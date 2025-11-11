Đồng hồ Rolex trị giá 1,4 tỷ đồng thất lạc trên đường chuyển phát, công ty vận chuyển chỉ đền 136 triệu đồng: "Đó là mức tối đa"

Đồng hồ Rolex trị giá hàng tỷ đồng biến mất bí ẩn

Ngày 6/11, ông La (trú tại Thâm Quyến, Trung Quốc) đã phản ánh với tờ Cover News rằng, mới đây ông đã nhờ một người bạn gửi chuyển phát hai chiếc đồng hồ Rolex. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, một chiếc trị giá 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) đã biến mất không dấu vết.

Chiếc Rolex bị mất của ông La

Ông La cho biết, vào ngày 18/10, ông nhờ một người bạn ở Thâm Quyến gửi hai chiếc đồng hồ Rolex đến ông Đinh ở tỉnh Giang Tô. Ông La nói thêm: “Hai chiếc đồng hồ là Rolex hàng đã qua sử dụng, tôi mua tại Dubai vào ngày 5/10. Tôi định gửi cho bạn xem giúp để xác minh lại thật hay giả, nhưng khi ông ấy nhận hàng vào ngày 19 thì chỉ còn một chiếc trong hộp.”

Ông La cho biết, ông là người đam mê sưu tầm đồng hồ cao cấp, và việc gửi đồng hồ qua đường bưu điện để bạn bè thẩm định không phải là điều mới mẻ với ông.

“Trước đây tôi từng gửi những chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng chục tỷ đồng qua dịch vụ chuyển phát, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp sự cố như thế này,” ông La chia sẻ.

Vấn đề an toàn và hồ sơ chứng minh giá trị

Để chứng minh giá trị của chiếc đồng hồ, ông La đã cung cấp cho phóng viên hóa đơn mua hàng cùng số seri riêng biệt của hai chiếc Rolex.

Theo hóa đơn mà ông La đưa ra, mỗi chiếc đồng hồ có giá 195.000 dirham (đơn vị tiền tệ của Dubai, khoảng 1,4 tỷ đồng). Ông còn cho biết thêm:

“Vì đây là vật phẩm có giá trị cao, nên để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, tôi chủ động mua gói bảo hiểm hàng hóa, tự nguyện đóng 333 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng) tiền phí. Đồng thời, tôi còn yêu cầu bên chuyển phát chỉ giao hàng khi người nhận xác minh danh tính bằng mã bảo mật.”

Ông La cho biết, nhân viên chuyển phát đã mở hộp kiểm tra ngay tại chỗ khi đến nhận hàng, xác nhận trong gói hàng có hai chiếc đồng hồ Rolex. Sau đó, người này còn dùng thiết bị làm việc chụp ảnh toàn bộ quá trình đóng gói, bao gồm hình ảnh hai chiếc đồng hồ bên trong thùng, để lưu lại hồ sơ gửi hàng trước khi chuyển đi.

Theo thông tin vận chuyển mà ông La cung cấp, kiện hàng được gửi từ Thâm Quyến, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không đến Thượng Hải, rồi trung chuyển qua tỉnh Giang Tô trước khi tới tay người nhận.

Người nhận hàng là ông Đinh cho biết với phóng viên rằng, chiều ngày 19, khi ông nhận gói hàng, bên ngoài hộp không hề có dấu hiệu bị rách hay hư hỏng. Tuy nhiên, khi mở ra kiểm tra ngay tại chỗ, ông phát hiện chỉ còn một chiếc đồng hồ Rolex, còn chiếc thứ hai đã biến mất một cách bí ẩn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Đinh lập tức liên hệ với điểm giao nhận để phản ánh vụ việc và yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ quá trình vận chuyển của gói hàng.

Bồi thường thấp, vụ việc đang được điều tra

Sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị chuyển phát đã tra cứu dữ liệu nội bộ, bao gồm hình ảnh kiểm tra bằng máy X-quang của kiện hàng. Kết quả cho thấy, khi bưu kiện được chuyển đến điểm nhận tại Giang Tô, hệ thống X-quang chỉ phát hiện một chiếc đồng hồ bên trong thùng.

Sau khi phát hiện đồng hồ bị mất, đại diện công ty chuyển phát đã liên hệ với ông La để bàn về phương án bồi thường. Tuy nhiên, theo quy định của gói bảo hiểm mà ông mua, với mức phí 333 NDT (khoảng 1,23 triệu đồng), số tiền bồi thường tối đa cho cả gói hàng chỉ là 37.000 NDT (khoảng 136 triệu đồng), tương đương mỗi chiếc chỉ được đền 18.500 NDT (khoảng 68,5 triệu đồng).

Ông La bức xúc nói: “Chiếc đồng hồ của tôi mua với giá hơn 1 tỷ đồng, mà giờ họ chỉ đền có vài chục triệu, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Sau khi vụ việc xảy ra, ông La, ông Đinh cùng phía công ty chuyển phát đều đã trình báo cảnh sát. Hiện công an thành phố Thâm Quyến đã vào cuộc điều tra.

Ngày 6/11, nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết: “Chúng tôi đang tích cực phối hợp xử lý vụ việc, đã kiểm tra toàn bộ các khâu trong quá trình vận chuyển nhưng chưa phát hiện bất thường. Toàn bộ chứng cứ liên quan đã được bàn giao cho cơ quan công an, và chúng tôi đang chờ kết quả điều tra tiếp theo từ phía cảnh sát.”

