Mẹo chọn bánh trung thu không chất bảo quản khi mùa trăng đang đến gần

Bên cạnh yếu tố hương vị hay hình thức, ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến thành phần của sản phẩm, đặc biệt là việc bánh có sử dụng chất bảo quản hay không.

Thực tế, không phải mọi chất bảo quản đều gây hại cho sức khỏe. Nhiều loại phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm nếu đáp ứng đúng quy định về chủng loại và hàm lượng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu kỹ nguồn gốc, thành phần và cách bảo quản vẫn là điều cần thiết để người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn sản phẩm phù hợp. Dưới đây là những tiêu chí có thể tham khảo trước khi quyết định mua bánh Trung thu.

Vì sao bánh Trung thu thường sử dụng chất bảo quản?

Để hiểu vì sao nhiều sản phẩm trên thị trường có bổ sung chất bảo quản, trước hết cần nhìn vào đặc điểm của chính chiếc bánh Trung thu. Bánh nướng và bánh dẻo truyền thống đều chứa lượng đường, chất béo và độ ẩm tương đối cao. Đây là môi trường thuận lợi để vi khuẩn, nấm men và nấm mốc phát triển nếu bánh không được bảo quản đúng cách. Chính vì vậy, nhiều nhà sản xuất sử dụng thêm chất bảo quản nhằm kéo dài thời gian lưu thông và giữ ổn định chất lượng trong quá trình vận chuyển, phân phối.

Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, một số chất bảo quản như sorbat, benzoat hay propionat được phép sử dụng trong giới hạn nhất định đối với một số nhóm thực phẩm. Khi được sử dụng đúng loại và đúng hàm lượng, các chất này được đánh giá là an toàn.

Điều đáng lưu ý nằm ở việc một số cơ sở sản xuất có thể sử dụng phụ gia vượt ngưỡng cho phép, dùng chất ngoài danh mục hoặc không công bố đầy đủ trên nhãn sản phẩm. Vì vậy, thay vì mặc định mọi sản phẩm có chất bảo quản đều không tốt, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thông tin minh bạch và nguồn gốc rõ ràng.

Đọc kỹ nhãn mác là bước đầu tiên

Sau khi hiểu được vai trò của chất bảo quản, việc tiếp theo người mua nên làm là kiểm tra thông tin trên bao bì sản phẩm.

Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để biết bánh được làm từ những thành phần gì. Theo quy định, bảng thành phần phải được sắp xếp theo thứ tự khối lượng giảm dần. Nếu trên nhãn xuất hiện các ký hiệu như E200, E202, E211 hay E282, đây là mã quốc tế của một số chất bảo quản hoặc chất chống oxy hóa được phép sử dụng trong thực phẩm.

Bên cạnh bảng thành phần, hạn sử dụng cũng là thông tin cần được xem xét. Thông thường, các loại bánh không sử dụng chất bảo quản hóa học sẽ có thời gian bảo quản ngắn hơn. Tuy nhiên, đây không phải là tiêu chí tuyệt đối, bởi nhiều doanh nghiệp hiện nay áp dụng công nghệ đóng gói hiện đại như hút chân không hoặc bao gói khí bảo vệ để kéo dài thời gian sử dụng mà không nhất thiết phải bổ sung chất bảo quản.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên kiểm tra kỹ ngày sản xuất, địa chỉ nhà sản xuất, hướng dẫn bảo quản và thông tin liên hệ. Một sản phẩm có nhãn mác đầy đủ thường giúp người mua dễ dàng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Quan sát hình thức bên ngoài để có thêm cơ sở đánh giá

Dù thông tin trên bao bì rất quan trọng, bản thân chiếc bánh cũng có thể cung cấp thêm một số dấu hiệu giúp người mua tham khảo. Đối với bánh nướng, lớp vỏ thường có màu vàng nâu hoặc nâu cánh gián tự nhiên, bề mặt hơi sần thay vì quá bóng. Trong khi đó, bánh dẻo truyền thống thường có màu trắng ngà hoặc hơi trong.

Ở phần nhân bánh, màu sắc của đậu xanh, hạt sen, khoai môn hay thập cẩm có thể thay đổi đôi chút giữa các mẻ sản xuất do phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào. Nếu màu sắc quá rực hoặc đồng đều bất thường, người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm về thành phần sản phẩm. Tuy nhiên, màu sắc còn chịu ảnh hưởng bởi công thức chế biến, nhiệt độ nướng và nhiều yếu tố kỹ thuật khác, vì vậy đây chỉ nên được xem là dấu hiệu tham khảo chứ không phải căn cứ để kết luận.

Không nên bỏ qua mùi hương và kết cấu

Bên cạnh hình thức, mùi hương và kết cấu của bánh cũng là những yếu tố có thể phản ánh phần nào chất lượng sản phẩm. Thông thường, bánh làm từ nguyên liệu tự nhiên sẽ có mùi thơm nhẹ của bột, trứng, hạt sen, đậu xanh hoặc các nguyên liệu tạo hương. Ngược lại, nếu bánh có mùi hóa chất, mùi hắc hoặc hương liệu quá nồng ngay khi mở bao bì, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Tương tự, kết cấu của bánh cũng cần được đánh giá trong tổng thể. Một chiếc bánh đạt chất lượng thường có độ mềm vừa phải, không quá khô cũng không quá nhão. Dĩ nhiên, mỗi thương hiệu sẽ có công thức riêng nên cảm nhận về độ mềm hay độ dẻo có thể khác nhau. Vì vậy, đây cũng chỉ là yếu tố bổ sung để tham khảo cùng với những thông tin khác.

Quan trọng nhất vẫn là nguồn gốc của sản phẩm

Dù có thể quan sát nhiều dấu hiệu khác nhau, yếu tố quyết định vẫn là nơi sản xuất và đơn vị phân phối. Người tiêu dùng nên ưu tiên các thương hiệu có công bố đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũng như quy trình sản xuất và hướng dẫn bảo quản. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp còn công khai kết quả kiểm nghiệm hoặc thông tin sản phẩm trên website chính thức, giúp người mua dễ dàng đối chiếu trước khi lựa chọn.

Ngược lại, các loại bánh không có nhãn mác, không ghi rõ nơi sản xuất hoặc được bán tại các điểm kinh doanh tự phát thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn về nguồn gốc và chất lượng, dù giá thành có thể hấp dẫn hơn.

Mua bánh trực tuyến cũng cần kiểm tra kỹ thông tin

Xu hướng mua bánh Trung thu qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng phổ biến, nhưng sự tiện lợi cũng đòi hỏi người mua cẩn trọng hơn. Thay vì chỉ nhìn vào hình ảnh quảng cáo, người tiêu dùng nên ưu tiên gian hàng chính hãng hoặc người bán đã được xác thực. Đồng thời, nên đọc các đánh giá của khách hàng trước đó, đặc biệt là những phản hồi liên quan đến chất lượng thực tế, hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm khi nhận hàng.

Nếu mua với số lượng lớn hoặc dùng làm quà tặng, người mua cũng có thể yêu cầu người bán cung cấp thêm hình ảnh hoặc video thực tế của sản phẩm để có cái nhìn khách quan hơn trước khi đặt hàng.

Đừng chỉ dựa vào những nhãn "healthy" hay "organic"

Hiện nay, nhiều dòng bánh Trung thu được quảng bá với các nhãn như "ít đường", "healthy", "organic" hoặc sử dụng hạt dinh dưỡng, trái cây sấy và các nguyên liệu thay thế. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với những người cần kiểm soát lượng đường hoặc chất béo trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, những thông tin này không đồng nghĩa với việc sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản hay đã được kiểm định đầy đủ. Do đó, dù lựa chọn dòng bánh nào, người tiêu dùng vẫn nên kiểm tra kỹ bảng thành phần, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và nguồn gốc sản phẩm thay vì chỉ dựa vào các thông điệp quảng cáo.

Trước khi mua, hãy dành vài phút để kiểm tra

Sau khi cân nhắc các yếu tố trên, người tiêu dùng có thể dành thêm vài phút để đối chiếu lại một số thông tin cơ bản trước khi quyết định mua.

Đó là việc kiểm tra xem thành phần có được công bố đầy đủ hay không, bao bì còn nguyên vẹn hay không, ngày sản xuất và hạn sử dụng có rõ ràng không, cơ sở sản xuất có thông tin liên hệ cụ thể hay không và người bán có hướng dẫn chi tiết về cách bảo quản sau khi mở hộp hay không. Những tiêu chí này không thể khẳng định tuyệt đối chất lượng của sản phẩm, nhưng sẽ giúp người mua giảm bớt rủi ro và có cơ sở đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

Trên thực tế, việc nhận biết bánh Trung thu có sử dụng chất bảo quản hay không chỉ bằng màu sắc, mùi hương hay thông tin trên bao bì đều chỉ mang tính tham khảo. Trong nhiều trường hợp, chỉ các phương pháp kiểm nghiệm chuyên môn mới có thể xác định chính xác thành phần của sản phẩm.

Dù vậy, người tiêu dùng vẫn có thể chủ động bảo vệ mình bằng những bước kiểm tra đơn giản như đọc kỹ nhãn mác, lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, tìm hiểu điều kiện bảo quản và mua hàng từ những kênh phân phối đáng tin cậy. Thay vì chỉ tin vào các lời quảng cáo như "không chất bảo quản" hay "100% tự nhiên", việc dựa trên những thông tin minh bạch và có thể kiểm chứng vẫn là cách tiếp cận an toàn và hợp lý hơn trong mùa Trung thu.