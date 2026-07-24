Không phải chăm chỉ hơn, mà là làm đúng cách: 7 mẹo việc nhà giúp nhiều người tiết kiệm tới 2 giờ mỗi ngày

Thế nhưng, nhà cửa vẫn cần sạch sẽ. Điều thú vị là ngày càng nhiều người trẻ không còn chọn cách "cắm cúi dọn dẹp" mà chuyển sang tối ưu quy trình. Họ thay đổi những thói quen rất nhỏ nhưng giúp giảm đáng kể thời gian làm việc nhà mỗi ngày.

Nếu áp dụng hợp lý, những mẹo dưới đây có thể giúp bạn tiết kiệm hàng chục phút mỗi ngày, đồng thời khiến việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lót sẵn nhiều túi rác để không phải thay mỗi ngày

Một trong những việc mất thời gian nhất khi đổ rác không phải mang rác đi bỏ mà là thay túi mới.

Thay vì chỉ lót một túi, nhiều người trẻ đặt sẵn 8-10 túi rác vào thùng. Mỗi lần lấy túi đầy ra, chiếc túi tiếp theo đã sẵn sàng bên dưới.

Cách làm này mang lại nhiều lợi ích:

- Không mất thời gian tìm túi rác mới.

- Hạn chế việc phải cúi xuống thay túi mỗi ngày.

- Nếu túi bị rách, các lớp bên dưới vẫn giữ được nước rác, giúp đáy thùng sạch hơn.

Đây là thao tác chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian trong suốt cả năm.

Thay giẻ lau truyền thống bằng khăn lau bếp dùng một lần

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen dùng một chiếc khăn lau trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, khăn dễ đổi màu, có mùi và trở thành nơi tích tụ vi khuẩn dù được giặt thường xuyên.

Vì vậy, nhiều người chuyển sang sử dụng khăn lau bếp dùng một lần để:

- Lau mặt bếp.

- Lau máy hút mùi.

- Lau bồn rửa.

- Lau dầu mỡ bám trên bàn bếp.

Sau khi sử dụng, khăn được bỏ luôn vào thùng rác.

Dù chi phí ban đầu có cao hơn một chút, nhưng đổi lại bạn tiết kiệm được thời gian giặt giũ, nước nóng, chất tẩy rửa và công sức vệ sinh khăn lau.

Dán màng chống dầu cho khu vực nấu ăn ngay từ đầu

Bức tường phía sau bếp là nơi bám dầu mỡ nhiều nhất trong căn bếp.

Nếu để dầu tích tụ lâu ngày, việc vệ sinh sẽ rất vất vả, đặc biệt ở các khe gạch.

Giải pháp được nhiều gia đình áp dụng là dán một lớp màng chống dầu trong suốt ngay từ khi bắt đầu sử dụng.

Khi lớp màng bẩn, chỉ cần bóc ra và thay lớp mới. Bề mặt gạch phía dưới vẫn sạch gần như nguyên vẹn.

Tương tự, khay hứng dầu của máy hút mùi cũng có thể được lót bằng giấy thấm dầu hoặc màng bọc thực phẩm.

Đến khi đầy dầu, chỉ cần lấy lớp lót ra và thay mới, thay vì phải cọ rửa lớp dầu mỡ bám dính rất khó làm sạch.

Chuẩn bị nguyên liệu cho cả tuần vào cuối tuần

Không ít người cảm thấy việc nấu ăn sau giờ làm trở nên mệt mỏi vì phải thực hiện quá nhiều công đoạn nhỏ như:

- Bóc tỏi.

- Cắt hành.

- Thái gừng.

- Rửa rau.

- Chia thịt.

Để giảm áp lực, nhiều người dành khoảng 20-30 phút vào cuối tuần để sơ chế toàn bộ nguyên liệu cho cả tuần.

- Hành, tỏi, gừng được cắt sẵn và chia hộp nhỏ để cấp đông.

- Thịt được chia thành từng khẩu phần.

- Rau củ được sơ chế trước tùy loại.

Nhờ đó, mỗi bữa tối chỉ cần lấy nguyên liệu ra chế biến, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị.

Giảm số lượng thùng rác và bỏ bớt những tấm thảm không cần thiết

Trước đây, nhiều gia đình đặt một thùng rác ở gần như mọi phòng.

Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc phải thay nhiều túi rác và đi đổ rác nhiều lần hơn.

Nhiều người hiện chỉ giữ lại khoảng ba thùng rác chính:

- Nhà bếp.

- Phòng khách.

- Phòng tắm.

Việc quản lý trở nên đơn giản hơn mà vẫn đủ tiện lợi.

Bên cạnh đó, những tấm thảm nhỏ như:

- Thảm cửa ra vào.

- Thảm phòng khách.

- Thảm nhà tắm.

... cũng dần bị loại bỏ khỏi nhiều ngôi nhà.

Lý do là chúng rất dễ bám bụi, giữ ẩm, tích tụ vi khuẩn và cần vệ sinh thường xuyên. Nếu không thực sự cần thiết, bỏ bớt những món đồ này cũng đồng nghĩa với việc giảm thêm một đầu việc phải dọn dẹp.

Làm ngay khi còn "dễ"

Đây được xem là nguyên tắc quan trọng nhất trong việc giảm áp lực làm việc nhà.

Thay vì để mọi thứ tích tụ rồi mới tổng vệ sinh, hãy xử lý ngay khi việc đó còn đơn giản.

Ví dụ:

- Sau khi tắm, dùng gạt nước lau nhanh kính và tường phòng tắm để hạn chế cặn nước.

- Sau khi đánh răng, tiện tay lau luôn bồn rửa mặt.

- Sau khi nấu ăn, tranh thủ lau mặt bếp khi dầu mỡ vẫn còn ấm.

- Đồ dùng sau khi sử dụng nên cất lại đúng vị trí ngay.

Mỗi thao tác chỉ mất khoảng một phút, nhưng giúp tránh được hàng giờ dọn dẹp vào cuối tuần.

Việc nhà không nhất thiết phải làm nhiều, mà cần làm thông minh

Nhiều người cho rằng nhà cửa luôn gọn gàng là nhờ chăm chỉ hơn người khác. Trên thực tế, bí quyết đôi khi chỉ nằm ở cách sắp xếp công việc.

Những mẹo như lót nhiều túi rác, sơ chế thực phẩm theo tuần, dán màng chống dầu hay xử lý ngay sau khi sử dụng đều hướng đến một mục tiêu chung: giảm số lần phải dọn dẹp và rút ngắn thời gian dành cho việc nhà.

Không phải ai cũng có thể tiết kiệm đúng 2 giờ mỗi ngày, nhưng chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ, bạn hoàn toàn có thể biến việc dọn dẹp từ một gánh nặng thành những thao tác ngắn gọn, nhẹ nhàng và dễ duy trì hơn trong cuộc sống hàng ngày.