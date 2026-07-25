Xu hướng công thức ít bọt đang thay đổi cách cha mẹ chọn nước rửa bình sữa

Ngày càng nhiều thương hiệu lớn tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ chuyển sang phát triển các công thức ít bọt hơn, không phải để cắt giảm chi phí nguyên liệu mà vì đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp hơn với nhóm sản phẩm dùng để làm sạch những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với miệng và hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ sơ sinh. Hiểu được vì sao xu hướng này xuất hiện sẽ giúp cha mẹ đưa ra lựa chọn dựa trên cơ sở khoa học, thay vì chỉ dựa vào cảm giác khi sử dụng.

Bình sữa không giống bát đĩa người lớn và cách làm sạch cũng cần được chuyên biệt

Đối với bát đĩa của người lớn, nếu còn tồn dư một lượng rất nhỏ chất tẩy rửa sau khi tráng, cơ thể vẫn có thể xử lý nhờ hệ tiêu hóa đã hoàn thiện.

Trong khi đó, trẻ sơ sinh có hệ tiêu hóa còn non nớt, bú 6-8 cữ mỗi ngày. Bình sữa cũng có nhiều chi tiết nhỏ như van chống sặc, ren vặn hay khe nối, khiến việc làm sạch và tráng rửa cần được chú ý hơn.

Vì vậy, nhiều chuyên gia nhi khoa khuyến nghị ưu tiên nước rửa bình có công thức tối giản, hạn chế các thành phần không thật sự cần thiết và giảm nguy cơ tồn dư.

Xu hướng này cũng phản ánh trên thị trường toàn cầu. Các báo cáo của Grand View Research, WiseGuy Research và Verified Market Research cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nguồn gốc thực vật, minh bạch thành phần và hạn chế hóa chất tổng hợp. Một số hệ thống đánh giá độc lập như Welpr Standards cũng ưu tiên các sản phẩm không chứa sulfate, paraben, hương liệu tổng hợp hoặc chất bảo quản có khả năng giải phóng formaldehyde.

Bình sữa và các vật dụng ăn uống là những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với trẻ sơ sinh nhiều lần mỗi ngày, vì vậy tiêu chuẩn làm sạch ngày càng được các gia đình quan tâm.

Hóa chất tạo bọt mạnh như SLS/SLES trong nước rửa bình có thực sự cần thiết?

SLS và SLES là các chất hoạt động bề mặt phổ biến nhờ khả năng tạo nhiều bọt và làm sạch dầu mỡ.

Tuy nhiên, cặn bẩn trong bình sữa chủ yếu là protein và chất béo từ sữa. Những vết bẩn này có thể được làm sạch bằng các chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ có nguồn gốc thực vật như Decyl Glucoside hay Lauryl Glucoside mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu tại Nhật Bản và châu Âu chuyển sang công thức ít bọt. Mục tiêu không phải tạo ít bọt mà là chỉ sử dụng những thành phần thực sự cần thiết để làm sạch bình sữa.

Vì vậy, điều nhiều cha mẹ hiện đại quan tâm không còn là lượng bọt tạo ra mà là công thức đã được tối giản đến mức nào và có phù hợp với những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với miệng bé hay không.

Xu hướng phát triển nước rửa bình ít bọt đang ngày càng phổ biến tại nhiều thị trường như Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.

Một góc nhìn khác: Tạp chất 1,4-dioxane trong quá trình sản xuất SLES

Một lý do khác khiến nhiều thương hiệu cân nhắc không sử dụng SLES nằm ở quy trình sản xuất.

SLES được tạo ra thông qua quá trình ethoxylation và có thể phát sinh 1,4-dioxane dưới dạng tạp chất nếu quy trình tinh sạch không được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), 1,4-dioxane được xếp vào Nhóm 2B, tức "có thể gây ung thư ở người". Năm 2024, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) cũng đánh giá đây là chất có nguy cơ trong một số bối cảnh phơi nhiễm, còn bang New York quy định hàm lượng 1,4-dioxane trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân không vượt quá 1 ppm.

Đây không phải là thành phần chủ động nên không bắt buộc ghi trên nhãn. Dù có thể giảm xuống mức rất thấp bằng công nghệ tinh sạch, việc kiểm soát này không phải yêu cầu bắt buộc ở nhiều quốc gia.

Vì vậy, khi đã có các hệ làm sạch dịu nhẹ đáp ứng tốt nhu cầu làm sạch bình sữa, nhiều thương hiệu lựa chọn không sử dụng SLES như một cách giảm thêm yếu tố cần kiểm soát trong quá trình sản xuất.

Xu hướng "ít bọt" đang định hình lại thị trường nước rửa bình sữa

Khi cùng một xu hướng xuất hiện ở nhiều thị trường phát triển, đó không còn là lựa chọn của một vài thương hiệu mà phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhiều thương hiệu nước rửa bình tại Nhật Bản, Đông Nam Á, Mỹ và châu Âu đã phát triển các dòng sản phẩm nguồn gốc thực vật, không chứa sulfate, ưu tiên công thức ngắn gọn, hạn chế hương liệu tổng hợp và chất bảo quản có khả năng giải phóng formaldehyde.

Các báo cáo của Grand View Research, WiseGuy Research và Verified Market Research đều cho thấy động lực tăng trưởng của thị trường giai đoạn 2024-2033 đến từ xu hướng sử dụng sản phẩm nguồn gốc thực vật, minh bạch thành phần và hạn chế hóa chất tổng hợp.

Điều này cho thấy cha mẹ hiện đại không còn chỉ quan tâm sản phẩm tạo nhiều hay ít bọt mà chú ý nhiều hơn đến thành phần được sử dụng và những gì còn lưu lại sau khi bình sữa được làm sạch.

Nhiều thương hiệu quốc tế đang chuyển sang công thức ít bọt, nguồn gốc thực vật và tối giản thành phần cho sản phẩm rửa bình sữa.

Mamamy - thương hiệu Việt đã đón đầu xu hướng từ rất sớm

Trong vài năm gần đây, công thức ít bọt, tối giản thành phần và sử dụng chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ trở thành xu hướng của nhiều thương hiệu nước rửa bình trên thế giới.

Với Mamamy, định hướng này đã được lựa chọn từ năm 2007 khi phát triển Nước rửa bình sữa và rau quả với công thức không sử dụng SLS/SLES, không sử dụng hóa chất bảo quản và ưu tiên hệ chất hoạt động bề mặt nguồn gốc thực vật.

Theo đại diện thương hiệu, quá trình phát triển sản phẩm bắt đầu từ việc xác định những thành phần nào có thể lược bỏ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch. Nếu hệ chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ đã đủ loại bỏ cặn sữa và chất béo thì không cần bổ sung chất tạo bọt mạnh. Nếu có thể duy trì độ ổn định bằng những giải pháp khác thì không sử dụng các chất bảo quản chưa thật sự cần thiết đối với sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng quốc tế khi nhiều thương hiệu chuyển từ việc bổ sung nhiều tính năng sang tối giản công thức, hướng đến trải nghiệm dễ tráng sạch và phù hợp với những vật dụng trẻ sử dụng hằng ngày.

Sau gần hai thập kỷ, khi xu hướng công thức ít bọt trở nên phổ biến, định hướng phát triển của Mamamy gần như không phải thay đổi. Những tiêu chí mà nhiều cha mẹ hiện đại tìm kiếm cũng chính là những nguyên tắc thương hiệu đã theo đuổi từ những ngày đầu.

Xu hướng lựa chọn nước rửa bình sữa đang chuyển từ nhiều bọt sang công thức tối giản, minh bạch thành phần và phù hợp hơn với trẻ sơ sinh.

Mamamy - Baby Good Goods

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