tục đi bộ để mang hàng cứu trợ đến cho những người dân bị mắc kẹt tại các cộng đồng miền núi hẻo lánh.

Chuyến “du lịch” đặc biệt của nam sinh Trung Quốc sau kỳ thi đại học.

Wu làm công việc phân loại, dỡ hàng và vận chuyển vật tư tại một trung tâm phân phối.

Đối với Wu, chuyến đi này mang đến trải nghiệm đặc biệt sau kỳ thi Gaokao. Nam sinh Thượng Hải cho biết, trước đây, cậu cảm thấy định nghĩa trong sách giáo khoa về lao động như một hình thức tự hoàn thiện bản thân là khá trừu tượng. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham gia công tác tình nguyện, Wu nói rằng cậu cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa của điều đó và cảm thấy tự hào về phần đóng góp nhỏ bé của mình.

Giải thích về quyết định từ bỏ chuyến du lịch tốt nghiệp để đến vùng thiên tai, Wu trích dẫn một câu nói nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn về phương châm sống. Câu nói này, theo Wu, gợi lên cảm giác sâu sắc về sự gắn kết giữa con người với con người và lý giải cho quyết định của cậu.

Tuy nhiên, đối với gia đình Wu, chuyến đi bất ngờ này lại khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Mẹ của Wu chỉ biết con trai đang tham gia chiến dịch cứu trợ lúc nghe thông tin từ một người bạn, khi cậu đã đến Quảng Tây. Bà lập tức liên lạc với Wu để xác nhận rằng cậu và người bạn đồng hành vẫn an toàn.

Dù không đồng tình với việc con trai “tiền trảm hậu tấu”, mẹ Wu cho biết bà hiểu động cơ của con và cảm động trước những gì hai nam sinh đã làm.

Sau 6 ngày tham gia hoạt động tình nguyện, Wu và Xin trở về Thượng Hải vào ngày 15/7. Cũng trong thời gian này, Wu nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Sư phạm Hoa Đông, một trong những trường đại học danh tiếng của Trung Quốc.

Trong khi đó, chính quyền Vô Tích, địa điểm mà Wu nói dôi bố mẹ là sẽ đến, mời hai chàng trai tới thăm thành phố, hứa rằng họ sẽ được vào cửa miễn phí tại các điểm tham quan trong vòng một năm.

Câu chuyện này khiến cư dân mạng Trung Quốc cảm động. Một người theo dõi bình luận: “Không ai có thể có một khởi đầu tuổi trưởng thành tuyệt vời hơn thế. Thế giới sẽ luôn rực rỡ hơn nhờ những người trẻ như họ”.