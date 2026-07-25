Đột quỵ rất “sợ” những người có thói quen này: Chỉ 1 phút mỗi ngày nhưng lợi ích rõ rệt

Người mắc tăng huyết áp thường được khuyến nghị duy trì các bài tập ở mức cường độ vừa phải để bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, theo bác sĩ Josephine Hessert (Mỹ), việc kết hợp thêm những đợt vận động cường độ cao nhưng chỉ kéo dài khoảng 1 phút có thể mang lại lợi ích rõ rệt trong việc giảm nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch.

Dẫn kết quả nghiên cứu đăng trên British Journal of Sports Medicine, bác sĩ Hessert cho biết cả các buổi tập cường độ trung bình kéo dài lẫn ngắn đều có lợi cho người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, một phương pháp kết hợp giữa tập cường độ vừa và những quãng vận động mạnh ngắn có thể mang lại hiệu quả bảo vệ tim mạch tốt hơn.

Biết cách tập kết hợp cường độ vừa và cao

Để đánh giá tác động của hoạt động thể chất, các nhà khoa học đã theo dõi 38.960 người mắc tăng huyết áp, độ tuổi trung bình 62, trong thời gian 8 năm. Người tham gia được đeo thiết bị theo dõi vận động nhằm ghi nhận mức độ hoạt động hằng ngày và nguy cơ gặp các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim.

Trong suốt thời gian nghiên cứu, nhóm ghi nhận 1.416 biến cố tim mạch lớn, bao gồm 397 ca đột quỵ, 508 trường hợp nhồi máu cơ tim và 363 ca suy tim.

Kết quả cho thấy duy trì hoạt động thể chất ở mức cường độ vừa, dù trong thời gian ngắn hay dài, đều góp phần giảm nguy cơ gặp các biến cố tim mạch. Đáng chú ý, thời gian tập càng nhiều thì hiệu quả bảo vệ càng rõ rệt.

Đồng thời, nghiên cứu còn phát hiện rằng chỉ cần tích lũy khoảng 22 phút vận động cường độ cao mỗi tuần cũng có thể giúp giảm tới 38% nguy cơ biến cố tim mạch lớn.

Những quãng vận động mạnh chỉ 1 phút có thể tạo khác biệt

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này cho thấy không chỉ tổng thời gian vận động mà cả cường độ và cách phân bổ bài tập cũng có ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe tim mạch ở người tăng huyết áp.

Lợi ích rõ rệt chỉ đạt được khi thời gian tập cường độ cao được kiểm soát hợp lý. Các nhà nghiên cứu nhận thấy hiệu quả tối ưu xuất hiện khi người tập xen kẽ những đợt vận động mạnh kéo dài khoảng 1 phút.

Bác sĩ Brian Becerra, chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Đại học California (Mỹ), cho biết điểm đáng chú ý của nghiên cứu là những khoảng vận động cường độ cao trong thời gian rất ngắn giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ hiệu quả hơn so với việc chỉ tập ở mức cường độ vừa. Ngược lại, nếu tập quá nhiều ở cường độ cao, nguy cơ đột quỵ có thể tăng gấp 2-3 lần.

Trong khi đó, bác sĩ Brian Kolski từ Bệnh viện Providence St. Joseph (Mỹ) giải thích rằng huyết áp tăng trong lúc vận động là phản ứng sinh lý bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Sau khi kết thúc buổi tập, huyết áp thường giảm dần trong khoảng từ 30 phút đến 4 giờ.

Theo ông, việc duy trì đều đặn các bài tập aerobic kết hợp với luyện tập ngắt quãng sẽ giúp kiểm soát huyết áp, cải thiện chức năng tim mạch và giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch về lâu dài.

Tuy nhiên, bác sĩ Brian Becerra cũng lưu ý rằng tập luyện quá sức có thể khiến huyết áp tăng cao kéo dài, làm gia tăng áp lực lên các mạch máu não và từ đó tăng nguy cơ đột quỵ.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành, đặc biệt là người bị tăng huyết áp, nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, đồng thời kết hợp bổ sung các đợt vận động cường độ cao rất ngắn để tối ưu lợi ích cho tim mạch.

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