"Nam thần chữa lành" Khoai Lang Thang thì cũng không qua được "ải chụp app", visual đã qua trùng tu khiến fan khó lòng nhận ra

Mới đây, nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon đã chia sẻ trên mạng xã hội một bức ảnh chụp cùng Khoai Lang Thang và một người hâm mộ. Điều khiến bức hình nhanh chóng lan truyền không nằm ở khoảnh khắc gặp gỡ, mà ở chi tiết vô cùng hài hước, cả ba đều sử dụng ứng dụng chỉnh ảnh với hiệu ứng "tô son đỏ", khiến biểu cảm ai cũng trở nên dí dỏm và khó đỡ.

Không còn hình ảnh chỉn chu, hiền lành quen thuộc, Khoai Lang Thang trong bức ảnh hiện lên với đôi môi đỏ nổi bật, gương mặt ngơ ngác nhưng đầy hài hước. Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng không ngoại lệ khi cùng "nhập hội", tạo nên một khung hình khiến người xem phải bật cười ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khoai Lang Thang chụp ảnh cùng fan và nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon - Ảnh: FBNV

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bức ảnh đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng cho việc ngay cả những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng cũng không thể "thoát" khỏi những trào lưu chỉnh ảnh đang gây sốt trên mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện như: "Ai rồi cũng phải tô son đỏ thôi" , "Visual này xứng đáng 10 điểm giải trí" , "Khoai cười hiền mà tô son vẫn đáng yêu quá" , hay "Camera fan đúng là không biết nể ai nhưng lại đáng nhớ nhất" .

Hồ Khắc Vĩnh "đính chính" cho cả hai bằng bức ảnh ở phần bình luận - Ảnh: FBNV

Không ít khán giả còn nhận xét rằng chính sự thoải mái, gần gũi của Khoai Lang Thang đã khiến những khoảnh khắc đời thường như thế này trở nên đặc biệt. Thay vì ngại ngùng trước những bức ảnh "dìm hàng", anh lại khiến người xem cảm thấy vui vẻ bởi sự tự nhiên và tinh thần hài hước.

Điều này cũng khá trái ngược với hình ảnh mà công chúng vốn quen thuộc về Khoai Lang Thang. Trong nhiều năm qua, nam YouTuber luôn được yêu mến bởi ngoại hình sáng, nụ cười hiền và phong thái nhẹ nhàng. Nụ cười ấy gần như đã trở thành "thương hiệu", gắn liền với những chuyến đi khám phá văn hóa, ẩm thực và con người khắp mọi miền đất nước.

Khoai Lang Thang luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người - Ảnh: FBNV

Tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, Khoai Lang Thang từng là kỹ sư xây dựng trước khi rẽ hướng sang sáng tạo nội dung vào năm 2017. Với chiếc máy quay nhỏ và lối kể chuyện mộc mạc, anh rong ruổi khắp Việt Nam rồi mở rộng hành trình ra nhiều quốc gia, ghi lại những câu chuyện bình dị về văn hóa, ẩm thực và cuộc sống địa phương.

Sau gần một thập kỷ hoạt động, Khoai sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và hai lần được vinh danh ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards. Điều khiến anh giữ được sức hút không phải những kỹ xảo cầu kỳ, mà chính sự chân thành và lối kể chuyện "chậm mà chạm", luôn lan tỏa năng lượng tích cực tới người xem.

Content creator Vĩnh Thích Ăn Ngon (Hồ Khắc Vĩnh) - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Vĩnh Thích Ăn Ngon (Hồ Khắc Vĩnh) là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ content creator trẻ. Anh theo đuổi các nội dung về ẩm thực, du lịch và những câu chuyện tử tế với phong cách gần gũi, văn minh. Bên cạnh các video khám phá món ngon, Vĩnh còn thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tích cực. Anh từng nhiều lần chia sẻ rằng Khoai Lang Thang là một trong những người truyền cảm hứng lớn nhất trên hành trình theo đuổi công việc sáng tạo nội dung của mình.

Có lẽ cũng bởi cùng theo đuổi phong cách nội dung tích cực nên màn hội ngộ giữa hai nhà sáng tạo nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Thay vì những hình ảnh trau chuốt hay được dàn dựng kỹ lưỡng, chỉ một bức ảnh "camera fan" với hiệu ứng tô son đỏ cũng đủ khiến cộng đồng mạng thích thú.

Nhiều người còn đùa rằng, giữa thời đại mạng xã hội ngập tràn những bức ảnh được chỉnh sửa hoàn hảo, đôi khi chính những khoảnh khắc "lầy lội" và chân thật như vậy mới là điều khiến khán giả nhớ lâu nhất. Với Khoai Lang Thang, dù xuất hiện trong hình ảnh chỉn chu hay bị "dìm" bởi camera fan, nụ cười hiền và sự gần gũi vẫn là điều khiến người xem luôn dành nhiều thiện cảm.