Lời khuyên cho những người hay uống nước mía sầu riêng

Nếu là một tín đồ của ẩm thực đường phố, chắc hẳn bạn không còn lạ gì với cơn sốt "nước mía sầu riêng". Xuất hiện từ vài năm trước và nhanh chóng trở thành hiện tượng, sự kết hợp độc đáo này đã bước ra khỏi ranh giới của một trào lưu nhất thời để trở thành món giải khát quen thuộc, có mặt ở hầu hết các tiệm nước mía lớn nhỏ lẫn góc bếp của nhiều gia đình. Vị ngọt thanh đặc trưng của mía khi quyện cùng độ béo ngậy, thơm nức của sầu riêng tạo nên một hương vị "gây nghiện" khó cưỡng, đặc biệt là trong những ngày thời tiết oi bức.

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Thế nhưng, chính vì đã trở thành một thói quen thưởng thức quá quen thuộc hàng ngày, không ít người lại vô tình lơ là những cảnh báo về mặt dinh dưỡng. Xét dưới góc độ dinh dưỡng, cả mía và sầu riêng đều sở hữu nhiều cái tên đắt giá. Nước mía tự nhiên cung cấp lượng khoáng chất dồi dào như kali, magie, sắt cùng các vitamin nhóm B, giúp bù đắp điện giải và phục hồi thể lực nhanh chóng. Trong khi đó, sầu riêng lại rất giàu chất xơ, vitamin C, B6 và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, khi kết hợp hai nguyên liệu này với nhau, ngoài vị ngon thì bài toán về mặt năng lượng, lượng đường, an toàn tiêu hóa sẽ lập tức thay đổi. Vì vậy, tuyệt đối không được uống vô tội vạ, kết hợp tùy tiện.

5 sai lầm nghiêm trọng khi uống nước mía sầu riêng cần bỏ ngay

Nhiều người vẫn duy trì những thói quen thưởng thức nước mía sầu riêng tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cực lớn cho sức khỏe. Hãy kiểm tra xem bạn có đang mắc phải các sai lầm dưới đây không nhé:

1. Uống quá nhiều, uống thay nước giải khát hàng ngày

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Một ly nước mía sầu riêng dung tích trung bình từ 350 - 500ml có thể nạp vào cơ thể từ 300 đến hơn 500 kcal, tương đương lượng năng lượng của một bữa ăn chính trọn vẹn. Việc dung nạp liên tục 2 - 3 ly mỗi ngày sẽ bắt tuyến tụy tiết insulin quá tải kéo dài, dễ dẫn đến hội chứng kháng insulin, tích tụ mỡ nội tạng nghiêm trọng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

2. Thưởng thức khi cơ thể đang cồn cào đói

Nạp một lượng đường lỏng đậm đặc kết hợp với chất béo bão hòa từ sầu riêng vào dạ dày trống rỗng sẽ tạo ra hiện tượng "sốc đường". Lượng đường trong máu tăng vọt đột ngột rồi sụt giảm nhanh chóng khiến bạn dễ bị hoa mắt, mệt mỏi. Bên cạnh đó, hỗn hợp này khi tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc dạ dày chưa có thức ăn lót nền rất dễ gây cào xé ruột, đầy hơi và trào ngược axit.

3. Cho quá nhiều sầu riêng để thỏa mãn cơn thèm

Dù mua ở tiệm hay tự làm tại nhà, nhiều người thường có thói quen dầm thật nhiều múi sầu riêng vào ly nước mía cho thật đậm vị. Hành vi này khiến mật độ calo và chất béo vượt quá ngưỡng hấp thu an toàn của một bữa phụ. Hỗn hợp trở nên quá đặc, làm chậm quá trình rỗng của dạ dày, khiến bạn đối mặt với cảm giác chướng bụng, ngấy cổ và ợ chua kéo dài suốt nhiều giờ.

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4. Uống khi đang bị mụn nhọt, nhiệt miệng hoặc "nóng trong"

Cả sầu riêng lẫn nước mía đều có tính nhiệt rất cao, tạo ra lượng "nhiệt tích tụ" lớn khi kết hợp. Nếu bạn đang trong đợt bộc phát mụn mủ, mụn nội tiết hoặc bị nhiệt miệng sưng rát, việc uống nước mía sầu riêng sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, làm các phản ứng viêm trên da nghiêm trọng hơn và khiến vết nhiệt rất lâu lành.

5. Tích trữ trong tủ lạnh hoặc để qua đêm

Thịt sầu riêng dầm mềm xốp khi hòa quyện vào nước mía ngọt lịm là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Do sầu riêng có hương thơm nồng đặc trưng, bạn rất khó phát hiện ra ly nước đã bị biến chất hay chớm thiu, dẫn đến nguy cơ cao bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng đường ruột và tiêu chảy dữ dội.

Ai không nên uống nước mía sầu riêng?

Dù thích đến mấy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cao chỉ nên xem nước mía sầu riêng là đồ uống "đổi vị" thay vì giải khát hay ăn vặt. Chỉ nên uống với tần suất tối đa 2 lần/tuần và dung tích vừa phải (khoảng 150 - 300ml). Thời điểm vàng để thưởng thức là sau bữa ăn chính khoảng 1 - 2 tiếng. Tuyệt đối không uống vào buổi tối muộn trước khi đi ngủ vì lượng năng lượng thừa sẽ lập tức chuyển hóa thành mỡ bụng và gây mất ngủ do đầy bụng.

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Đặc biệt, có nhiều người cần cẩn trọng, tốt nhất là tránh xa loại đồ uồng này:

- Người bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường: Sự cộng hưởng giữa đường lỏng từ mía và carbs trong sầu riêng làm đường huyết tăng vọt đột ngột, rất khó kiểm soát.

- Người thừa cân, béo phì: Chứa tới 300 - 500 kcal/ly (tương đương 1 bữa ăn chính), món uống này làm mỡ bụng và mỡ nội tạng tích tụ rất nhanh.

- Người đang bị mụn viêm, nhiệt miệng, "nóng trong": Cả hai nguyên liệu đều giàu tính nhiệt, làm bộc phát mụn mủ nặng hơn và vết nhiệt thêm sưng rát.

- Người dạ dày yếu, hay đầy hơi, trào ngược: Chất béo đậm đặc từ sầu riêng làm chậm tiêu hóa, dễ gây chướng bụng, ợ chua và ngấy cổ kéo dài.

- Người mắc bệnh thận: Hàm lượng kali cao trong nước mía gây áp lực lớn lên thận, dễ dẫn đến nguy cơ tăng kali máu nguy hiểm.

Tổng hợp