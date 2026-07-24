Gan nhiễm mỡ "ghé thăm" ngày càng nhiều người trẻ: Nếu có 7 THÓI QUEN này, bạn cần thay đổi ngay trước tuổi 40

Những năm gần đây, số người trẻ được chẩn đoán mắc bệnh trong các đợt khám sức khỏe định kỳ ngày càng tăng, trong đó có không ít trường hợp sở hữu vóc dáng cân đối, không thừa cân

Theo các chuyên gia, thủ phạm không chỉ nằm ở cân nặng mà còn đến từ những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nếu đang duy trì 7 thói quen dưới đây, bạn có thể đang vô tình khiến gan phải "gánh" thêm mỡ theo thời gian.

1. Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế

Nhiều người cho rằng chỉ ăn nhiều thịt mỡ mới dẫn đến gan nhiễm mỡ, nhưng thực tế, các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng, bún, mì, bánh mì trắng hay bánh bao cũng có thể là nguyên nhân.

Khi được đưa vào cơ thể, những thực phẩm này nhanh chóng chuyển thành glucose, khiến đường huyết tăng cao. Để cân bằng lượng đường trong máu, cơ thể sẽ tiết ra nhiều insulin.

Phần năng lượng dư thừa không được sử dụng sẽ được chuyển thành chất béo và tích tụ trong gan. Nếu tình trạng này kéo dài, lượng mỡ trong gan sẽ ngày càng tăng.

2. Thường xuyên uống nước ngọt, trà sữa và ăn đồ ngọt

Trà sữa, nước ngọt có ga, bánh ngọt, kem hay các loại nước ép đóng chai đều là những món khoái khẩu của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, các sản phẩm này thường chứa nhiều đường bổ sung, đặc biệt là fructose.

Không giống glucose, fructose chủ yếu được gan chuyển hóa. Khi tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, gan sẽ tăng sản xuất chất béo, làm mỡ tích tụ trong tế bào gan.

Vì vậy, ngay cả khi không uống rượu bia, việc thường xuyên sử dụng đồ uống có đường vẫn có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

3. Ăn tối quá no hoặc ăn khuya thường xuyên

Bận rộn cả ngày khiến nhiều người dồn phần lớn lượng thức ăn vào bữa tối hoặc có thói quen ăn khuya sau giờ làm việc. Đây cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Buổi tối là thời điểm tốc độ trao đổi chất của cơ thể giảm xuống. Nếu nạp quá nhiều năng lượng, lượng calo dư thừa sẽ khó được tiêu hao và dễ chuyển thành mỡ dự trữ trong gan.

Ngoài ra, việc đi ngủ ngay sau khi ăn còn khiến gan và hệ tiêu hóa phải làm việc liên tục, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

4. Ngồi quá nhiều, ít vận động

Làm việc văn phòng, học tập hoặc sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài khiến nhiều người ngồi liên tục từ 7-8 giờ mỗi ngày.

Khi cơ thể ít vận động, lượng năng lượng tiêu hao giảm đáng kể, trong khi đường và chất béo dư thừa dễ tích tụ trong gan cũng như mỡ nội tạng.

Điều đáng nói là không phải ai bị gan nhiễm mỡ cũng thừa cân. Có nhiều trường hợp cân nặng bình thường nhưng tỷ lệ mỡ nội tạng lại ở mức cao do lối sống ít vận động kéo dài.

5. Thức khuya và ngủ không đủ giấc

Thức khuya để làm việc, giải trí hoặc lướt điện thoại đã trở thành thói quen của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, thiếu ngủ kéo dài có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa.

Khi ngủ không đủ, cơ thể dễ tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là các thực phẩm nhiều đường và chất béo.

Đồng thời, khả năng đốt cháy năng lượng cũng suy giảm. Bởi đây là khoảng thời gian gan thực hiện nhiều hoạt động phục hồi và chuyển hóa, vì vậy việc thức khuya thường xuyên sẽ khiến cơ quan này phải chịu thêm áp lực.

6. Giảm cân quá nhanh bằng cách ăn kiêng cực đoan

Nhiều người trẻ lựa chọn cắt giảm gần như hoàn toàn tinh bột, chất béo hoặc chỉ ăn trái cây để giảm cân cấp tốc. Tuy nhiên, cách làm này có thể phản tác dụng.

Khi cơ thể thiếu năng lượng nghiêm trọng, chất béo từ các mô sẽ được huy động về gan để chuyển hóa. Nếu lượng chất béo này vượt quá khả năng xử lý của gan, chúng sẽ tiếp tục tích tụ trong cơ quan này.

Bên cạnh đó, chế độ ăn thiếu protein còn khiến quá trình vận chuyển chất béo ra khỏi gan bị cản trở, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ do suy dinh dưỡng.

7. Căng thẳng kéo dài và chủ quan với sức khỏe

Áp lực công việc, học tập và cuộc sống khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Khi đó, cơ thể tiết ra nhiều hormone cortisol, làm tăng lượng axit béo trong máu và tạo điều kiện để chất béo tích tụ trong gan.

Không chỉ vậy, nhiều người còn có xu hướng ăn đồ ngọt hoặc đồ ăn nhanh để giải tỏa căng thẳng, vô tình khiến nguy cơ mắc bệnh tăng cao hơn.

Đáng lo ngại, gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt nên rất dễ bị bỏ qua.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng gan và siêu âm bụng để phát hiện sớm nếu có bất thường.

Gan nhiễm mỡ không hình thành chỉ sau vài ngày mà là hệ quả của những thói quen nhỏ tích lũy trong nhiều năm.

Tin vui là ở giai đoạn nhẹ, bệnh hoàn toàn có thể cải thiện nếu người bệnh điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh. Đừng đợi đến khi gan phát đi tín hiệu mới bắt đầu thay đổi, bởi phòng bệnh luôn dễ hơn điều trị.

Nguồn: Bohe