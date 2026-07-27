Nhiều học sinh có Giải Quốc gia, nhận Huân chương lao động hạng Nhất, IELTS 8.5 cùng chọn trường đại học này làm nguyện vọng 1

Sau bảng thành tích khủng tại trung học phổ thông, rất nhiều gương mặt xuất sắc 2k8 tiếp tục lựa chọn Trường Đại học FPT (FPTU) làm bến đỗ, quyết tâm ghi những dấu ấn lớn hơn trong hành trình 4 năm đại học.

Rất nhiều những tân binh xuất sắc “hệ điều hành” 2K8 đã sớm chọn Trường Đại học FPT là nguyện vọng 1. Bởi đối với những “học bá” thời đại số, FPTU không chỉ là nơi trao cho họ những đặc quyền xứng đáng, mà quan trọng hơn, đây là hệ sinh thái lý tưởng, có thể hiện thực hóa những khát vọng và tư duy khác biệt. Dưới đây là một số gương mặt anh tài đã “chốt đơn” sớm ngôi trường thuộc nhóm 300 các trường đại học toàn cầu về phát triển bền vững.

Từ cô gái Tây Nguyên đến giấc mơ mang tri thức trở về quê hương

Trong số những gương mặt nổi bật có Lê Bảo Ngọc, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum). Nữ sinh từng đạt giải Ba học sinh giỏi Quốc gia, Huy chương Vàng Olympic cùng GPA 9.0.

Lớn lên tại Tây Nguyên, Ngọc cho biết bản thân luôn phải nỗ lực nhiều hơn để tiếp cận các cơ hội học tập. Tuy nhiên, sau những thành tích học thuật, điều khiến cô trăn trở lại là khoảng cách về cơ hội giữa học sinh ở các địa phương.

Lê Bảo Ngọc, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Bên cạnh việc chọn theo học ngành Kinh doanh quốc tế của FPTU, nữ sinh đặt mục tiêu sau này xây dựng các câu lạc bộ tranh biện cho học sinh quê nhà nhằm giúp các em tự tin hơn trong việc bày tỏ quan điểm và phát triển kỹ năng.

Từ "người kể chuyện phía sau sân khấu" đến khát vọng làm truyền thông bằng công nghệ

Nếu Bảo Ngọc chọn kinh doanh, Phan Tuấn Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, lại đặt nguyện vọng 1 là chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường Đại học FPT.

Nam sinh sở hữu IELTS 8.5 ngay từ đầu lớp 10, hai năm liên tiếp đạt giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh. Sau một hành trình theo đuổi môn tiếng Anh, Minh dành nhiều thời gian tự học thiết kế, dựng phim, sản xuất âm thanh và xây dựng các sản phẩm trên nền tảng số. Khi tích lũy đủ kiến thức, nam sinh quyết định mở rộng "phòng thí nghiệm sáng tạo" sang lĩnh vực âm thanh, tự học hòa âm, thiết kế âm thanh và sản xuất nhạc nền. Kênh YouTube cá nhân trở thành nơi nam sinh thử nghiệm sự giao thoa giữa kỹ thuật số và cảm xúc con người.

Tuấn Minh đặt nguyện vọng 1 là chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường Đại học FPT

Điều khiến Minh lựa chọn ngành truyền thông bắt nguồn từ trải nghiệm khi còn nhỏ, chứng kiến sức lan tỏa của truyền thông trong một sự kiện về môi trường tại quê hương. Nam sinh mong muốn sau này có thể kết hợp công nghệ với khả năng kể chuyện để tạo ra những sản phẩm truyền thông mang giá trị xã hội.

Từ võ đài Wushu đến giảng đường đại học

Một trường hợp khác là Nguyễn Thanh Vân, vận động viên đội tuyển Wushu quốc gia Hà Nội. Thanh Vân sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Vàng giải Thái Cực thế giới, Huy chương Vàng Wushu trẻ thế giới cùng nhiều huy chương quốc gia và quốc tế.

Sau hàng loạt những lần được vinh danh trên đấu trường võ thuật trong và ngoài nước, vào năm lớp 12, Thanh Vân bắt đầu có suy nghĩ muốn học truyền thông và học ngôn ngữ Anh.

Nguyễn Thanh Vân, vận động viên đội tuyển Wushu quốc gia Hà Nội

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, không từ bỏ và liên tục bứt phá giới hạn của bản thân của Thanh Vân đã chinh phục hoàn toàn hội đồng xét tuyển của FPTU và mang về cho cô suất học bổng Tinh hoa mở lối. Học bổng là bước đệm vững chắc để Thanh Vân phát triển, tự tin lựa chọn chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện làm nguyện vọng 1.

Thanh Vân chia sẻ: “Em lựa chọn FPTU vì rất thích môi trường năng động và đặc biệt hứng thú với học phần Trải nghiệm doanh nghiệp, được làm việc tại các doanh nghiệp vào năm thứ 3. Bởi đây là cơ hội rất tốt để giúp em phấn đấu, có định hướng hơn, đồng thời giúp em nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết, xây dựng các mạng lưới công việc trong tương lai”.

Học sinh chuyên Văn chọn an ninh mạng

Một trong những câu chuyện tạo ấn tượng là Phan Hồng Ánh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội).

Sở hữu IELTS 8.5 cùng nhiều thành tích về tranh biện và hoạt động xã hội, Hồng Ánh lại quyết định đuổi An ninh mạng - lĩnh vực vốn thường được xem là "sân chơi" của những người có nền tảng công nghệ.

Phan Hồng Ánh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An đã đạt nhiều thành tích về tranh biện và hoạt động xã hội

Cô bạn đã lựa chọn FPTU làm bến đỗ cho 4 năm bằng suất Học bổng Tinh hoa mở lối - mức học bổng cao nhất với 100% học phí cùng sinh hoạt phí hàng tháng và nhiều quyền lợi khác. Hồng Ánh chia sẻ bản thân được thuyết phục bởi chương trình đào tạo chú trọng tính thực tế của trường. Cô không giấu nổi sự hào hứng khi nghĩ về những trải nghiệm sắp tới: được tham gia các chương trình Leader Talk để kết nối với các chuyên gia cấp cao. Cô cũng có cả mục tiêu “đổi gió” khi tham gia câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc của FPTU để khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Đứng trước định kiến cho rằng công nghệ là địa hạt khô khan và không phù hợp với số đông phái nữ, Hồng Ánh lại có một góc nhìn rất khác biệt: “Em hy vọng bản thân có thể tạo nên sự khác biệt: tận dụng thế mạnh về giao tiếp, tư duy giải quyết bài toán kinh doanh thực tế kết hợp với kiến thức kỹ thuật để làm cho lĩnh vực an ninh mạng trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cộng đồng, thay vì chỉ là những lý thuyết phức tạp”.

Những gương mặt lựa chọn AI, robotics và bán dẫn

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thông hay kinh doanh, nhiều học sinh có thành tích nổi bật cũng lựa chọn những ngành được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.

Đỗ Đức Quyết, học sinh trưởng thành từ hệ thống giáo dục FPT Hà Nam, sở hữu nhiều giải thưởng về lập trình, robotics, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Nam sinh dự định theo học Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu tại FPTU với mong muốn phát triển các mô hình AI có khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Trong khi đó, Hoàng Công Khoa - học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đà Nẵng) - từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học nhưng quyết định chuyển hướng sang thiết kế vi mạch bán dẫn.

Tạ Hoàng Trí, học sinh đến từ Bến Tre, cũng lựa chọn chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo sau khi đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học và robotics.

Dù xuất phát từ nhiều địa phương và lĩnh vực khác nhau, các học sinh đều có chung mong muốn được học trong môi trường có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế, tham gia dự án và tiếp cận doanh nghiệp như FPTU.

Xu hướng lựa chọn các ngành học gắn với công nghệ cũng phản ánh sự dịch chuyển trong định hướng nghề nghiệp của thế hệ học sinh mới, khi những lĩnh vực như AI, dữ liệu, an ninh mạng, robotics hay bán dẫn ngày càng thu hút người học có thành tích cao.