Người đàn ông phát hiện "bí mật động trời" sau khi giúp người lạ chụp ảnh

Một lần giúp người lạ chụp ảnh trong chuyến công tác tại tỉnh Vân Nam đã trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của anh Trần, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc). Người đàn ông đứng trước ống kính hôm ấy hóa ra lại là người bác mà gia đình anh đã mất liên lạc từ lâu.

Theo đó, sáng sớm 9/7, khi đến hồ Lư Cô để ngắm bình minh, anh Trần tình cờ giúp một nam du khách chụp vài bức ảnh lưu niệm. Sau khi chụp xong, hai người trò chuyện, kết bạn WeChat để gửi ảnh cho nhau, trang Sohu đưa tin.

Anh Trần bất ngờ tìm được người thân thất lạc sau khi được nhờ chụp ảnh. Ảnh: Sohu

Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy đã mở ra một cuộc hội ngộ tưởng chừng không thể xảy ra giữa biển người rộng lớn. Người đàn ông lạ cho biết, quê gốc của ông ở Phố Viện (Chiết Giang), hiện sinh sống tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và mang họ Phí.

Những thông tin này đều trùng khớp với những gì anh Trần từng được gia đình kể về một nhánh họ hàng đã mất liên lạc từ nhiều năm trước. Vì vậy, anh Trần nhanh chóng gửi ảnh cùng những thông tin vừa biết được cho cha mình. Sau khi xem, cha anh chỉ hỏi một câu: "Cha của ông ấy có phải tên là Phí XX không?".

Để chắc chắn, anh Trần gọi điện trực tiếp cho người đàn ông vừa quen, cùng đối chiếu từng chi tiết về gia phả và lịch sử gia đình. Kết quả khiến cả hai đều sững sờ: họ thực sự có quan hệ họ hàng.

Theo anh Trần, cha của người đàn ông này và ông nội anh vốn là anh em ruột. Trước năm 1949, hai người thất lạc. Người anh sang Đài Loan sinh sống, còn ông nội anh được một gia đình họ Trần nhận nuôi nên đổi sang họ Trần. Theo vai vế, người vừa gặp chính là bác họ của anh.

Ngay sau khi xác nhận được mối quan hệ, anh chia sẻ tin vui vào nhóm chat của đại gia đình gồm khoảng 20 thành viên. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự trùng hợp hiếm có. "Tất cả đều nói không thể tin nổi. Giữa bao nhiêu người, vậy mà tôi lại gặp đúng người thân thất lạc của mình ở một điểm du lịch", anh Trần chia sẻ.

Cha anh sau đó còn tìm lại được bức thư do cha của người bác gửi về từ năm 1991. Khi ấy, người bác đã nhờ người mang về cho ông nội anh 200 USD (5,2 triệu đồng). Theo anh Trần, vào thời điểm đó, đây là một khoản tiền rất lớn, thể hiện tình cảm của người anh dành cho em trai dù hai bên xa cách nhiều năm.

Điều khiến anh tiếc nuối là lịch trình công tác không cho phép hai bác cháu có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Tuy vậy, người bác cho biết nếu có cơ hội sẽ đến tận nhà thăm gia đình.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Không ít ý kiến gọi đây là một trong những cuộc hội ngộ khó tin nhất, khi chỉ từ một lần giúp người lạ chụp ảnh, hai nhánh gia đình thất lạc nhiều thập kỷ đã có cơ hội tìm lại nhau.