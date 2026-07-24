Sự biến mất của dân văn phòng lúc 3 rưỡi chiều: Rời bàn làm việc, lẻn vào nhà vệ sinh để… làm giàu

Lẳng lặng rời bàn làm việc, vào nhà vệ sinh kiểm tra tài khoản đầu tư

Kim - Một nhân viên văn phòng ở quận Gangnam (Seoul) cho biết bản thân từng rất thắc mắc khi trưởng nhóm của cô cứ đúng boong 3h30 chiều là “biến mất”, gần như ngày nào cũng vậy. Mãi gần đây, cô mới biết lý do là cấp trên cảm thấy ngại nếu mở bảng giá cổ phiếu ngay tại bàn làm việc, nên thường vào nhà vệ sinh để theo dõi kết quả giao dịch trong ngày.

Theo lời Kim, khu vực nhà vệ sinh của nhân viên vào thời điểm thị trường chuẩn bị đóng cửa luôn rất đông đúc, nhiều người tranh thủ vào đó, khóa cửa và mở tài khoản đầu tư để kiểm tra xem mình đang lãi hay lỗ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Choi - Một nhân viên y tế tại Seoul, cũng có chia sẻ gần tương tự. Cô cho biết gần đây cứ đến khoảng 4h chiều là mọi người lại âm thầm hỏi han nhau về kết quả đầu tư. Group chat của họ có tên là “Các bà dì (ajumma) đang làm giàu” - được lập ra để cùng nhau chia sẻ mã cổ phiếu, chiến lược đầu tư, phân tích thị trường và các khuyến nghị giao dịch theo thời gian thực.

Choi cho biết việc những nhân viên cùng ca trực tụ họp trước giờ làm để khoe mức sinh lời và trao đổi về cổ phiếu đã trở thành hoạt động thường nhật. Khi liên tục nghe những câu chuyện về việc một người trong nhóm kiếm được khoản lợi nhuận đáng kể, cô cũng cảm thấy mình khó có thể đứng ngoài cuộc và dần tham gia đầu tư thường xuyên hơn.

Xu hướng đầu tư chứng khoán đang lan rộng đến mức nhiều người mô tả đây là chủ đề dễ “xã giao” nhất trong môi trường công sở.Thay vì chỉ nói về thời tiết, phim ảnh hay kế hoạch cuối tuần, không ít cuộc trò chuyện giờ đây xoay quanh cổ phiếu AI, ETF, doanh nghiệp công nghệ hay diễn biến của chỉ số Kospi.

Tỷ lệ người có lãi áp đảo so với người “chưa về được bờ”

Theo khảo sát "Thực trạng đầu tư chứng khoán của người lao động Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2026" do SpaceAd thực hiện với 700 nhân viên văn phòng tại Seoul và khu vực thủ đô, có tới 75% người tham gia cho biết hiện họ đang có lãi từ hoạt động đầu tư cổ phiếu. Trong khi đó, tỷ lệ đang thua lỗ chỉ chiếm 12,6%. Điều này đồng nghĩa với việc số người có lợi nhuận áp đảo đáng kể số người đang thua lỗ.

Khảo sát cũng cho thấy lĩnh vực được dân văn phòng ưu tiên phân bổ vốn nhiều nhất là nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn. Có tới 49,6% người được hỏi cho biết đây là nhóm tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của họ. Xếp sau là các quỹ ETF mô phỏng chỉ số trong và ngoài nước với 16,6%, tiếp đến là nhóm cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ với tỷ lệ 13,6%.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Về cách đưa ra quyết định mua hoặc bán cổ phiếu, nguồn thông tin được dân văn phòng tin tưởng nhất là các phân tích của chuyên gia kinh tế với tỷ lệ 22%. Tuy nhiên, khoảng cách với lựa chọn đứng thứ hai không quá lớn khi 20,7% cho biết họ vẫn dựa nhiều vào trực giác cá nhân. Bên cạnh đó, 18,1% thừa nhận thông tin từ bạn bè hoặc đồng nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định đầu tư, cho thấy hiệu ứng truyền miệng vẫn đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng nhà đầu tư cá nhân - đặc biệt là dân văn phòng.

Khi được hỏi điều gì khiến bạn bước chân vào thị trường chứng khoán: 43,1% cho rằng nguyên nhân lớn nhất là lãi suất tiền gửi ngày càng giảm, khiến việc chỉ dựa vào tiết kiệm ngân hàng không còn đủ để gia tăng tài sản. Bên cạnh đó, 21,7% thừa nhận họ chịu áp lực từ cảm giác "mọi người đều đầu tư nên mình không thể đứng ngoài", và 21,6% quyết định đầu tư sau khi nghe nhiều câu chuyện từ người quen về việc kiếm được tiền từ cổ phiếu.

Ông Han Tae-woong, Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh của SpaceAd, nhận định kết quả khảo sát cho thấy quyết tâm tiếp tục đầu tư của dân văn phòng Hàn Quốc vẫn rất mạnh trong nửa cuối năm 2026.