Công an khẩn trương vào cuộc xác minh chủ tài khoản nhận 39.620.000 đồng chuyển khoản từ Kiều Kiên Định

Với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", mới đây, Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời phối hợp với Công an địa phương khác hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại gần 40 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Anh Kiều Kiên Định nhận lại đầy đủ số tiền 39.620.000 đồng đã chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 12/6/2026, anh Kiều Kiên Định (trú tại tổ 2, khu 6, phường Bãi Cháy) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 39.620.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Định đã nhanh chóng đến Công an phường Bãi Cháy trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bãi Cháy đã khẩn trương xác minh, đồng thời chủ động phối hợp với Công an xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu để xác minh chủ tài khoản nhận tiền. Quá trình làm việc, lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, vận động người nhận tiền phối hợp hoàn trả số tiền được chuyển nhầm.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa lực lượng Công an hai địa phương cùng tinh thần hợp tác, thiện chí của người nhận tiền, đến ngày 15/7/2026, anh Kiều Kiên Định đã được nhận lại đầy đủ số tiền 39.620.000 đồng.

Việc kịp thời hỗ trợ công dân thu hồi tài sản không chỉ thể hiện hiệu quả trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an các địa phương mà còn khẳng định vai trò của Công an cơ sở trong việc tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả những vụ việc phát sinh từ thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Qua vụ việc, Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp không may chuyển nhầm, cần giữ lại các chứng từ giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Mỗi vụ việc được giải quyết thành công không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản của mình mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an luôn tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân, hết lòng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ﻿



