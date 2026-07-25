Tiêu chí chọn nơi mổ mắt cực khắt khe của ca sĩ Văn Mai Hương

Đằng sau quyết định tưởng chừng rất nhanh là hành trình nhiều tháng tìm hiểu, lắng nghe tư vấn và đặt ra những tiêu chí khắt khe để lựa chọn nơi có thể trao gửi một trong những tài sản quý giá nhất của mình: đôi mắt.

Mất nhiều tháng để chọn lựa nơi phẫu thuật mắt

"Nếu một đôi giày không vừa, bạn có thể thay cái khác. Nhưng đôi mắt thì không." Đó cũng là suy nghĩ của Văn Mai Hương khi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc phẫu thuật khúc xạ. Với một người làm nghệ thuật, đôi mắt không chỉ để nhìn mà còn là "ngôn ngữ" truyền tải cảm xúc, góp phần tạo nên sức hút trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Nhiều năm liên tục di chuyển bằng máy bay, lịch trình dày đặc khi thường xuyên làm việc trong môi trường ánh sáng mạnh khiến đôi mắt của nữ ca sĩ chịu không ít áp lực. Trong lần thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện Văn Mai Hương có những tổn thương ở vùng võng mạc và chỉ định điều trị quang đông trước để đảm bảo an toàn. Chỉ sau khi tình trạng võng mạc được ổn định và các chỉ số mắt đáp ứng đầy đủ điều kiện, cô mới được cân nhắc thực hiện phẫu thuật khúc xạ.

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Chính trải nghiệm ấy khiến Văn Mai Hương nhận ra rằng, một ca mổ mắt không đơn thuần là lựa chọn một công nghệ hiện đại hay một phương pháp đang được nhiều người nhắc đến. Điều quan trọng hơn là cơ sở y tế phải đủ chuyên môn để phát hiện những vấn đề tiềm ẩn, đánh giá toàn diện sức khỏe đôi mắt và đưa ra chỉ định phù hợp ở từng giai đoạn, thay vì chỉ tập trung vào việc phẫu thuật.

Không có một công thức chung cho mọi ca mổ

Sau nhiều tháng tìm hiểu, điều khiến Văn Mai Hương đặt niềm tin vào Hai Yen Eye Care không phải bởi đây là nơi sở hữu công nghệ mới nhất, mà bởi cách các bác sĩ nhìn nhận mỗi đôi mắt như một trường hợp hoàn toàn khác biệt.

"Không có đôi mắt nào giống nhau và cũng không có một công thức điều trị chung cho tất cả mọi người" – đó là điều nữ ca sĩ cảm nhận rõ nhất trong suốt quá trình đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ.

Sau khi hoàn tất điều trị quang đông, Văn Mai Hương không được đưa vào phòng mổ ngay. Cô tiếp tục trải qua nhiều lần tái khám, theo dõi tình trạng võng mạc, đánh giá lại giác mạc, độ khô mắt cùng hàng loạt chỉ số chuyên sâu trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng.

Văn Mai Hương được đo khám mắt toàn diện trước phẫu thuật tại Hai Yen Eye Care

Với nữ ca sĩ, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Thay vì xây dựng một quy trình giống nhau cho tất cả bệnh nhân, Hai Yen Eye Care lựa chọn xây dựng một lộ trình điều trị cá nhân hóa, trong đó mỗi quyết định đều được đưa ra dựa trên tình trạng thực tế của từng đôi mắt.

"Điều khiến mình yên tâm là bác sĩ không bao giờ vội vàng. Chỉ khi mọi yếu tố đều đảm bảo an toàn thì mới chỉ định phẫu thuật. Chính sự cẩn trọng đó khiến mình tin rằng đôi mắt của mình đang được đặt lên hàng đầu", Văn Mai Hương chia sẻ.

Hai Yen Eye Care - Phẫu thuật khúc xạ theo tiêu chuẩn quốc tế

Khi đã lựa chọn nơi phẫu thuật, Văn Mai Hương tiếp tục dành thời gian tìm hiểu về quy trình vận hành của cơ sở y tế. Theo cô, một ca mổ thành công không được quyết định trong vài phút thực hiện laser mà bắt đầu từ rất lâu trước đó, từ khâu thăm khám, kiểm soát an toàn cho đến quá trình theo dõi sau phẫu thuật.

Đó cũng là lý do nữ ca sĩ đánh giá cao việc Hai Yen Eye Care vì hiện ở Việt Nam, đây là đơn vị nhãn khoa tiên phong đạt chứng chỉ AACI Hoa Kỳ - một trong những chứng chỉ y khoa khắt khe nhất thế giới.

Không chỉ chuẩn hóa chuyên môn, AACI còn đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt cho toàn bộ hành trình điều trị. Mỗi bước, từ tiếp nhận người bệnh, xác minh thông tin, kiểm soát nhiễm khuẩn, vô khuẩn phòng mổ đến hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật đều được xây dựng theo quy trình thống nhất nhằm hạn chế tối đa rủi ro và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Với chất lượng điều trị vượt trội và đội ngũ bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm, Hai Yen Eye Care cũng chính thức được vinh danh Top 1 Thương hiệu Chăm sóc mắt Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Hai Yen Eye Care được Văn Mai Hương tin tưởng lựa chọn trong hành trình lấy lại thị lực sáng rõ

Theo Văn Mai Hương, điều khiến cô ấn tượng không nằm ở những thiết bị hiện đại hay không gian sang trọng, mà là cảm giác mọi việc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từng mốc thăm khám, từng hướng dẫn trước và sau phẫu thuật đều được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng theo sát, giúp cô luôn hiểu rõ mình đang ở giai đoạn nào của quá trình điều trị.

"Điều mình cảm nhận rõ nhất là sự đồng hành. Không chỉ trong ngày phẫu thuật mà từ lúc bắt đầu thăm khám cho đến những lần tái khám sau này, mình luôn biết sẽ có đội ngũ bác sĩ theo dõi và hỗ trợ nếu cần."

Công nghệ tốt chưa đủ, điều quan trọng chuyên môn bác sĩ

Sau khi mọi chỉ số đều đạt điều kiện an toàn, Văn Mai Hương chính thức bước vào ca phẫu thuật khúc xạ bằng SmartSight NOVA® – công nghệ điều trị trên nền tảng SCHWIND nổi tiếng đến từ Đức.

Theo nữ ca sĩ, trải nghiệm thực tế nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì cô từng hình dung. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, trong khi đội ngũ bác sĩ liên tục hướng dẫn để người bệnh giữ tâm lý thoải mái trong suốt quá trình thực hiện.

Bên trong phòng phẫu thuật tại Hai Yen Eye Care

SmartSight NOVA® sử dụng đường rạch siêu nhỏ, không tạo vạt giác mạc, góp phần bảo tồn cấu trúc giác mạc, giảm mức độ xâm lấn và hỗ trợ quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Công nghệ Centrax với khả năng định tâm chính xác theo từng chuyển động của mắt mang đến sự chính xác và ổn định trong từng thao tác điều trị. Theo kết quả lâm sàng được thống kê, SmartSight NOVA® đạt 92% ca có vị trí điều trị tiệm cận tâm lý tưởng, 90% mắt phẫu thuật đạt thị lực 20/20 sau 1 ngày hậu phẫu.

Nhìn lại toàn bộ hành trình của mình, Văn Mai Hương cho rằng điều khiến cô hài lòng nhất không phải chỉ là kết quả sau ca mổ, mà là cách các bác sĩ tại Hai Yen Eye Care đã đưa ra lộ trình điều trị cá nhân hóa hoàn toàn phù hợp căn cứ trên y học bằng chứng và tình trạng thị lực của cô hiện tại.

Với Văn Mai Hương, một ca phẫu thuật chỉ kéo dài vài phút, nhưng quyết định lựa chọn nơi thực hiện lại là hành trình của nhiều tháng cân nhắc. Và sau tất cả, điều giúp cô đưa ra quyết định không phải là những lời quảng bá về công nghệ, mà là sự tận tâm, trách nhiệm, chuyên môn vững chắc và luôn đặt người bệnh lên trên hết của đội ngũ y bác sĩ tại Hai Yen Eye Care.

Trung tâm mắt Hai Yen Eye Care

Phòng khám chuyên khoa mắt (Thuộc Công ty Cổ phần Hải Yến Anh Trần) - được dẫn dắt bởi PSG.TS.BS - Thầy thuốc ưu tú Trần Hải Yến - người tiên phong và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đưa các kỹ thuật điều trị tật khúc xạ tiên tiến về Việt Nam.

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